網友最愛的超能力Top 10　讀心術夠強大　呢樣比瞬間移動更爽

Disney+精彩韓劇《Moving 超異能族》，改編自韓國漫畫家姜草創作的同名網路漫畫，播出後掀起一陣討論熱浪，尤其劇中提到的許多超能力，都讓劇迷羨慕到手癢。你是否每次看英雄電影，總是感到熱血沸騰，不禁幻想若能有超能力該有多好呢？不管是隨時上天自由自在的翱翔、摔倒也不怕的超強癒合力，或是任意暫停時間、預見未來等，相信人生都會快樂、有趣許多！



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出近一年網友最想要的十大「超能力」，一起來看看是否說中你內心所想吧！

+ 51

No.10 自癒能力

不管受了什麼傷，都能夠快速痊癒，在日常生活中完全不用擔心跌倒或是受傷，更不用擔心生病、中毒等情況，因為不論如何，擁有超強復原力的身體都會自癒到健康、毫髮無傷的狀態。

不少網友選擇自癒能力的原因，都是看重健康的重要性，「健康才是最重要的，金錢也沒辦法換來健康」、「有了健康什麼事都好說、什麼事情都能去做」，但也有網友提到「要連內心的傷痛、看不見的傷痛也能自癒才是真的有用」、「內心的傷才是傷」。

No.9 不死之身

不只是刀槍不入，而是做任何事情都不會對生命造成威脅，這樣的能力在世界上簡直就是無敵，不怕天敵攻擊，也不害怕任何疾病，能夠永遠活著，有相當足夠的時間可以去體驗世界，接觸各個世代的人。

網友認為，不死之身在各種超能力中可說是無敵，「不怕任何人，不管怎麼樣都不會死，超級無敵的好嗎」、「長生不老，我就能永遠做自己，永遠活在這個自由精彩的世界，誰都不怕」，但也有部分網友認為這個能力雖然強大，最後只會感到孤單，「要忍受愛的人慢慢老去、離去」、「到最後會覺得沒歸屬感」。

No.8 控制時間

有了控制時間的能力，就能有無限的時間去把自己想要做的事情都做完，盡情體驗人生、彌補不足，遇到困難或是不知道該怎麼處理的緊急事件時，還能立刻暫停時間，讓自己冷靜下來好好思考，好好處理問題。

無論是暫停時間調整腳步、倒轉時間回到過去，能夠改變自己的生活或選擇，讓網友心生羨慕：「最想擁有這個能力，讓自己回到過去，告訴自己努力一點」、「時間倒流超讚，反正錯了我就再重來而已」。

No.7 透視眼

透視眼能夠看穿任何像是木板、石頭或是鋼板等的實物，清楚地看見後面的景物，還能像人體X光機一樣，將體內的器官看的一清二楚，有了這個能力後，不僅找東西更加方便快速，還能幫助許多找不到病因的人，讓他們能夠接受有效的治療。

有不少網友認為，如果透視眼能和千里眼搭配，將會更無敵，「如果能透視又有千里眼那真的很厲害欸」、「感覺在古代是個很猛的能力」、「人體望遠鏡＋人體X光機的概念」、「不用打開就知道東西在哪裡，其實很方便欸」。

No.6 讀心術

透過讀心術讀取別人內心的聲音，或是知道他們腦中的想法，不只是培養交友人際關係很吃香，在工作上，不論是談判或是合作，更是無往不利的能力，「這樣就可以知道哪些人是好人了」、「在工作上感覺超好用，完全看透對方想要什麼」。

但也有網友認為，擁有讀心術是一個很可怕的能力，「知道別人喜不喜歡自己其實很痛苦」、「知道這世界所有的謊言真的不是一件好事」、「感覺會活的很累，知道了一切，而且跟別人說別人也不一定會相信」。

No.5 穿越時空

有想見的人、想看的事情，擁有穿越時空能力就能如願以償！想學歷史就回到那個朝代，如果想念誰或哪段時光，回去看看，就會更有動力繼續生活。與控制時間的超能力有所不同，控制時間等於如果倒流到某個時間點，還要再活一次；穿越時空猶如擁有多啦A夢的時光機，可以在時空中穿梭跳躍行動，不影響當下時間流逝。

這個能力也能窺視未來，讓許多網友都相當喜歡「因為歷史很爛，就很想要這個能力，應該會記得很快」、「想回去見見阿公、阿嬤，雖然不能改變什麼，但就想見見他們」、「我想回去找那個女孩，或許我們的故事會不一樣」。

延伸閱讀：多啦A夢｜盤點6大現實版道具 AI繪圖同美顏濾鏡原來一早已出現？

+ 21

No.4 催眠術

擁有催眠超能力，就可以催眠他人為自己所用，遇到困難或危險能為自己爭取時間處理，除此之外，若與別人想法不同，只要使用催眠術就能夠控制其他人轉換想法，可以說是一個很強大的能力。

不少網友都提到，如果有催眠能力，還能拿來賺錢「感覺有催眠能力可以賺一番欸」、「可以幫助身邊很多壓力大的人舒緩身心靈，其實還不錯」、「別人不贊同我，就催眠他，感覺超獨裁XD」、「好想要身邊的人有催眠的能力，他就可以幫助我不要失眠」。

No.3 瞬間移動

有了瞬間移動的能力，不用擔心在路上會遇到塞車、意外，想去哪只要瞬移一下就可以！就算忘記帶東西出門，也能馬上回家拿，中午偷偷回家睡個午覺，不用擔心時間和距離的問題，更重要的是，不用浪費任何體力和金錢，就能瞬間移動到各個國家旅遊。

不少網友表示，忘記帶東西的時候，最想要的就是這個能力「上次上班忘記帶電腦，真的超想要自己會瞬移」、「真的很討厭坐交通工具，會瞬移就不用擔心了」、「瞬移真的很讚，可以隨時去到任何我想去的地方」。

No.2 預知未來

大家對於未來多少都會有些不安或是迷惘，深怕自己做錯了決定或是一不小心選擇錯誤的方向，會讓人生更添曲折。如果擁有預知能力，不僅不會害怕做出錯誤的決定，還能預知到將要發生的任何危險意外，提早避免。

選擇這能力的網友認為，「提前知道自己會發生什麼，然後避免，去變得更好」 、「這樣就可以避免任何意外發生，不管是自己或是身邊的人」、「不怕做錯決定了」。

No.1 飛行能力

飛行一直是人類的夢想，也因此有了飛機的發明，讓大家能夠環遊世界。一旦有了飛行能力，上班不用再人擠人，還能在床上多躺一會，最重要的是「想去哪就能飛去哪」，不怕沒有交通手段，還能享受在天空翱翔的自由空氣。

不同於瞬移，飛行能力能夠俯瞰大地，充滿浪漫氛圍，登上網友最想要的超能力冠軍，「感覺在天空上看地球會很漂亮」、「如果要找人感覺飛行超方便」、「可以在天上飛，聽起來就超自由、超漂亮」、「有飛行能力就能四處去旅行了」。

（Dailyview網路溫度計授權使用）

分析說明：



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月05日至2023年09月04日，共1年。



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『最想要的超能力』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。



本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



延伸閱讀：

台客就愛這一味！10大超夯台式連鎖個人鍋物大推薦

懶人包／盤點「Linbay好油」大型翻車現場

你是「加法派」或「減法派」？質感旅遊2023必學5招 讓你玩得像當地人

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】