Switch 2或採用NDS雙屏摺機設計｜任天堂最新專利申請曝光｜PS5和Xbox Series已推出3年，連半代升級都差不多要出了，只有任天堂尚未為推出7年的Switch進行換代升級。目前網上普遍期待任天堂會在明年推出下一代「Switch 2」遊戲主機，不過官方仍未有任何正式公布，因此也僅流於推測和流出爆料的階段。最近就有人發現任天堂申請了新的專利，任天堂在未來或有機會推出類似NDS的新型主機。



任天堂注冊新專利 如同「分體式」NDS

任天堂的主機不以硬件性能掛帥，但就會有其他賣點和可玩處補足，例如NDS的雙芒機、3DS的祼眼3D畫面，到Switch的可座枱可手提二合一功能等。最近外國遊戲媒體「Game Rant」發現任天堂注冊了一項新的專利，可說是NDS的進化版，既可當雙芒摺機，更可一分為二拆開成兩部手提機。

任天堂最新專利申請曝光

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報導指出任天堂最近提交了一項新專利，是一個摺合式主機，外觀接近當年的NDS。從專利圖片所見，此主機可以像是NDS般「打開」成為上下兩個屏幕的雙屏顯示主機。而此主機（的專利設計）還會在外殼設置一個觸控屏幕，即使不打開主機亦可以進行操作。而最特別之處是這主機上下半部可以分拆，成為兩部各自帶有1個屏幕的手提機，然後以無線方式遊玩同一款遊戲。

（任天堂）

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Switch 2採此設計機會微 不過未來可期

不過一般而言如果是明年推出的主機，應該不會遲到今年才申請專利；因此這「分體式主機」設計應用於Switch 2的可能性頗低。而更甚者是即使申請了專利，也不代表任天堂一定就會將此專利製作成商品推出，很多時往往搶先注冊以免被潛在的對手搶走產品構思。例如當年任天堂就有一個專利是全觸控螢幕手掣等，當時很多人都以為是Joy-Con的最終形態，但是最終並沒有實現。

https://www.gamebusiness.jp/article/2015/12/17/11729.html

不過至少已有專利的當下，或者可以期待Switch 2的半代或再一下代會是此「分體式」，甚至可能直接推出全新的掌機系列NDS的正式後繼機等等。

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