下代XBox搶先PS6 2026年登場、微軟新主機將用Zen 5 CPU｜按慣例遊戲主機的生命周期都在6至7年左右，而最新一代的XBox Series和PS5也都只推出了3年，玩家們目前也都只是在期待「Pro機」半代升級而非這麼快就敲碗下一代主機；不過最近就有爆料和分析指出Microsoft很大機會提早推出下一代XBox主機，可能早至2026年就搶先PS6推出，大有想要全面反攻PlayStation的勢頭。



將採用Zen 5 CPU 搶先PS6推出

以分析電子遊戲業界為主要內容的外國YouTube頻道「RedGamingTech」最近上傳一條爆料和分析影片，指根據其消息提供者，Microsoft計劃在2026年就推出下一代XBox主機。而跟據微軟收購動視暴雪一案中公開的文件中，在2026年AMD的Zen 6架構應該仍未能完工，換言之新的XBox將以Zen 5 CPU及RDNA 5架構驅動。

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如果此消息為真，那麼2024年都已經近在眉睫了，很有可能Microsoft不會推出XBox Series的半代升級（Pro機），而是直接過渡到下一代XBox。

值得一提是Zen 5目前只在AMD發布的路線圖中提及未有正式發表，Zen 6則是未曾提及，現時這兩款新CPU的相關訊息主要來自各路有關AMD的爆料。現時XBox Series X/S正使用2019年的Zen 2架構，即使下一代XBox使用Zen 5而非再下一代的Zen 6，效能也會比現時市面的XBox強出很多。

AMD Zen 5，預計2024年推出

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至於為何Microsoft會改變一貫主機生命周期、提早推出下一代主機，是想重現Xbox 360時代的成功策略：比對手（PlayStation 6）提出推出主機，雖然會令主機的硬件性能輸給對手，但相對地Microsoft就能以（比PS6）更便宜的價錢銷售主機，然後又可以在三數年之後再推出硬件性能更強的半代升級版本。

爆料也提到目前仍未知下一代XBox會有多少版本，但認為會像XBox Series一般設有低階版，而此低階版本將會採用雲端遊玩（Cloud Gaming）技術，以減低對硬件性能的要求。考慮到Microsoft近年積極發展和推動Game Pass及Cloud gaming業務，此爆料亦屬合理。

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對於下一代XBox主機的爆料，目前當然是沒有官方公布和回應；但如果爆料為真，現在離2026年也不是那麼遠，說不定在接下來一兩年就會有進一步消息了。