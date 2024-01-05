日本地震令人想起著名預言漫畫｜曾預言311 指2025年是真正大災難、香港都有份？｜踏入2024年僅數天，日本就發生以能登半島地震、日航客機在羽田機場撞機起火等為首的事件；諸多劫難之下令網民想起一部多年前推出、預言各種災難和大事件的預言漫畫《我所看見的未來》，而該漫畫作家更明確指出最壞一刻仍未到來。



24年前預言311、新冠病毒 作者稱「夢中看到未來」

《我的預知力》，或《我所看見的未來》（日文原名《私が見た未来》）是由日本漫畫家龍樹諒創作的漫畫。由1976年開始，當時22歲的竜樹諒就開始記錄自己的夢，並指出自己「能在夢中看到未來」，她則在醒來之後把夢中所見的事物記下再畫成漫畫。

在1994年至1998年期間，竜樹諒以筆名「たつき諒」於朝日新聞旗下漫畫雜誌《真正可怕的故事》和スコラ下的《恐怖體驗》雜誌連載這些預知夢漫畫。到1999年7月，朝日新聞社將龍樹諒的作品集結成書發行，亦即《我所看見的未來》；同書在多年後的2022年推出完全版。

2022年推出的《我所看見的未來》完全版封面。

👉 足球小將完結｜高橋陽一推特發聲明正式引退 下期雜誌為最終回

預言｜皇后樂隊主唱去世

《我所看見的未來》書中明確記載竜樹諒做夢的時間和夢裡所發生的事情。其中一個她的第一個「預知夢」為1976年11月，夢裡的她看到電視新聞報導皇后樂隊（Queen）主唱Freddie Mercury因傳染病而去世。十年後的11月28日，她再次夢到皇后樂隊，夢裡所有成員都在，唯獨Freddie Mercury變成了一尊銅像。再5年後的1991年11月24日，Freddie Mercury就因愛滋病引發的肺炎逝世。

《我所看見的未來》（網路圖片）

👉 Switch 2最新爆料分析師詳解性能售價｜網民熱議：有向下兼容就得

預言｜311大災難、2020新冠肺炎

但對於更多人而言，認識龍樹諒和《我所看見的未來》大概是因為311地震：因為在《我所看見的未來》單行本封面中，明確寫有「2011年3月有大災難」的文字，因而被視為是對2011年3月11日發生的「311地震」的預言。而此書成功「預言」的其他大事件還有80年代搖滾教主「尾崎豐」的死、2020的新冠肺炎疫情等等。

「2011年3月有大災難」

預言｜真大災難2025年7月到來

龍樹諒在2022年推出《我所看見的未來》完全版，收錄了新的短篇漫畫和預言：「真正的大災難會在2025年7月到來」，並指這會是一場「規模超越311的真正大災難」。從生活的角度來看當然是不希望見到這則預言成真，但反正離2025也就只有1年時間，大家很快就可親眼見証此預言是否準確。

👉 每年登入魔獸世界懷念亡父、重溫一起闖過的關｜網民：誰在切洋蔥

《我所看見的未來》完全版

2025年7月真正大災難 香港都無得避

據網上有人分享，龍樹諒有關2025年真正大災難的預知是，她曾在1999年7月5日夢到自己漂浮在空中、看到日本和菲律賓之間的海面發生巨大火山爆發，爆發導致海底斷裂岩漿湧出，更引起海浪高達百米的巨大海嘯；時間方面由於夢中她見到日本人穿短袖衣服，所以相信是夏天。

到2021年7月5日龍樹諒再次夢到相同場景，今次她看到劇烈地震掀起高達40米的海嘯湧向各個陸地；超大海嘯過後更有一片陸地從海底升起，將日本、台灣、香港和菲律賓等地區的陸地連接在一起；而這場電影般的天災場面發生時間為2025年7月5日早上5點。

龍樹諒夢見的場景有如電影《2012》

能登半島震災並未被預言

不過也有日本的考究指出，所謂311預言，僅是單行本封面所畫的數張「夢日記、夢的記錄」頁面雖然有寫明「2011年3月有大災難」；而實際上在該書中，並未有就「2011年3月的災難」或相關的夢境有任何記述。今次能登半島震災、以及日本最近接連幾日的飛機失事、火災和持刀傷人等災難事件續出亦是沒有被「預言」。因此這些預知、預言的話題，終歸仍是信不信由你，人最緊要還是活在當下。

👉人中之龍8 FF7 Rebirth 艾爾登法環DLC｜2024年15款必玩大作遊戲