任天堂2D瑪利歐系列最新作品《超級瑪利歐兄弟：驚奇》將於10月份正式上線。



這部作品的創意獨特且大膽，不同於已退休的宮本茂負責製作的瑪利歐系列，而是由任天堂資深員工毛利志朗負責。

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毛利志朗表示，他希望玩家在遊玩瑪利歐時能再次感受到驚喜。他解釋說：「對於創造一個新的瑪利歐概念，我們提出了神秘和秘密的概念。」 隨着越來越多的橫版瑪利歐遊戲的開發，玩家對於驚喜和秘密的期待也變得越來越普通。

因此，毛利志朗認為，開發一款真正適應當今時代的橫版瑪利歐遊戲非常重要，必須努力讓玩家感到驚喜。

他透露，他們巧妙地重複使用驚喜，但這次他們不想再依賴它了。《超級瑪利歐兄弟：驚奇》將於10月20日正式發售，敬請期待。

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