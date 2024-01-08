Switch R4 MIG SWITCH 燒錄卡 超離譜｜稱免改機一插即玩可連線｜玩家勿開心得太早｜相信當年有玩過NDS的人都會記得「R4卡」，這種NDS用的燒錄卡可以讓玩家遊玩非法下載的遊戲；最近網上就有工作室聲稱已開發了Switch用的燒錄卡，還宣稱可以安全連線遊玩，惟玩家勿開心得太早。



俄羅斯工作室開發 隨插即用Switch遊戲燒錄卡

MIG SWITCH是由俄羅斯的同名工作室推出的Switch遊戲燒錄卡；工作室方面宣稱「MIG SWITCH」並非是遊玩盜版軟體的道具，而是一款Switch正版遊戲卡帶的「備份工具」（backup tool），讓玩家可以備份自己擁有的正版Switch遊戲卡帶，以免發生卡帶意外破損或無法讀取而不能再遊玩的情況。另外此工具也可以將多款Switch遊戲卡帶燒錄到一張SD卡之內，讓玩家毋須每次轉Game都更換一次卡帶，減少對主機卡帶槽的損耗和負荷。

https://migswitch.com/

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MIG SWITCH官方表示此產品的優點是毋須對Switch主機進行任何改裝或升線，只需直插MIG SWITCH就能讀取遊戲開始遊玩；不過玩家需要先行將遊戲卡帶燒錄成ROM（XCI格式）並抄寫至SD卡上，再經MIG SWITCH來在Switch主機上遊玩。

至於要如何將卡帶燒錄成ROM，工作室提供兩個方法，一是使用已經破解過的Switch主機再運行特定燒錄程式；另一是使用工作室方面提供的抄錄器（Dumper），會在購買MIG SWITCH時附帶。

MIG SWITCH照片（網路圖片）

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據工作室方面的說法，由於燒錄ROM時可一併錄入卡帶的憑證及ID，因此任天堂伺服器方面仍會認知為此ROM為玩家手上的卡帶，可以安全地連線遊玩。但如果使用從網上非法下載的ROM進行連線遊玩，便有可能被任天堂方面偵測到繼而被封禁。

網民感嘆NDS R4時代再臨 惟整件事有詐騙嫌疑

對於這款MIG SWITCH，玩家的第一反應就是想起NDS時代的「R4卡」；當年NDS用的遊戲燒錄卡「R4」非常流行，只要下載遊戲的ROM再抄寫進R4卡中，即可以在NDS遊玩，相信不少NDS機主都曾經用過。而從工作室方面的描述，MIG SWITCH的效果可謂如出一轍。

R4卡（wikipedia）

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工作室方面早前公布已將Review用的MIG SWITCH寄給遊戲頻道及硬件評論人，但據YouTube頻道「Alien Retro Gaming」剛公開不久的影片，就指自己以及所認識的人中均未有人收到MIG SWITCH，以至連速遞的Tracking也未收到。

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加上工作室方面亦未有公開MIG SWITCH的購買渠道，僅有少數網站以先行預購的形式發售MIG SWITCH。以上種種令到整件事看起來有些「鬼」；不排除是有人以「SWITCH燒錄」卡為噱頭的一個騙局，到建立起知名度、收了訂金之後就消失無蹤。

而即使MIG SWITCH最後成真、有實物上市都好，《香港01》科技玩物頻道也建議玩家盡量不要購買和使用沒有官方認証的周邊配件或產品，以免遭受損失，甚至弄壞自己的Switch主機。而如果使用這些無官方認証的配件導致Switch主機受損，任天堂方面亦很有可能會拒絕為主機保固。