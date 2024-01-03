YOASOBI《idol》三甲不入！日本網民票選2023最佳動畫歌曲Top 20｜近年日本動畫和動畫歌曲越來越走入主流之中，YOASOBI的《我推的孩子》動畫主題曲《アイドル》更是紅透全日本、儼然成為日本今年的「國歌」；但最近有日本網站舉行投票選出2023年最佳日本動畫歌曲，YOASOBI的《アイドル》卻竟然三甲不入。



日本網站票選2023最佳動畫歌曲 YOASOBI三甲不入

日本投票網站「goo ranking」最近舉行「2023年最佳動畫歌曲」投票，由網民選出自己心目入2023年的心水動畫歌曲；是次投票參加人數接近6500人，算是頗有份量的排行榜。

值得一提是今年以《我推的孩子》動畫主題曲《アイドル》紅透全日本、長期霸佔各個音樂串流播放平台排行榜首位YOASOBI，在今次投票竟然三甲不入；而YOASOBI今年的另一首重點作品、《葬送的芙莉蓮》主題曲《勇者》更是無法打進前10名；只不知道是代表YOASOBI人氣開始回落、是播得太多太濫而開始生厭，還是碰巧使用該網站的人都不喜歡。

《アイドル》去年在日本真是紅得發紫

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按圖放大日本網民票選2023最佳動畫歌曲Top 10：



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日本網民票選2023最佳動畫歌曲第11~20位（第1至10位請見圖輯）：



第11位《青のすみか》呪術廻戰 懐玉・玉折

第12位《花になって》藥師少女的獨語

第13位《勇者》葬送的芙莉蓮

第14位《ソングオブザデッド》殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～

第15位《Ｗ●ＲＫ》地獄樂

第16位《トドメの一撃 feat. Cory Wong》間諜家家酒

第17位《ホワイトノイズ》東京復仇者

第18位《slash》機動戰士鋼彈 水星的魔女

第19位《アイデン貞貞メルトダウン》不當哥哥了！

第20位《二千年... 若しくは... 二万年後の君へ...》進擊的巨人The Final Season 完結篇後篇



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冠軍是日本不朽金曲城市獵人《Get Wild》

獲得冠軍的是日本神級動畫歌、早已不被當成動畫歌而是作為經典金曲看待的城市獵人主題曲《Get Wild》；這首亦是日本傳奇音樂人小室哲哉的代表作之一。《Get Wild》其實已經是35年前的歌曲，不過在今年的劇場版城市獵人「天使之淚」中再次起用，也可以算是今年的動畫歌。

當年《Get Wild》的MV曾在香港取景。

值得一提是《Get Wild》在近6500的票數中得到約2700票，即是超過4成的票數，可說是霸權級；第二名的柯南劇場版主題曲《美しい鰭》也得到1200票，單是頭兩名已佔據超過6成得票。而今年紅得發紫的YOASOBI《アイドル》在此投票中只排在第6位，《勇者》排在第13位，雖然也是榜上有名，但和頭兩名的差距相當明顯。

不過今年YOASOBI在紅白歌唱大賽唱アイドル，還有ano、橋本環奈及許多天團紛紛跑上台伴舞，亦是一時熱話

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男兒當入樽劇場版主題曲《第ゼロ感》則排在第4位，同樣是今年有在紅白歌唱大賽表演的歌曲，在日本的人氣的也不低。