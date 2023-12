2023年最多人買完唔玩遊戲 王國之淚排第2|外國統計網站公布排名|2024年將至,相信不少玩家都在回顧今年玩了什麼遊戲,以及是又為自己的「待玩遊戲列表」上添加了幾多個名字。最近外國就有遊戲網站統計了2023年最多人「買完唔玩」遊戲排行榜,看看機迷們今年又增添了什麼只買不玩的收藏吧。



2023「買完唔玩」遊戲排行榜 王國之淚排第2

外國遊戲成就統計網站「HowLongToBeat」是一個讓玩家上傳自己遊戲進度和達成成就狀況、並加以統計的網站;而遊戲的爆機時間是其主要統計項面之一,網站名稱「HowLongToBeat」也是由此而來。

HowLongToBeat

2023年還有2星期左右就完結,該網站最近公開了其2023年統計排行榜,其中有不少有趣排名,例如有2023年「買完唔玩」遊戲(backlogged games)排行榜;畢竟能大把買遊戲的大多是上班族,而上班族又往往未必有那多時間「煲機」,遊戲積壓未清對機迷而言已是常態。

按圖放大外國網站統計「買完唔玩」遊戲排行榜Top 10:



第10位 Sea of Stars 星之海

第9位 Star Wars Jedi: Survivor 星球大戰 絕地:倖存者

第8位 Dead Space重製版

第7位 Final Fantasy XVI 最終幻想16

第6位 Hi-Fi Rush 完美音浪

第5位 Starfield 星空

第4位 Resident Evil 4 生化危機4重製版

第3位 Hogwarts Legacy 霍格華茲的傳承

第2位 Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 薩爾達傳說 王國之淚

第1位 Baldur's Gate 3 柏德之門3



仲有「中途棄機」爆唔到機、爆機時間最長遊戲排名

柏德之門3榮登「買完唔玩」排行榜第一位記者表示很能認同,因為記者自己都有Game在手,但還未開過來玩...而除了「買完唔玩」排行榜之外,網站尚有其他數個排行榜一同公布,像是最多人爆機遊戲排行排、最多人「中途放棄」爆唔到機排行榜、最受歡迎2023年新作、最多人玩的舊作遊戲、平均爆機時間最長遊戲排行榜等等,可以一併參考。

記者都想抽時間玩玩柏德之門3,但仲有太多Game未清...

2023年最多人中逃放棄的遊戲則是《Redfall》,然後是《Minecraft Legend》和《Forza Motorsport》。《Redfall》奪冠並不太意外,畢竟該作推出之前關注度頗高,但上市後評價和反應都相當不濟,加上Game Pass有可能很多人抱著「反正免費」的心態玩玩,結果「中伏」後就棄坑了。

Redfall

而2023年最多人打到爆機的遊戲則是《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy,想想也是合理畢竟本作主線並不算非常長,加上遊戲推出時爆紅成為一時熱話,應該不少人都衝爆機睇劇情後再看做不做地圖收集。

至於平均通關時間最長的遊戲則是《薩爾達傳說 王國之淚》,同樣是合理結果,王國之淚地圖超大收集和探索元素極多,大部份玩家都喜歡按自己步調慢慢玩而不會直衝主線打最終boss爆機。

按圖放大爆唔到機、爆機時間最長等其他各個排行榜:



