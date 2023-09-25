2023年10月新番｜葬送的芙莉蓮、藥師少女的獨語等15部必追推薦｜不經不覺已經來到9月底，換言之下個星期10月新番（秋番）就要開播；《香港01》科技玩物頻道以下整理2023年10月新番15部必追推薦。



兩部必睇超重量級大作 另有「文藝復興」相隔多年續作上映

上一季7月新番有多部重量級大作，來到10月新番的陣容也是相當不錯，有兩部最重要非看不可的重磅大作，第一就是漫畫改編的《葬送的芙莉蓮》；另一部就是「成為小說家吧！」網站上連載、後來商業化的《藥師少女的獨語》。而除了這兩部重磅大作之外當然也有其他注目新作，例如有《頭文字D》正式續作《MF Ghost》、在漫畫連載初期因題材夠爆而引起一陣網上熱話的《超超超超超喜歡你的100個女朋友》、由《尼爾：自動人形》的橫尾太郎原案加上《炎炎消防隊》大久保篤人設的原創動畫《GOD.app》等。

貓貓好可愛...

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另外有趣的是今次秋番也有一些「文藝復興」相隔多年後再次推出續作的番組，像是相隔5年的《哥布林殺手》第2季、相隔6年的《魔法使的新娘》第2季下半、以及80年代經典食玩動畫《仙魔大戰》（有玩PAD的朋友應該很熟悉了）的最新作等。

按圖放大2023年10月新番 15部必睇推薦：



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2023年10月新番 15部必睇推薦：



葬送的芙莉蓮

10月6日首播



藥師少女的獨語

10月21日首播



不死不運

10月6日首播



16bit的感動 ANOTHER LAYER

10月4日首播



家裡蹲吸血姬的鬱悶

10月7日首播



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GOD.app

10月4日首播



超超超超超喜歡你的100個女朋友

10月8日首播



撿走被人悔婚的千金，教會她壞壞的幸福生活

10月4日首播



MF GHOST 燃油車鬥魂

10月1日首播



位於戀愛光譜極端的我們

10月6日首播



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豬肝記得煮熟再吃

10月7日首播



SHY 靦腆英雄

10月2日首播



賽馬娘 Pretty Derby Season 3

10月4日首播



SPY×FAMILY 間諜家家酒 Season 2

10月7日首播



哥布林殺手 第二季

10月6日首播



女朋友 and 女朋友 第2季

10月6日首播



《進擊的巨人》The Final Season 完結篇 後篇

11月4日首播

