PS5 Pro硬件規格外媒爆料 GPU提升近1倍 惟有分析指或有一個問題｜Sony在不久前正式公布新型號PS5（PS5 Slim），玩家們自然也十分關心傳統上都會有的另一個半代升級「Pro機」PS5 Pro什麼時候推出；最近就有外國遊戲爆料PS5 Pro的硬件規格，其GPU比原型號提升接近1倍。



PS5 Pro硬件規格最新爆料

據外國一家以報導硬件相關新聞及技術分析的媒體「RedGamingTech」報導，指他們由消息來源得知PS5 Pro的硬件規格。RedGamingTech指出PS5 Pro將會有更強的CPU和GPU；Pro機的CPU和原版一樣為8核的AMD Zen 2架構，但時脈速度將會提升到4GHz（原版為3.5GHz）。

https://x.com/RedGamingTech/status/1712469242996813893?s=20

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GPU方面爆料則指會採用新的RDNA 3 hybrid架構，會有30個WGP（運算羣組處理器，亦即60個CU運算單元），時脈速度也將提升到2.5~2.8GHz。記憶體方面則同樣為16GB DDR6高速記憶體，但可能會另外增加2GB或4GB的DDR5記憶體專門給遊戲的作業系統（OS）使用，因此供遊戲使用記憶體容量也會有所增加。爆料最後亦提到PS5專用的音效技術「Tempest Engine」表現或將提升2倍。

PS5 Pro概念圖片（網路圖片）

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外媒分析可能有一個隱憂

假設以上的硬件規格爆料為真，提升最多的是GPU；原版PS5的RDNA 2架構時脈速度為2.23GHz，而WPG數目則為16個（32個CU運算單元），以WGP數目而言增加差不多1倍。不過，據外國另一遊戲媒體「Tom's Guide」的分析就對此規格提出一個隱憂：因為Zen 2 CPU已經是一個相對過時的舊架構，很可能會成為PS5 Pro的「樽頸」，令其無法完全發揮新GPU的性能。

https://www.tomsguide.com/news/ps5-pro-specs-leak-just-revealed-a-huge-upgrade-but-ive-spotted-a-big-problem

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尤其是現時光線追蹤（Ray-tracing）技術仍然相當吃重CPU效能；因此就算PS5 Pro的GPU大為提升，也很可能因為Zen 2架構的性能所限而沒法在光追上有重大提升。而AMD早在2020年就已推出新一代的Zen 3架構，沒有用在PS5 Pro上面亦是有些意外。

當然說到底以上規格僅屬爆料，一切仍然有待Sony官方公布；而Sony最近才準備推出新型號PS5（PS5 Slim），相信不會那麼快就再公布Pro機。