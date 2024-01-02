人中之龍8 FF7 Rebirth 艾爾登法環DLC 2024年15款必玩大作遊戲｜2023年有《薩爾達傳說 王國之淚》、《機戰傭兵6 境界天火》、《柏德之門3》等高質素大作接連推出，對機迷來說自然是大滿足的一年。但如果去年遊戲太多還沒來得及玩就要盡快開始清理，因為今年2024年也同樣有多款重磅大推出；《香港01》科技玩物頻道以下為大家整理15款2024年必玩大作遊戲。



2024年必玩15款大作遊戲

繼大作頻發的2023年之後，2024年也同樣有多款必玩重磅大作，尤其是1月尾到3月有大量重量級3A作品，首先有1月底的《人中之龍8》和《鐵拳8》，然後2月又有《Final Fantasy 7 Rebirth》最終幻想7重生FF7R2，3月則有《龍族教條2》Dragon's Dogma 2和「類魂版對馬戰鬼」《浪人堀起》；如果再加上真如傳聞所指會於2月頭推出的《艾爾登法環》DLC「黃金樹之影」，機迷今個春天真是食飯都未必得閒。

月底就有人中之龍8玩了

按圖放大2024年必玩15款大作遊戲：



+ 10

2024年必玩15款大作遊戲（按預定發售日期排序）：



波斯王子：失落王冠 Prince of Persia: The Lost Crown 1月15日



經典遊戲系列《波斯王子》相隔多年的完全新作，玩法回歸系列最早期的橫向平台玩法。不過目前所見fans對本作反應較一般，因為大部份玩家期望的是類似經典名作《時之砂》的3D動作+解謎玩法；但始終要到實際推出才知道好不好玩，或者可以先給它一次機會。

人中之龍8 1月26日



在香港和台灣都人氣相當高的黑道動作遊戲系列《人中之龍》最新正傳作品；8代採用桐生、春日雙主角，玩法方面則會在7代的回合制玩法上作出強化。

👉連登仔嘲笑外國YouTuber花5年挑戰蒙眼爆機：不如學個技能實在

鐵拳8 Tekken 8 2024年1月26日



繼2023年終於推出系列全新作的《街頭霸王6》Street Fighter 6之後，另一老牌格鬥遊戲系列《鐵拳》Tekken也終於在今年迎來系列正傳新作《鐵拳8》。前者在去年推出後大受好評，希望鐵拳也能同創佳績。此作在發售時將有32名可用角色，全部均為重新建模，官方宣傳指遊戲將高度還原的肌膚和髮絲，甚至連角色的肌肉都會隨動作而變化。

自殺突擊隊：戰勝正義聯盟 Suicide Squad: Kill the Justice League 1月30日



近年除了Marvel's Spiderman系列之外美式超級英雄改編的遊戲都較為乏善可陳，不過將在1月底推出的《自殺突擊隊：戰勝正義聯盟》就由製作出經典動作遊戲系列《蝙蝠俠：阿卡漢》Batman: Arkham的Rocksteady Studios操刀，相當有睇頭。遊戲為協力動作射擊玩法，故事則講述自殺突擊隊試圖擊敗入侵地球的魔神腦以及被其精神控制的正義聯盟。

碧藍幻想Relink Granblue Fantasy: Relink 2024年2月1日



人氣手機遊戲《Granblue Fantasy》碧藍幻想的衍生家機遊戲，早於2016年已公布；遊戲最初為Cygames和《尼爾:自動人形》的知名遊戲工作室「白金工作室」共同開發，不過之後兩者拆伙、變成Cygames獨力研發。遊戲在多次延期後終於確定發售日為2024年2月1日，希望8年後終於真的可以玩到不要再延期了。

Final Fantasy 7 Rebirth 最終幻想7重生 2024年2月29日



經典RPG遊戲《FF7》的重製三部曲第2集，離上一集已經過了差不多4年fans都等到頸都長。劇情繼承前作進度，離開米德加城並在世界地圖各處冒險，直到「遺忘之都」（Forgotten Capital）為止。據官方說法今集如果支線全破、遊戲時間可以達到100小時以上，遊戲實體版甚至1隻光碟都裝不完要雙BD，大件夾抵玩。

👉外媒指PS5不及PS4出色、5大優點新不如舊｜PS3仍有百萬活躍用戶？

龍族教條2 Dragon's Dogma 2 3月22日



2012年推出的開放世界單機動作RPG遊戲《Dragon’s Dogma》相隔10年後的正式續作；前作在多年前推出時已獲得廣大好評，fans苦等多年終於等到正式續作。新作以RE引擎開發畫質大為提高，而魔法奇幻設定和隨從系統等經典元素也建在；另外據製作人本作將和前作一樣為完全單機遊戲，不設多人模式。

浪人崛起 Rise of the Ronin 3月22日



由《仁王》系列的Team Ninja製作的PS5獨佔開放世界動作遊戲，給人感覺是類似《對馬戰鬼》的日式美術風格加上類魂系的戰鬥系統；喜歡《對馬戰鬼》或是《仁王》的玩家就不要錯過。

碧姬公主 表演時刻！Princess Peach: Showtime! 3月22日



繼2005年NDS的《超級碧姬公主》後，第二款以碧姬公主為唯一可操控角色的Mario系列官方遊戲；故事描述碧姬公主從奇諾比奧拿來的傳單得知了「燦光劇場」的存在，便決定前去觀賞舞台演出，但劇場卻落入了壞人「桂葡劇團」的掌控之中，碧姬便和守護燦光劇場的妖精「思忒拉」攜手拯救劇場。

👉Spy x Family香港該叫臥底煮飯仔｜連登仔熱議：舊時港譯傳神好多

黑神話：悟空 Black Myth: Wukong 8月20日



以西遊記為題材的類魂遊戲，多年前首次公布時以超精緻的畫面表現中式神話仙俠風格引來全球機迷關注。遊戲也今年在2023年於中國國內舉行實機試玩會，看網上反應評價都相當正面；此作目前預定2024年8月20推出，不過也不排除有再延期的可能。

Final Fantasy XIV 7.0 Dawntrail 最終幻想14 黃金的遺產 2024年夏季



現時世上最受歡迎的MMORPG遊戲之一《Final Fantasy XIV》FF14，最新資料片《黃金的遺產》預定在今年夏季上線。本作雖然是MMO但是主線劇情十分出色，加上有很多貼心的系統，只想看劇情的人也可以當成半單機遊戲來玩。如果有興趣加入FF14的話，其實比較建議不要等到7.0上線才開始，而是應馬上入坑，用這半年較時間逐點打完2~6版的主線劇情，因為多個版本累積下來的主線相當長，隨時要玩一兩百個小時。

Hades II 2024年第2季（搶先體驗）



獲獎無數的獨立遊戲《Hades》哈帝斯的正式續作，正式發售時間尚未確定，不過官方早前公布將在2024年第2季開始Steam Early Access搶先體驗；雖然尚未是正式版但至少可以開始玩了。

👉2024年1月新番推薦｜迷宮飯、戰國妖狐、魔都精兵的奴隸10部必追

聖劍傳說Visions of Mana 2024年內



在2023年遊戲大獎The Game Awards中突發公開，經典JRPG遊戲《聖劍傳說》系列暌違約16年的全新正統續作《聖劍傳說 Visions of Mana》，而且是家用機遊戲而非手遊。官方表示此作將回歸系列動作角色扮演遊戲的原點，玩家扮演主角瓦爾（Val），展開一場圍繞「聖劍」和「瑪那之樹」的冒險。

絕區零 Zenless Zone Zero 預計2024年內



開發《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等人氣手遊的「米哈遊」公司最新作；玩法接近米哈遊成名作《崩壞3rd》的高速動作戰鬥，加上爬格式子地城探索玩法。遊戲尚未公布正式上市日期，不過最近舉行了第二次測試「降噪測試」，一般都預期此作會在2024年內正式推出。

艾爾登法環DLC 黃金樹之影 Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC 預計2024年內



2022年度遊戲艾爾登法環的DLC「黃金樹之影」，雖然已式發布多時但發售日期就一直未正式公布，一般預期會在2024年初推出，曾有傳聞指會在2月5日發售。早前有流出指DLC的規模足足有遊戲本篇的一半之多，如果是真的話就難怪要用兩年時間來製作了。

👉 每年登入魔獸世界懷念亡父、重溫一起闖過的關｜網民：誰在切洋蔥