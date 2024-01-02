Spy x Family香港該叫臥底煮飯仔｜連登仔熱議：舊時港譯傳神好多｜雖然同樣使用中文，但是中國內地、香港、台灣以及大馬等其他也會使用中文字的地區的用字習慣都不一樣，因此外來作品的譯名也往往會因地區而不同。但近年代理商和發行商均有將中文譯名統一的習慣，使得近年動漫遊戲的譯名越來越偏離原本香港的語言習慣；最近就有人在連登討論區發帖討論相關議題引起熱議。



連登仔問SPY x Family 點解唔係叫「臥底煮飯仔」

連登用戶「西水向東流」日前在lihkg連登討論區中發表帖文「SPY x Family 點解唔係叫”臥底煮飯仔”」，並在帖文中抨擊「家家酒」是「蝗語」（連登討論區對於中國網民用語的貶稱），香港小女孩用玩具扮家庭主婦煮飯，一般稱為「煮飯仔」，認為港版應該翻譯作「臥底煮飯仔」、「臥底家族」或「臥底家庭」。

Spy x Family動畫播出後在全球大熱。

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網民普遍不認同樓主睇法 有人提出神譯名過千讚好

帖文引起熱烈討論，撰文之時已累積14頁回覆。在帖文發出不久後就有網民回應指出「家家酒」是台灣用語，「過家家」才是內地式的說法；也有人認為既然原作是英文名，那直接叫回英文原名便可，毋須一定要弄一個中文譯名。亦有人提出其他譯名，如「間諜成家人」、「間諜一家人」等等；有網民神回應提出攪笑譯名「我瞞這一家」，收獲二千多個好評。

https://lihkg.com/thread/3587463

另外也有不少網民回應嘲笑樓主分不清臥底和間諜：臥底Undercover一般是指警察派往融入犯罪組織的人員，從內部收集證據以將犯罪組織繩之於法，即《無間道》中的梁朝偉；而間諜Spy多指由國家派往其他國家或勢力中，在不被發現的前提下刺探情報或進行偷取重要物品等，如《007》中的James Bond，兩者並不相同。

臥底並不等同於間諜，正如你不會將陳永仁叫做間諜。

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按圖放大連登仔熱議Spy x Family點解唔譯臥底煮飯仔：



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然後討論也有提到舊時港式譯名和現今的分別；並指出舊時香港電視台並非死譯硬譯，而是會為日本動畫專門改一個貼地、符合香港人語言習慣的名稱，例如《寵物小精靈》、《飛天少女豬事丁》、《百變小櫻Magic Card》、《超級小黑咪》等等，而動畫；但現時動漫多由台灣代理，而日本原作方也往往傾向使用統一譯名，結果自然而然動漫中文譯名就向台灣靠攏。

舊時「兒歌」雖然面向小朋友，但是填詞往往非常用心，會呼應作品的內容。（網路圖片）

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另一方面也有人提到香港不少觀眾都有「原作至上」思想，即使本地譯者很有心思地製作了本土化翻譯，也往往會有人認為不如原作、將在地化當成歪曲原作等，情況有如香港卡通的粵語配音往往不受見，常被無理取鬧配得不好、不如日配等等；既然用心翻譯不受待見，倒不如搬字過紙或和台版睇齊，免受無理批評。

不過也有人提到雖然譯名往往有所限制，但並非代表香港已完全放棄動漫在地化；例如早前《派對咖孔明》的香港播放版本，就專門找了本地饒舌歌手來為劇中孔明對kobe的rap對決場面以廣東話重新填詞，內容更是十分傳神。