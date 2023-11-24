《idol》YOASOBI神曲唱片大賞10強不入｜網民質素大會評分基準｜人氣二人組YOASOBI主唱的《我推的孩子》主題曲《idol》，在YouTube點擊率高達3.7億，但誰又想到，如此神作竟在J-Pop重要頒獎禮「日本唱片大獎」（日本レコード大賞）中僅獲一個雞肋獎，優秀作品賞十強不入！網民質疑大會評分基準欠缺透明度。



3.7億次觀看數神作《idol》十大不入

90年代爆紅的J-Pop多數是日劇主題曲，而今時今日則是唱動畫主題曲得天下，2023年就爆出了YOASOBI為動畫《我推的孩子》度身訂製的主題曲《idol》，YouTube上架 3 天就突破了 1000 萬人次、至今累積達3.7億次觀看數，唱到連美國billboard榜都上第1位，全球無人不識。

分畀NewJeans都冇YOASOBI

來看看2023年「日本唱片大獎」（日本レコード大賞）10首優秀作品賞名單，首先因為性侵害醜聞，完全放棄了Johnny事務所的男團，10強名單中，不單沒有人氣曲《idol》，連任何一首動畫主題曲都沒有。反而就有韓團NewJeans的《Ditto》，此曲人聲極高入選合理，但問題是成績比它更好的《idol》竟然只得一個豬頭骨獎：最佳作曲賞。

網民為YOASOBI抱不平

年輕網民認為大會歧視動畫歌，覺得日本大賞的評審看不起YOASOBI 主腦Ayase是YouTube V系作曲家出身，為女主音Ikura 和創作人Ayase 抱不平：「連YOASOBI《idol》都冇，已經不可能再相信日本唱片大賞，呢班「大人」做多咗喇！」、「日本樂擅玩完了」

Ayase回應大方得體

YOASOBI 作曲作詞人Ayase大方回應，表示組合得到特別國際音樂賞、強調《IDOL》認識了很多海外fans，而他本人憑「アイドル」獲作曲賞，得到了認可感到很光榮。不過這類細獎的含金量始終不如十大優秀作品賞及最佳作品，網民仍然替YOASOBI不值。

頒獎禮有買獎之嫌

但LiSA的《鬼滅》電影主題曲《炎》都曾得過大獎，這想法無根據。而心水清的老一輩釋，這個頒獎禮自1959年成立以來一直有「買獎」之嫌：「呢個頒獎禮向來水份重、似買獎，我就一d都唔會關心」，不時會爆出爭議性賽果，估計是今年Sony沒有「科水」，至令Sony旗下歌手大部份食白果禮，milet、Aimer「影都冇」，加上Sony歌手幾乎包辦了Aniplex系所有動畫主題曲，所以就有歧視動畫歌曲的錯覺。

12月YOASOBI來港

YOASOBI將於12月1至3日來港演出Clockenflap 2023，並有傳會上ViuTV 《Chill Club》 ，另外，12月31日睇NHK的紅白歌曲大賽，一樣可以聽到幾田bb唱《IDOL》。