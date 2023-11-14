人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜全7顆金珠入手方法一覽｜《人中之龍7外傳 英雄無名》已正式推出，今次以桐生一馬為主角、用回系列傳統的動作玩法，相信不少fans都已逼不及待開玩。本作有不少收集元素，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲8顆金珠入手方法一覽



收齊7粒金珠（七龍珠）解成就

在遊戲中一共有7顆金珠（挰他七龍珠），玩家只要得到任意一顆金珠就能獲得成就「得到金珠啦!」；但是玩家需要集齊7顆龍珠，才可以完成委託「」。以下為遊戲中7顆金珠的位置和取得方法：

1. 在地圖西邊的桌球室「Kiss Shot」中以777pt交換，pt透過遊玩桌球獲得。

只要玩「一次出桿挑戰」模式的easy難度，第一次通關額外有450pt，只要通關幾次就夠pt換了。打法可見以下影片，重點是第2關和第3關要控制出桿力度不要太大力（右菇不要拉到底），多試幾次就能明白。

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2. 在當鋪「惠比壽屋」以77777圓購入。

3. 白天的時候在地圖中間的河會有遊覽船經過，有時船頭會站著一個只穿內褲、身上帶著金珠的NPC，在船經過時可用蜘蛛（正方形）拾到金珠。記者自己是在船靠北岸航行時撿到，但不知道船靠南邊航行時船頭有沒有NPC。

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4. 在城堡地圖西北邊的賭場旁邊，可以望出去見到一個舞池，一個只穿內褲NPC身上就帶著金珠，可以用蜘蛛（正方形）拾到。假若沒有的話可試試到了第3章後再回來看看。

5. 進入第3章之後，在競技場入口旁邊通往鬥士休息區的樓梯，期間會穿過一個巨大的金色雕像跨下，金珠就在雕像的兩腿之間，抬頭向上即可望到，用蜘蛛（正方形）拾取。

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6. 在赤目商店中以777赤目點數交換；需要升級過一次增加赤目商店的商品（15萬圓）後才能交換。

7. 最後一個金珠需要到達主線第4章才能獲得；在主線第4章之後於河道北岸的這個位置會出現一個解謎的外派任務，然後在招福町中間的「大氣軒」屋簷上就能找到金珠，用蜘蛛（正方形）拾取。

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