GTA 6爆料｜外媒爆GTA 6遊戲機制 可進入建築物內部 主角有新用具｜最近遊戲界爆料非常踴躍，除了早期接連有多單Switch 2相關爆料之外，全球機迷等到頸都長的大作《GTA 6》Grand Theft Auto VI 俠盜獵車手6也有多次爆料；最近又有外國媒體爆出GTA 6多項遊戲玩法、機制相關內容。



GTA 6爆料 可進入更多建築內部 打劫更多元化

據外國遊戲媒體Dexerto報導：去年GTA 6曾經遭到大規模流出，多達90條開發中的遊戲片段被放到網上；雖然Rockstar已經讓影片下架，不過在一年之後，網上又流傳了一份「The GTA VI Document」，將當時流出的影片內容加以整合，並整理了一些一直以來為人所忽略的要點。

The GTA VI Document

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首先是關於建築物；在當時的流出影片中有一段是玩家操作的角色在餐廳內打劫、繼而和警察駁火，由此帶出在GTA 6中玩家將有機會進入各種建築物內部。除了系列之前已經可以進入的酒吧、夜總會、餐廳和脫衣舞俱樂部之外，爆料指出玩家將可以在GTA 6中進入更多不同種類的建築，包括超級市場、公寓、洗衣店和當鋪等，而這些新增加的可進入場所亦會直接和遊戲的重點玩法偷竊 / 打劫有關。

The GTA VI Document

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而爆料亦提到當鋪會在GTA 6中扮演重要作用：玩家在GTA 6中將可以如同GTA 5一樣到處搶劫，而玩家將會有一個「戰利品袋」，用來收納（搶劫得來的）現金、黃金及其他道具。另外爆料也提到GTA 6將會加入一個新機制，讓玩家可以搜刮其他人車輛上的財物。

GTA 6玩家製概念圖片

稍早前的GTA 6爆料是關於遊戲發售日以及遊戲售價；詳細可到以下文章瀏覽：

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