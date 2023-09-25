TGS 23／Tokyo Game Show／東京電玩展2023 一連 4 日活動已經完結，今年有幸前往，試玩《人中之龍 7 外傳 英雄無名》、《Final Fantasy VII Rebirth》、觀看《魔物獵人》系列 20 週年活動外，當然不少得現場精選一些 Coser、Show Girl 分享給大家，而且更親眼見到 Enako、伊織萌現身的「墟冚」場面。



Show Girl 合集

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今年 TGS 23 終於完全不用戴口罩，亦再次開設 Cosplay 專區，因此就算首日有點微雨，也不阻一眾 Coser 和粉絲入場。雖然 Enako、伊織萌都進入場內，成為多間廠商的官方 Cosplayer，但場外仍有不少高質 Cosplayer，吸引大批 fans 排隊拍照。

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Coser 合集1

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記者個人很喜歡下圖這三個 Coser，真島吾朗（左）、春日一番（中）、八神隆（右），因為記者是經過吸煙區時發現他們，有玩《人中之龍》系列的玩家一定能明白，真人看到真島在吸煙是多有趣的一件事，很多路過的 fans，甚至在吸煙區的人士看到他們都不禁會心微笑。

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Coser 合集2