Lies of P 匹諾曹的謊言 攻略｜遊戲點評 系統解說／最強武器推薦 ｜在玩家之間認為最接近《Bloodborne》血源詛咒、由韓國遊戲工作室 Round8 Studio 開發的類魂遊戲大作《Lies of P 匹諾曹的謊言》已經正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲簡評及攻略，包括玩法武器組合等系統解說及最強武器推薦。



集各魂系遊戲玩法特色於一身 戰鬥手感似Dark Souls 2

《Lies of P》是所謂的「縫合怪」遊戲：如果你像記者般是個魂系遊戲中毒者，你會在《Lies of P》各種地方都找到親切感，以至於可以點出哪個部份是來自哪款遊戲，比如：《Dark Souls》系列傳統的劍戟戰鬥及NPC事件、《Bloodborne》的吸血系統、《隻狼》的格劍系統和忍義手、以及《Elden Ring》的戰灰等等。

不單是美術，就連色調和光線等都很有血源感

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美術方面則是融合了《Bloodbonre》的維多利亞風格和《Bioshock》系列的機械steam punk。當然維多利亞風格不是血源詛咒的專利，而且縫合怪也沒什麼問題，縫得好、出來效果好玩就可以了；《Lies of P 》遊戲畫面非常精美，在市面上的類魂遊戲中是首屈一指，遊戲現時在Steam上也獲得「極度好評」的評價。

例如這個火車時間表，每粒活字的材質都有照顧到，相當精緻

不過要提提《Lies of P》雖然看起來很有Bloodborne感覺，但是遊戲實際戰鬥的速度和節奏並不快，尤其是玩家的揮劍速度相當慢（即使用輕武器），以手感和節奏而言反而最接近《Dark Souls 2》（也可能是因為這樣遊戲中也有一些很有DS2味道的噁心配置）；因此如果期望可以在《Lies of P》中找到血源詛咒般的高速戰鬥和手感就一定會失望。

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初始武器之一軍刀的手感和DS2的直劍一模一樣lol

一本道遊戲 關卡設計普通但場景勁靚

魂系遊戲其中一大魅力是關卡設計，這方面真的是FromSoftware的獨門絕活，其他人想學都不是那麼容易學得來。《Lies of P》的關卡設計本質上是一本道，順著路走到底打完boss就會回到據點；然後再在據點出發打另一條路打到底。因此《Lies of P》雖然有魂系的戰鬥系統，但是玩起來感覺其實更像是過版遊戲。

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因此玩家並不會在《Lies of P》中玩到《黑暗靈魂》那絕妙的區域連接，又或是《Dark Souls 3》、《Elden Ring》般充滿立體感的關卡。當然遊戲本身的場景設計和美術是相當不錯，沿路也有不少隱藏、探索內容，一本道跑起來也不壞。

場景設計係幾ok

學得太足反是缺點

遊戲不論戰鬥系統還是美術方面都十分出色，但是「太過相似」反倒成了最大的缺點：如果你遮住遊戲名，拿《Lies of P》的圖片、影片去跟別人說「這是Bloodborne 2」或「這是Dark Souls 4」，應該可以騙倒不少人，這一點即使記者自己是「類魂痴線佬」也都覺得不太優。

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參考其他遊戲的玩法、機制再做出自己的遊戲沒有問題，但如果連畫風及美術都相似到可以令人以為是FromSoftware的遊戲就似乎有點那個。不過無論如何，本作的製作水準相當紮實；尤其是steam版只賣＄328港元，個人覺得是物超所值。

Lies of P 遊戲攻略：

優先提升數值：



當玩家擊敗敵人時可獲得「自我數」，亦即是《Elden Ring》中的「盧恩」，錢和經驗都是它。而升級時可提在6個屬性值之間提升一點，建議優先升活力、精力和載量，其中以載量特別重要：因為當玩家的裝備負重超過60%時，就會進入「略重」狀態，這時跑步速度會下降、體力（精力）恢復也會減慢。如果到80%以上就會變成重，進一步減慢跑速和體力回復，而迴避也會變成「肥仔碌」的遲鈍翻滾。

一般而言負重越低越好

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而體力恢復減慢和減跑速的效果都是非常明顯（肉眼可見的程度），也可以反過來說保持負重在60%以下就能快速恢復體力；因此點高載量讓自己的負重長期保持在60%以下，早中期會比點動力、技術等對戰鬥更有幫助。

體力和精力就十分簡單，魂系遊戲的基本，血量提高容量率，精力提高攻擊/迴避次數提高輸出和迴避能力。

武器組合系統解說：



《Lies of P》的一大特色是可以自由組合武器的刀身和刀柄，這裡簡單解說一下武器組合系統：刀身部份代表傷害、攻擊距離及速度、以及刺擊/斬擊適性；刀柄部份則代表武器動作和傷害補正。例如刺劍劍柄配上大劍刀身，一樣會是刺劍動作，但是出劍速度就會慢得多。

傷害補正指的是武器會依據玩家的數值來提高傷害；到遊戲後期武器威力的佔比大部份會來自傷害補正，因此如果有趁手的刀柄（武器動作），就可以考慮升級時投資它的補正（動力、技術或）以提高威力。

補正A或S的武器在等級高之後可發揮驚人的威力

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而刀身上的「=」「v」圖案代表攻擊適性，即是指該刀身到底是適合斬擊還是刺擊；雖說遊戲讓玩家自由組合，但如果適性不符的話傷害就會大減。例如「消防斧」刀身的刺擊能力低（v圖示），將它裝在刺劍劍柄上雖然也可使用，但是傷害就會變得很低，沒有用的價值。

王魂唔好用：



當玩家打倒Boss敵人時可獲得特殊的自我石，雖然直接使用可以獲得大量自我素，但是建議不要使用，因為這些特殊自我石（即魂系遊戲中的「王魂」）可以用來交換特殊的武器和護符；玩家要推進度推到大教堂，找到「尋寶獵人」NPC艾利多洛後便可用王魂來交換武器或護符。

最強武器推薦：



刺劍（冬之長劍） - 刺劍雖然本身攻擊力低，但是攻速很快，因此以輸出能力（DPS）而言比笨重的重武器要高得多。而且刺劍出手快硬手細，體力消耗也低，可以一邊迴避一邊貼身輸出，面對招式麻煩難以完美擋格的強敵時特別好用。

電擊棍（線圈電棍） - 自帶電擊屬性，面對人偶敵人可發揮驚人威力，人手一把就沒錯了。在艾理森大道房屋內部傳點旁的商人處購買。

方舟聖劍 - 早中期最強武器，需要在大教堂找到尋實獵人。這一把就是《Lies of P》中的「路德維希聖劍」，屬於最強OP武器之一，拿著它打到通關全無問題。需要在尋寶獵人處用「王之烈焰的自我素」交換。

方舟聖劍

《Lies of P 攻略｜匹諾曹的謊言》

發行日期：2023 年 9 月 19 日

類型： 電子角色扮演遊戲

平台： PlayStation 5， PlayStation 4， Xbox One， Xbox Series X|S， Microsoft Windows， macOS

售價： ‎US$59.99／＄328港元