2023紅白歌合戰名單｜YOASOBI 三度入選，Ado、入樽 10-FEET初登場｜日本NHK電視台年度大製作「紅白歌合戰」近年力求年輕化，加上因Johnny事務所已故老闆的性侵風波，NHK為避諱，剔除了合作數十年的J家藝人，今年歌手名單耳目一新！



Idol無雙｜紅組三強冇得輸

紅白歌合戰分為男性白組、及女性紅組，今年男方欠了Johnny人馬，自被睇低一線，再加上紅組有三大強手：YOASOBI主唱《我推的孩子》主題曲《idol》在YouTube有3億6500點擊率，三度入選紅白；網上出道後一直不露臉，22年為《One Piece Film Red》主唱新女角Uta全片歌曲，今年再為《SPY X FAMILY》唱主題曲〈KURAKURA〉的年輕歌姬 ado，將首度為紅組演出！唱《鏈鋸人》片尾曲〈ちゅ、多様性。〉唱到IG短片洗版的 ano也相當值得留意！（唱《鏈鋸人》主題曲的米津玄師反而落選、奇怪）

YOASOBI主唱《我推的孩子》主題曲《idol》在YouTube有3億6500點擊率，三度入選紅白。

除此之外當然還有將參加香港clockenflap的怪誕女子組合「新しい学校のリーダーズ」，加上あいみょん、椎名林檎、milet，還有韓國女團LE SSERAFIM及TWICE小隊MISAMO！紅組真的冇得輸。

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入樽10-FEET中年熱血

當初一眾《入樽》迷大罵電影版《The First SLAM DUNK》放棄TV版多首神曲，改由兩隊中年大叔樂團唱主題曲及完場曲，最終電影跟兩首歌曲都叫haters閉嘴，尤其是成軍26年的老牌搖滾樂團10-FEET，靠片尾曲《The Zero 感》首度入選紅白，當中熱向感動跟《入樽》沒兩樣。

另外演唱《咒術迴戰2》主題曲〈青のすみか〉的木谷龍也、與milet合唱《鬼滅 刀匠村篇》主題曲《羈絆的奇蹟》的狼人樂團 「MAN WITH A MISSION」，以及《炎炎消防隊》主題曲《 Inferno》的Mrs. GREEN APPLE，也屬首次出戰紅白。加上包辦《東復1、2》主題曲的「Official鬍子男dism」，今年白組band味甚濃。

冇男團！冇男團！2.5次元更安全

少了J家真人男團，白組只得幾位「前拉打」組成的中女殺手男團「純烈」，另外今年更有網絡虛擬男團「すとぷり－草莓王子」參戰，人氣大熱的他們已在日本武道館舉辦了4場虛擬演唱會！