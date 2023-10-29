滑鼠有個波？磁碟機？舊電腦用語30歲以下聽唔明｜科技發展日新月異，尤其是千禧年之後資訊科技和產品可說是翻了幾代，由3310到iPhone、CRT屏幕到現在OLED屏幕；不少二三十年前人人都在使用的東西，隨著時代變遷而被淘汰，成為一代人的集體回憶。最近就有日本網站舉行投票，選出「年輕人聽不懂的電腦用語」。



日本網民選過氣電腦用語 一同回憶時代的眼淚

早前在日本投票網站goo ranking上舉行了一個「30歲以下聽唔明的電腦/IT用語」排行榜。值得一提是今次排行榜投票相當踴躍，有接近10000名30歲以上人士參加投票，可見大家都對90年代早期的電腦、資訊科技環境有深刻回憶。而雖然是日本的投票，不過選出來的東西是港台網民都會有所共鳴，畢竟資訊科技就是帶動全球化的龍頭，各地同期的人接觸相近的事物也是合理。

不知道大家有沒有用過這些滾球滑鼠。

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按圖放大日本網民選票30歲以下聽唔明舊電腦用語Top 10：



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回望過去二十多年電腦、資訊科技的發展真的非常驚人，由56k上網到1000mb光纖入屋；在功能強大的智能手機已等同生活必需品的當下，較年輕的人可能很難想像以前要輸入一串「數字密碼」來錄製手機鈴聲、要和朋友仔夾同一個電話台send SMS等情景。現今科技發達，一部手機可以聽歌睇片上網打機、做到以往需要幾部裝置分別完成的事；電腦和家用主機的性能也越來越強畫面越來越逼真，不過仍然會禁不住懷念以往放學就衝回家或去網吧上線玩網路遊戲的日子。

記者小時候有一部6280，經常沒事做就拿出來趟，手感很好

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日本網民選票30歲以下聽唔明舊電腦用語Top 10：



【第10位】Busy狀態

即我們所謂的藍Mon，相信小時候有用開電腦的人都經歷過不少打機打到一半然後藍mon來不及存檔的慘劇。



【第9位】SCSI

全寫是小型電腦系統介面，即一排長針腳的插頭，主要用來接駁電腦和打印機、掃瞄器等外置設備。



【第8位】MO Disk

即磁光碟，最為人所熟的是Sony當年推出、專供音樂用的MiniDisc（MD）；在90年代MD機真是風靡一時。



【第7位】滾球滑鼠（機械滑鼠）

在光學滑雪普及之前的滑鼠都是這種，以滾球帶動輥柱來反映出鼠標動作；小時候常常滑鼠用久了動得不順暢就要將滾球拆出來清理輥柱上的積塵。



【第6位】 ASCII藝術

即所謂「文字圖」、「字元畫」，以電腦ASCII字元來砌成圖像，在當年的BBS、論壇等社交網路十分流行，時至今日仍然有人進行相關創作。



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【第5位】みかか

在日文JIS鍵盤上打「NTT」就會顯示出「みかか」文字，因此當年被日本網民用來借指NTT。日本90年代的撥號上網是由NTT獨佔，價錢也比其他國家貴，因此網民經常用みかか來在網上抒發對NTT的不滿。



【第4位】MS-DOS

在90年代有用電腦打機的人都會十分熟悉；由Win 10開始Windows已經不再內建MS-DOS，由Powershell取代了。



【第3位】開機碟、開機片

在電腦的很早期還沒有硬碟的年代，用家需要使用磁碟來啟動電腦，也就是所謂的「開機碟」。不過年代實在太久遠，記者自己也沒經歷過。



【第2位】撥號上網

經數據機和電話線連接到互聯網的技術，28.8KB到56KB再到ADSL，電話線上網曾經是主流上網方式。撥號連線時非常有象徵性的音效，以及「一有人打電話入來就斷線」都是不少8、90後集體回憶。



【第1位】Floppy Disk 磁碟

曾經最主流的儲存媒介，最多人有印象的應該是3.5吋磁碟，1.44MB的記憶容量。仍記得小時候電腦堂會用磁碟來交功課，以及電腦讀取磁碟時的「卡卡」聲...還覺得各種透明色的磁碟十分靚仔。

