萊歐斯利武器聖遺物組隊 強不強值不值得抽 原神4.1版角色攻略｜《原神》4.1版本「向深水中的晨星」來到下半，蛋池亦轉為新5星限定角色「萊歐斯利」典獄長；《香港01》科技玩物頻道以下提供萊歐斯利完全攻略，由角色簡介到強度、命之座分析到武器、聖遺物、組隊全部介紹。



萊歐斯利角色簡介

萊歐斯利是《原神》4.1版本實裝的5星冰屬性法器角色，是水之國楓丹「梅洛彼得堡」的公爵；而由於梅洛彼得堡實質等同楓丹的監獄，因此萊歐斯利的工作也等同典獄長。與同期實裝的那維萊特相比，萊歐斯利在4.0版本幾乎沒有戲份，因此現時萊歐斯利的人氣不如那維萊特、芙寧娜、林尼兄妹等活躍角色；不過隨著接下來主線劇情發展，加上「承太郎」小野大輔的配音加持下，萊歐斯利也有可能突然爆發成為人氣寵兒。

萊歐斯利

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萊斯歐利基本玩法

萊斯歐利是以交替打出普攻和重擊來輸出的角色，打起來手感有少許像近戰版本的散兵。萊斯歐利有兩個重點天賦，一個是使用元素戰技（E技）後的10秒內，當自身HP在50%以上時強化普攻、同時令普攻每一擊都會消耗HP；另一個天賦則是當自身HP在60%以下時強化重擊、並在重擊命中敵人之後回復生命值。

All撩get！

最直感的想法就是開E之後普攻到HP減到60%以下然後打出重擊回血再繼續打普攻，到E技效果完結後就換人上Buff的循環。當然實戰可以有各種變化、並不一定要依照血量來操作，例如玩家可選擇配班尼特，用班尼特的Q技加攻和回血讓萊斯歐利只打普攻輸出等。

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萊斯歐利強嗎 值得抽嗎

客觀而言萊歐斯利並不弱，但亦不算是強度破天的超模角色（至少單論強度肯定不及那維萊特和林尼）；但必須一提萊歐斯利是遊戲三年來第一位冰屬性法器角色，法器角色普攻全部自動為對應屬性，或能帶來許多以前沒有的全新玩法。

4.1版萊斯歐利蛋池

例如萊歐斯利只要帶上行秋或夜蘭就能簡單實現「永凍」，又或配合香菱、迪希雅等後台火角色反覆打出融化反應等等，可能性相當多；如果你是喜歡研究不同流派和玩法、而非強度或性癖行先的玩家，那麼萊斯歐利就很值得擁有。

不過記者本人就打算留石抽水神了

另外萊歐斯利也是操作成份較高的角色：除了需要像拳擊手一樣貼近敵人輸出之外，他更有閃避時不會重置普攻連段的特性，加上重擊是「升龍拳」以及華麗度滿分的大技，其操作手感是原神角色中數一數二；如果想在《原神》有更為貼近動作遊戲的體驗也可以抽萊歐斯利來玩玩，尤其是配合有攻速buff

大技真心幾型

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萊斯歐利命之座分析

萊斯歐利只需要0命即可完全發揮性能，命之座全部都是傷害提升。1命效果可以簡化操作，令玩家不需要留意當前血量、只要在E技效果期間打完5下普攻後就能打出傷害更高的強化重擊，2命則令萊斯歐利在使用E技和Q技後提升傷害、最多可提升80%。簡單地說就是1命提升手感和操作、2命大為提高傷害，如果對萊斯歐利很有愛又有充足預算可以考慮；但如果只是想抽回來玩玩打拳或試試遊戲中第一個冰法器，建議0命即可。

+ 1

萊斯歐利武器相關

萊斯歐利的專武「金流監督」副屬性是高貴的爆擊率，然後武器效果可以提升攻擊力，以及在裝備者的HP變動時提升普攻和重擊的傷害，最多可堆疊3次。而疊滿此效果時還會再額外提升裝備者的攻擊速度，完美配合自帶扣血回血、以普攻和重擊為主要輸出的萊斯歐利。

不過雖然專武很強，但由於現時遊戲有相當多的優秀法器武器，若是預算不多或打算留石抽水神的話，沒有必要勉強自己去抽今次的武器池。

金流監督以外的首選武器是散兵專武「圖萊杜拉的回憶」；其他泛用五星武器如四風原典和天空之卷也好用；4星武器則可用閘裡日月、純水流華，當前版活動「遊水蘊詩籍」送的4星武器「無垠蔚藍之歌」也是不錯的選擇，亦可以選流浪樂章取其副屬性爆擊傷害。

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萊歐斯利聖遺物相關

楓丹人全部自帶扣血機制，基本上用「逐影獵人」4件都不會錯到哪裡去；36%爆擊率強無敵。萊斯歐利的天賦令他在生命值超過50%時普攻自動消耗HP來提升威力、每0.1秒觸發一次，換言之只要打普攻就能堆疊逐影獵人層數，隨便打個三四拳就能疊滿，簡單無腦。

逐影獵人2件套還有15%普攻、重擊傷害，真是萊斯歐利無腦之選。

如果打算玩永凍流萊歐斯利，則可以用冰套「冰風迷途的勇士」4件，對凍結敵人能加40%爆擊率比逐影獵人還多，但面對不能凍結的敵人時效果就會略打折扣。若是打融化等其他反應流派的話也可以用飾金之夢4件。主詞條則是輸出角色標準的攻擊沙、冰傷杯和雙爆頭；副詞條優先雙爆、攻擊和生命次之，打融化的話可以用精通。

充能方面，雖然萊歐斯利Q技只需60能量，但萊歐斯利本身產球不多，需要堆疊很多充能才能每一輪輸出都打出Q技；加上Q技佔其總輸出比例並不算太高，因此也可以選擇只堆少數充能（20~30%左右），然後每隔一輪才打Q技。

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萊歐斯利組隊相關

萊歐斯利組隊方向頗多，但一般而言都是圍繞冰屬性的元素反應組隊，可以走融化流、燃燒融化流和冰凍流。

融化流十分簡單將傳統融化隊隊員班尼特、香菱和萬葉（或砂糖）組起來就是了；因為班尼特Q技回血的關係未必能穩定發動強化重擊，因此操作上也可不用特意卡重擊隨意普攻即可；若有1命萊歐斯利就更可解決控血問題。

燃燒融化流則是和之前的「燃甘」相若，以草神納西妲和迪希雅/香菱/托馬打出持續的燃燒反應來讓萊歐斯利打融化。由於托馬6命有提升隊友普攻和重擊傷害的效果，有6命托馬和草神的話可積極考慮此隊伍。

永凍隊也和一直以來的永凍分別不大，以萊歐斯利+掛水+增傷/輔助組隊，掛水可以是行秋/夜蘭/心海等，增傷位則基本是萬葉，沒有時可用溫迪或砂糖。最後一個位置通常放冰屬角色取雙冰共鳴（但非必要），可用申鶴、迪奧娜或蘿莎莉亞，不過要注意申鶴E技的加傷為次數制，對於攻擊段數多的萊歐斯利並不算完美配合。

不用雙冰共鳴的時候，由於萊歐斯利以普攻輸出為主，雲堇等普攻buff角色就十分適合；另外攻速buff對他的收益也很大，如果有兩命琴等加攻速的角色都可以組在一起使用。另外也可考慮莫娜，利用凍結來延長莫娜大絕的有效時間（擴冰）。