《葬送的芙莉蓮》到底在紅什麼？故事奇幻情感真摯：忍不住流淚了

近期討論度超高的動漫《葬送的芙莉蓮》（葬送のフリーレン）你看了嗎？動畫版於9月底開播後，馬上引發話題。這部以奇幻元素為主的動漫，雖然故事主軸和設定都非常老派，但卻深深吸引許多觀眾。究竟《葬送的芙莉蓮》有什麼樣的魔力，為什麼對在動畫開播沒多久竄紅呢？一起來看看吧！



典型奇幻故事設定 深入探討生命、羈絆

《葬送的芙莉蓮》故事發生在一個架空的奇幻世界中，在這個虛構的世界中有著魔法和各種奇幻生物以及種族，除了人類外還有矮人族、精靈族等等。劇情主要講述精靈族魔法使者芙莉蓮在和夥伴們打倒魔王後結束長達十年的冒險旅程。這些勇者們相約50年後再一起欣賞流星雨，然而在過程中長壽的芙莉蓮卻開始經歷夥伴的離世，也開始思考生命的意義。

+ 6

與芙莉蓮一同討伐魔王的夥伴，包含了人類的勇者欣梅爾、僧侶海塔，以及矮人族的戰士艾冉。「勇者一行人討代魔王」的設定，雖然以奇幻故事而言非常老派，不過以「情感」、「理解」為主的細膩劇情，才是這個故事的特別之處。

面對和自己壽命不同的種族，芙莉蓮從一開始的漠然到後來的敞開心扉，以生命、羈絆為主軸的故事，讓人思考人與人之間的關係。

人們該如何面對分離？細膩情節傳達深遠情感

長壽的芙莉蓮一開始不願對壽命和自己不同的種族投入太多情感，總是與他們保持著距離，以為這樣就能避免離別時的傷心，然而在真正面臨夥伴的離去時才知道，自己最後悔的事情反而是沒能好好把握那些有機會去理解他們的時光。雖然看似傳統的奇幻故事，但《葬的芙莉蓮》用淡而細膩的情節，傳達了更深遠的情感與思考。

一個月網路聲量破3萬筆！動畫開播帶出討論高峰

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「葬送的芙莉蓮」的一個月的網路聲量高達33,008筆，其中的高峰出現在動畫開播後隔日（9/30），共有7,381筆，顯示出動畫版的推出造成了非常高的討論度。

《葬送的芙莉蓮》原作漫畫於2020年開始連載，並且曾獲得「日本漫畫大賞」第一名、「手塚治虫文化賞」新生獎，在動畫化前就有許多粉絲，動畫版一推出更是直接將網路聲量推向高峰，動人的故事讓很多網友紛紛表示忍不住流淚觀看。

《葬送的芙莉蓮》近一個月聲量趨勢變化。（《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

延伸閱讀：網友最愛的超能力Top 10 讀心術夠強大 呢樣比瞬間移動更爽

+ 51

分析說明：

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月11日至2023年10月10日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。



研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『葬送的芙莉蓮』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



延伸閱讀：

《能幹貓今天也憂鬱》爆紅線上看！好想撿一隻臭臉「諭吉」 最適合社畜、貓奴的療癒動漫

童年陰影！小時候看了不敢睡的卡通《膽小狗英雄》、《企鵝家族》都上榜 這些可怕角色你都記得嗎？

《獵人》終於要復刊？冨樫義博推特發文引爆粉絲地震：他動了

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】