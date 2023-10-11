《崩壞：星穹鐵道》PS5版正式推出｜玩家須知整理 & 簡易入坑指南｜推出以來在全球各地均搏得人氣的跨平台RPG手遊《崩壞：星穹鐵道》PS5版在10月11日正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲PS5版須知事項及遊戲簡易入坑心得



＊＊＊注意今次加推的只有PS5版本，PS4版本暫時沒有相關消息。

《崩壞：星穹鐵道》遊戲簡單介紹和入坑心得

《崩壞：星穹鐵道》是一款回合制RPG遊戲，主要內容為故事劇情及豐富的世界觀設定、各具魅力的角色和育成系統。而遊戲的一大特色是本文水準非常高，對白台詞精警之外亦在遊戲中各處放入了海量的梗，而且梗的來源五花八門，除了ACG外還涉獵電影、劇集和文學著作，資歷較深的動漫遊戲迷經常都會玩到會心一笑。

不過對大部份玩家來說，遊戲最重要的地方始終還是抽老公和抽老婆。

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而家入坑會不會太遲？答案：不會

《崩壞：星穹鐵道》和《原神》一樣是一款純PVE遊戲，沒有任何PVP和玩家對抗內容，沒有公會、沒有公會戰、沒有排名、沒有天梯、沒有古戰場，主要的內容就是享受故事和劇情。除了版本限定的活動之外，遲入坑的玩家並沒有錯過多少東西（每非就是每日任務和按版本派發的獎勵），加上因為沒有PVP和玩家對抗的關係，沒有所謂「追進度」、「跟上大隊」等的問題，按自己步調享受遊戲便可。

同時遊戲的強度需求也很低，只要好好育成角色和合理編隊，即使無課金也能（不太大壓力地）打通遊戲所有內容；課金主要就是抽老公和老婆，當然也有提升隊伍實力以更輕鬆地通過關卡的成份。

《崩壞：星穹鐵道》

不過也有一個可說同時是缺點和優點的地方，就是遊戲目前的內容量並不算太多；往好處想就是不用太花時間就可追上最新故事進度然後開始養生：遊戲的每日任務和清體極之輕鬆，每日任務極簡單基本上篤兩篤就能完成，清體則可自動戰鬥，基本上5~10分鐘就能完成日任和清體，是一款養生好遊戲。

《原神》早期的更新也很貧乏，但累積經驗之後團隊現時產能極之驚人，每45日改一次版都會新增大量新內容；或者《崩壞：星穹鐵道》也一樣在做順了之後就會越來越多嘢玩。

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《崩壞：星穹鐵道》新入坑玩家須知事項：

十分建議新玩家如有興趣因為有PS5版而入坑，也應該先在電腦或手機上啟動遊戲、創立hoyoverse帳號，然後才在PS5上啟動遊戲並登入hoyoverse帳號和綁定。至於遊戲伺服器選擇方面，除非你人物理上不在亞洲，否則都強烈建議選「亞服」Asia Server而不要選台港澳服（TW,HK,MO），原因後述。

記得要選亞服Asia，不要選台港澳TW,HK,MO

建議先開hoyoverse帳號再在PS5上登入遊戲的原因是，比照公司的另一款遊戲《原神》的模式，如果在PS平台上創立進度，即便該帳號可以再綁定hoyoverse帳號而達到在手機、電腦等其他平台共用進度，但若想課金時就只能在PS平台上進行，頗為不便。但如果是先創立了hoyoverse帳號、再綁定PSN帳號的話卻不會有相關限制，可以在任意平台包括官方自家PC平台課金。

《崩壞：星穹鐵道》

PS5版《崩壞：星穹鐵道》為免費下載遊戲，而作為線上遊戲當然需要網路連接才能遊玩，但就毋須PS Plus會員資格。PS5版《崩壞：星穹鐵道》支援的語言和現有版本相同，而不論玩家在哪個地區的PS Store下載遊戲，都可以自由選擇語言。

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既有玩家 跨平台共用進度相關：

如果已經是《崩壞：星穹鐵道》的玩家，只要在安裝遊戲之後，在遊戲主畫面登入自己的hoyoverse帳號並綁定PSN帳號，即可在PS5上繼續遊玩，並隨時共用進度。當然你只能在一個裝置上登入，在PS5登入遊戲時其他PC、手機等裝置（如果未關閉遊戲時）就會自動登出。

在PS5上登入hoyoverse帳號便可共用進度

你需要將跟據自己《崩壞：星穹鐵道》中在那個伺服器遊玩，然後將hoyoverse帳號綁定至對應地區的PSN才能共用進度。伺服器對應如下：

星穹鐵道 Asia Server（亞服）對應PSN的亞洲（除中國大陸之外）及大洋洲地區



星穹鐵道 America Server（美服）對應PSN的北美、中美、南美地區



星穹鐵道 Europe Server（歐服）對應PSN的歐洲、非洲、中東



注意台港澳服並沒有對應的PS伺服器，換言之台港澳服玩家並不能在PS5上遊玩自己的進度。

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另外是如果你像記者一樣，在《原神》時已錯手在PSN主帳上開了進度，而《崩壞：星穹鐵道》的進度又和《原神》在同一hoyoverse帳號之下，就會一樣不能以PSN主帳來玩（因為一個PSN帳號只能綁定一個hoyoverse帳號，而經PSN創立的hoyoverse帳號並不能解綁，一開就是一世了），只能另一開個分身專門服務hoyoverse了。

最後是遊戲設有成就，如果是玩得比較勤力的玩家應該一登入遊戲就會跳白金獎盃了。