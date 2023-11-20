Switch 2、Mario Kart X 瑪利歐賽車 爆料｜傳Mario Kart X 瑪利歐賽車X 2025年Switch 2推出｜和Switch 2相關的爆料、流出一直未曾停止；雖然最近任天堂CEO「古川俊太郎」出面回應這些爆料大都不屬實，但無礙玩家繼續關注這些小道消息。而最近又有爆料者爆出任天堂旗下人氣系列《Mario Kart》的最新作品將在Switch 2推出。



其他Switch 2相關爆料/傳聞可見整合文章：

👉Switch 2消息合集｜傳有雙版本 售價/發售日/向下兼容｜持續更新

任天堂CEO回應Switch 2相關爆料：

👉Switch 2消息｜NDS雙芒、試玩及推出日傳聞 任天堂古川社長爆料

傳孖車系列最新作「瑪利歐賽車X」2025年推出

經常爆料任天堂內部消息的知名blogger「ZIPPO」日前在自己的部落格中發文，指任天堂旗下人氣極高的遊戲系列「Mario Kart」瑪利歐賽車最新作《Mario Kart X》瑪利歐賽車X將在2025年，亦即Switch 2上市第2年後於Switch 2推出；並且此作會是任天堂史上開發成本最高的遊戲之一。

網傳Mario Kart X將於2025年推出。圖為Mario Kart 8 Deluxe。

👉人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜全7顆金珠入手方法一覽

ZIPPO指出《Mario Kart X》將會和《Mario Kart 8 Deluxe》一樣，由任天堂企劃製作本部第9小組與萬代南夢宮工作室共同開發。他也提到2025年對Mario Kart來說是重要的一年，因為該系列迎來40周年，所以由明年開始到後年會有更多相關紀念活動，而《Mario Kart X》則會是系列40周年重點作品之一。

Fans們都想玩新孖車。（圖為Mario Kart Tour）

ZIPPO繼而指出《Mario Kart X》將會不惜工本、成為任天堂史上投入開發成本最高的遊戲之一；傳聞任天堂下一款3D Mario投入不少資源在遊戲畫面上、畫質令人「下巴都掉下來」，而《Mario Kart X》的畫質和特效則更在此之上，意指《Mario Kart X》的畫面將會非常、非常靚。

👉GTA 6售價可能比前作大為提高！CEO放風指買斷遊戲應按小時收費

ZIPPO並沒有提到《Mario Kart X》會否在舊Switch上也推出；不過如果《Mario Kart X》的畫面真的如ZIPPO所說高質，那麼很有可能根本無法在Switch上運作，或者需要大幅「縮水」降grade才能以舊Switch遊玩。ZIPPO最後總結《Mario Kart X》畢竟還有2年才會推出，因此短期內不會見到官方消息；明年任天堂的重心會是Switch 2的發行以及和主機同步上市的新Mario 3D遊戲。

Mario Kart系列的上一款完全新作已是2014年在Wii U推出《Mario Kart 8》；到2017年任天堂將該作升級為《Mario Kart 8 Deluxe》瑪利歐賽車8 豪華版移植至Switch，成為任天堂Switch史上銷售最佳的遊戲，合計售出超過5700萬份。去年任天堂為遊戲陸續推出付費DLC「賽道通行證」，新增48個賽道；但畢竟遊戲已上市多年，粉絲都關心續作何時推出。