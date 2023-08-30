丹恆飲月 飲月君強不強值不值得抽 崩壞星穹鐵道1.3角色攻略｜大人氣手機RPG遊戲《崩壞：星穹鐵道》剛剛更新至1.3版本，推出全新5星限定角色「丹恆‧飲月」，《香港01》科技玩物頻道以下提供「丹恆‧飲月」飲月君全攻略，由角色特性到遺器、光錐選擇及組隊全介紹。



丹恆‧飲月（飲月君）角色簡介

丹恆‧飲月是《崩壞：星穹鐵道》1.3版本中實裝的5星虛無屬性毀滅命途角色，也是遊戲初始免費角色「丹恆」的5星版本。雖說丹恆和飲月君為同一人物已非秘密、官方的宣傳攻勢也非常強勁有大量官方影片、插圖攻勢，不過考慮到可能有玩家尚未完成主線劇情，有關丹恆是如何變身為飲月就留待玩家自行發掘（主線劇情i.e.開拓任務有完整解說）。

型英帥靚正飲月君

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丹恆‧飲月基本玩法

飲月君的基本玩圍繞其戰技和普攻：飲月的戰技「龍力自在」可以花費最多3點戰技點來強化自身下一次普通攻擊，造成強大的範圍傷害及破韌（白條）；花費的戰技點越多強化效果越高。而飲月君的絕技「蒼龍傲睨」及秘技「掣空如虹」則可為自身附加「逆鱗」，龍鱗可以用來抵消戰技的戰技點消耗，令飲月可打出更多強化攻擊。

丹恆‧飲月

丹恆‧飲月強嗎 值得抽嗎

純以數值和機體性能而論丹恆‧飲月是非常強勁，毫無疑問是一線強角；但一來飲月君頗為依賴星魂（命之座），另一方面飲月君的使用難度較高，玩家需要謹慎管理戰技點。尤其是配合布洛妮婭使用的話，更是對角色速度配置及技能施放順序都十分講究。不像之前的輸出型限角如刃、希兒般直感，隨便打都有傷害又順暢。

1.3版本丹恆‧飲月的蛋池

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而且如果是較勤力的玩家、已經有兩隊成形的隊伍足以打穿深淵（混沌回憶）的話，則可以不用勉強去抽丹恆‧飲月，畢竟從頭養一隻新角色要花的資源並不少；更重要是由1.3下半開始接近有幾隻十分吸引的女角色，1.3下半有太卜大人「符玄」，接下來1.4則高機率是「鏡流」和「托帕 」，以收集角色為主的玩家可能要考慮儲石抽這些即將推出的新女角。

記者已準備好抽爆鏡流了

當然最終的建議仍是有愛就抽下去，始終強度在《崩壞：星穹鐵道》中並不太重要；運用得宜之下的四星角色都已有打穿遊戲所有內容的能力。

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丹恆‧飲月星魂（命之座）相關 要抽幾命

飲月君的命之座效果相當強勁，尤其是2命效果可以令丹恆飲月在施放必殺技之後自身行動提前100%、同時額外獲得1個逆鱗，加上原本放必殺技可獲得的2個逆鱗就是合共3個，剛好等如一滿3檔強化戰技，也可以簡單理解為每次放大絕之後可立即追加一次3檔強化普攻，非常霸道。如果是預算多的課長或不抽星魂不舒服的「命座戰士」建議直接2命起步。

+ 1

當然0命的丹恆飲月也已經很強了，只是實戰上需要較多心思來管理戰技點，並不是說沒有2命就不能玩。

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丹恆‧飲月光錐相關

飲月君的專武「比陽光更明亮的」效果相當強勁，首先被動加18%爆擊率已是彌足珍貴，然後還有角色發動普攻後提高攻擊力和能量恢復效率的效果，完美配合飲月君以強化普攻為主要輸出的機制。

比陽光更明亮的

不過此光錐的泛用性目前而言只算一般；遊戲的毀滅角色目前只有克拉拉、阿蘭、虎克、刃和最近的飲月君5個，而克拉拉、阿蘭和虎克都不靠普攻輸出，打普攻的刃則適用生命上限多於攻擊力。固然其他角色使用時單取18%爆擊率和5星光錐的面板數值已經夠強，但不至於強到值得專門為其他毀滅角色來抽此光錐。

比陽光更明亮的強池

如果不打算抽光錐池的話，可以用模擬宇宙交換到滿疊影的「記一位星神的殞落」，由於飲月君本身很需要攻擊，而此光錐可提供多達64%的攻擊力加成；同時因為飲月君的破韌（白條）效果高，光錐另一效果擊破敵人弱點時增傷2回合也能經常覆蓋，已經是十分強勁了。沒有/不想換的話可用4星光錐「鼴鼠黨歡迎你」，當然效果會差上一截。

業界良心「記一位星神的殞落」

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丹恆‧飲月遺器相關

基本上就是快槍手4件套或是「虛數套」盜匪荒漠的廢土客4件之間選一個。單以遺器自身的效果而言虛數套是現時遊戲中數一數二，四件套效果（雖然有限定條件）能提供爆擊率和爆擊傷害是非常強力；尤其是如果在隊中編入能附加負面效果的角色如銀狼時，基本就等如常駐10%爆擊率。同時因為飲月君強化普攻的破韌（白條）能力優秀，面對弱虛數的敵人時可期望能多次擊破弱點，令虛數套4件效果加爆傷也能有一定的覆蓋率。

至於快槍手的好處是4件套的10%普攻傷害加成對飲月君而言是很大提升，同時也容易取得每星期打周本都會掉；如果已有一套副詞條很好的快槍手，可以直接給飲月君使用不必再刷遺器。如果未能湊齊任意一套4件的話，也可先用快槍手+虛數套2+2作過渡用。

而不論任何套裝，主詞條選擇都是雙爆身（爆率達到70就可用爆傷身，否則都用爆率身）+攻擊鞋，不用速度鞋主要是因為飲月君非常吃戰點，速度加快時只是令已經很缺的戰技點變得更加缺，打不出3段強化普攻時就很蝕；同時飲月君本身也需要攻擊力，因此選攻擊鞋。

次元飾品方面唯一推薦「繁星競技場」，加爆擊率和加普攻傷害，沒有比這更好用的了。主詞條選虛數傷害球+攻擊繩。真不想刷或怎麼都刷不出時則可用太空站封印過渡。

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丹恆‧飲月組隊

由於飲月君的表現非常依賴戰技點，隊伍中的其他角色要盡量選不花戰技點的；而絕大部份輸出角色都需要使用戰鬥技來輸出，因此一般飲月君的組隊思路就是飲月單C+3輔助。

隊友上羅剎是最佳選擇，完全不用戰技點的奶媽；輔助角色方面基本上誰都可以，可看自己的角色池來配搭，但當然還是戰技點消耗/生產以優先考量。想要最低戰技點消耗的組合可選佩拉+停雲，想要更高上限就選布洛妮婭，需要「跨境執法」（打非虛數弱點的敵人）時就用銀狼。