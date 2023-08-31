《Marvel's Spider-Man 2》限量主機開箱 紅黑配色型棍已開預售｜2023年對機迷來講是十分幸福的一年，高水準大作頻發；大家忙著玩《Armored Core 6》、《柏德之門3》，或是磨拳刷掌準備玩《Starfield》都好，也不要忘了10月20日還有重量級大作《Marvel's Spider-Man 2》。而重量級遊戲自然會配有限量版主機，《香港01》科技玩物頻道獲香港Sony邀請優先開箱，以下為開箱文。



《Marvel's Spider-Man 2》限量主機開箱 紅黑配色夠型棍

以往PlayStation的限定版遊戲主機大都是直接印刷在主機之上，而到了PS5有可拆卸外蓋之外，就基本改為限定版主機蓋。只得護蓋有設計聽起來好像沒以往有誠意，但也有很多好處，首先是保護蓋可以獨立發售，已經有機的人不用為了喜歡的遊戲而再買一部新機；同時玩家也可隨時「換蓋」，例如今期想用Spiderman，下期想換的時候就可轉成其他顏色或另一款遊戲的主題。

今次《Marvel's Spider-Man 2》限量主機就採用代表蜘蛛俠和Venom的紅色配色，再加上經典蜘蛛俠圖案，簡約得來又有型。

換蓋期間還可以順便為PS5清一清塵。攝影：陳葦慈

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按圖放大《Marvel's Spider-Man 2》限量版PS5主機、護蓋及手掣開箱：



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已開放預售賣呢個價

蜘蛛俠限量版PS5已於即日開放預售；《Marvel's Spider-Man 2》限量版同捆組PS5主機 （光碟版）建議零售價為5,180港元，包括光碟版PS5、蜘蛛俠主題機蓋及DualSense手掣一隻，以及《Marvel's Spider-Man 2》遊戲數位版下載code。同時限量版主機護蓋和DualSense手掣也有獨立發售，主機蓋建議零售價為508港元，手掣則為628港元。

攝影：陳葦慈

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以光碟版PS5官方定價$4,380計算，如果主機、蓋、手掣連遊戲分開買的話一共要$6,084港元；看起來比同捆組貴很多但這樣買法會多了一隻手掣和一組機蓋，若減去原本白色機蓋（428港元）及原版手掣（548港紙）的價格後其實幾乎與同捆組相同。

隻手掣幾老實，但個價都唔簡單。攝影：陳葦慈

當然如果本身未有PS5的玩家，直接訂同捆組就最好；已有PS5主機的玩家散買護蓋/手掣，也不會比同捆組玩家貴了，從這一點來看算是頗為公道。但老實說個人覺得手掣單買真的有些貴，不過小道消息是聽說今次蜘蛛俠限量PS5主機在不少地方都已經截訂，始終蜘蛛俠在香港真的比較受歡迎。

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