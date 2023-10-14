10月有哪些好玩的遊戲？極限競速、蜘蛛俠、寶可夢外還有這些大作

隨著 2023 年即將進入尾聲，但今年還有許多的遊戲等著大家！特別是 10 月就有多款大作一口氣登場，例如《漫威蜘蛛俠2》（Marvel’s Spider-Man 2）、《極限競速》（Forza Motorsport）、《超級瑪利歐兄弟 驚奇》（Super Mario Bros. Wonder），在本篇的「周末潮級宅」介紹中，小編將帶大家一口氣認識這些電玩迷們不得錯過的作品。



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《刺客教條：幻象》（Assassin’s Creed Mirage）

由 Ubisoft Bordeaux 開發、Ubisoft 發行的老牌動作角色扮演遊戲，本作即是《刺客教條系列》中的第十三部作品，講述前作《刺客教條:維京紀元》的配角「巴辛姆·伊本·伊沙克」從一位默默無聞的街頭騙徒逐漸成為刺客組織重要成員的故事。

相較於前作，《刺客教條：幻象》更加注重於「潛行」類遊戲的核心，回歸《刺客教條》系列的初衷，地圖相比於近幾作的《刺客教條》較小，但玩家依舊能在探索「阿拔斯王朝」的巴格達上找到樂趣。

本作已於 10 月 5 日正式發行，在 Metacritic 上獲取平均 77 分的「普遍好評」，登陸平台包括 PC、Xbox One、Xbox Series X/S、PlayStation 4、PlayStation 5，是喜歡《刺客教條》系列的玩家不可錯過的一作。

《極限競速》（Forza Motorsport）

從第一代到第七代，再從外傳《地平線》的一代到五代，這回《極限競速》系列捨棄了代數標題，進行全新重啟！

做為一款老牌的賽車遊戲，本次的《極限競速》不只在畫質上大大進步以外，遊戲中還標榜有 500 多部汽車、800 多項用於升級、改裝的配備供玩家遊玩，可說是 Turn 10 Studios 又一封寫給賽車迷的情書。

本作已於 10 月 10 日正式發行，在 Metacritic 上獲取平均 85 分的「普遍好評」，登陸平台包括 PC、Xbox One、Xbox Series X/S，在照顧到老玩家的同時，它對於新玩家也是十分友善的，若你曾經沒碰過賽車類遊戲它將是你入門的好選擇。

《名偵探皮卡丘 閃電回歸》（Detective Pikachu Returns）

睽違 7 年，《名偵探皮卡丘》續作終於登場了！提姆‧古德曼與皮卡丘再度聚首，想當年首作遊戲發布時《寶可夢》都還停留在第六世代呢！

故事發生在人與寶可夢共生的城市「萊姆市」，玩家將操控提姆與一隻自稱是「大偵探」的皮卡丘探索這個城市，並藉由其他寶可夢的力量去解開各式的案件。

本作已於 10 月 6 日正式發行，在 Metacritic 上獲取平均 68 分的「好壞參半」評價，登陸平台為 Nintendo Switch，玩家們多半認為遊戲故事非常迷人且令人感動，但同時在難度設定上又太過簡單且遊玩時間過短。

《超級瑪利歐兄弟 驚奇》（Super Mario Bros. Wonder）

《超級瑪利歐兄弟》系列全新作品，由任天堂企劃製作本部開發、任天堂發行的 3D 橫向平台作品，可操控的角色除了瑪利歐、路易吉和奇諾比奧以外，還有奇諾比可、碧姬、黛西、偷天兔和耀西等可操作角色，在傳統的瑪利歐遊戲上做出變革與創新。

在本作中還新增了多項能力，例如可使角色變成「大象」的水果，還有「泡泡花」以及「鑽頭蘑菇」，最多支援四位玩家一同遊玩。

本作將於 10 月 20 日正式發行，登陸平台為 Nintendo Switch，繼《新 超級瑪利歐兄弟U》後暌違 11 年，瑪利歐遊戲再度回歸傳統的橫版過關模式，是款今年絕對不容錯過的作品。

《漫威蜘蛛俠2》（Marvel’s Spider-Man 2）

10 月裡最受到全球玩家矚目的 3A 大作，首發由 PS5 獨家發行，是《漫威蜘蛛俠》、《蜘蛛俠：麥爾斯·莫拉雷斯（邁爾斯·莫拉雷斯）》的續作，玩家將操作彼得·帕克、麥爾斯·莫拉雷斯等兩位蜘蛛俠在紐約的皇后區和布魯克林穿梭擺盪。

除了可操作的角色之外，本作的全新登場的角色目前也確定有獵人克萊文、蜥蜴人、猛毒、哈里·奧斯朋，玩家們也相當期待猛毒是否也是可操作的角色？這一切都還得待遊戲發售後才可確認。

本作將於 10 月 20 日正式發行，登陸平台為 PlayStation 5，多達 65 套戰衣等著玩家們進入遊戲中解鎖，自從蜘蛛俠遊戲系列轉為 Insomniac Games 開發之後，相關的遊戲作品都成為了玩家們必玩的作品了！

同場加映：

另外，這邊還有幾款是在 9 月發售或上市的必玩作品，包括《電馭叛客2077：自由幻局》（Cyberpunk 2077: Phantom Liberty）、《真人快打1》（Mortal Kombat 1）、《魔物獵人Now》（Monster Hunter Now）、《絕對武力2》（Counter-Strike 2）。

《電馭叛客2077：自由幻局》：《電馭叛客2077》的唯一資料片，在原本就極其優秀的故事上繼續擴展與延伸，而在一些令人詬病的系統與玩法上進行調整，總而言之《自由幻局》是一個非常棒的 DLC，對於那些想重返夜城的玩家而言絕對是必買的。

《真人快打1》：《真人快打》系列新作，也是小編最愛的格鬥遊戲，與《極限競速》相同，這次它從 11 數回 1，進行全面重啟，但故事情節上基本是延續 11 代的 DLC《餘波》，喜愛格鬥遊戲或是想看「火神劉康」之後冒險故事的玩家趕緊去買來體驗一番！

《魔物獵人Now》：2023 年下半年最火的手遊是什麼？《魔物獵人Now》敢說第二，沒人敢稱第一！事實證明，Niantic 繼《Pokémon GO》之後再度開發出一款大火的擴增實境手遊，對於小編而言，Now 是一款不同於《魔物獵人》系列的好遊戲，正因如此它也能更容易打入非系列作粉絲的一般玩家中，也希望 CAPCOM 在這款手遊上賺到的經費能用來開發更好玩的《魔物獵人》新作囉！

《絕對武力2》：歷經 11 年，《絕對武力：全球攻勢》也正式進入歷史，取而代之的就是這款《CS2》，FPS 遊戲中的王者，本次的全面升級是完全免費的，還沒更新的玩家們趕快去更新然後找回那些當年一起在 Dust 2 射的沒日沒夜的好友們再度熱血吧！

延伸閱讀：任天堂釋出《超級瑪利歐兄弟：驚奇》遊戲畫面 將於10月20日發售

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延伸閱讀：

終於等到了！《Counter-Strike 2》今日上市！《CS:GO》玩家可免費升級！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

《刺客教條：幻象》（Assassin’s Creed Mirage）

《極限競速》（Forza Motorsport）

《名偵探皮卡丘 閃電回歸》（Detective Pikachu Returns）

《超級瑪利歐兄弟 驚奇》（Super Mario Bros. Wonder）

《漫威蜘蛛人2》（Marvel’s Spider-Man 2）