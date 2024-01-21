葬送的芙莉蓮、蔚藍檔案爆紅｜pixiv插畫排行榜 舊動漫女神仍人氣｜ACG動漫遊戲文化範圍廣闊，有人喜歡動漫、有人喜歡漫畫也有人愛打機或聽聲優節目等。而對不少「老司機」而言可能都會愛在Twitter（現X）或pixiv等網站看各地畫師創作的二創、插圖及「色圖」；最近就有人統計了Pixiv上各女角色的插畫投稿數量。



內地網民統計pixiv網站每年投稿數量及色圖比例

內地百度帖吧有一位熱心網友「虎式miku」每年都會統計日本主流插圖投稿網站「pixiv」上的投稿數據（可能是用AI或網路爬蟲程式收集數據後再分析之類），並統計出每年投稿量最多的角色，以及每個角色的插圖投稿中「色圖」（R18作品）所佔的比例。

雖然Pixiv並不代表整個動漫迷的生態，但對於ACG主要產出國日本的環境而言還是有很大參考價值，畢竟多人畫就代表多人喜歡 / 多人想看嘛。

pixiv.net

👉Switch R4燒錄卡超離譜｜免改機一插即玩可連線｜玩家勿太早開心

另外值得一提是近年流行AI生成圖片，而此統計是將AI生成圖片排除在外、只計算人手繪畫的圖片；不過作為參考數據「虎式miku」亦另外統計了AI生成圖片的數字以作參考，相當有心思。

按圖放大2023年pixiv投稿最多角色排行榜Top 10：



+ 5

👉 原神Coser被上海地鐵安檢攔截報警｜網民嘲：係咪扮中國僵屍辱華

按圖放大2023年pixiv色圖比例最高角色Top 10：



+ 5

蔚藍檔案、孤獨搖滾大人氣 葬送的芙莉蓮為新貴

雖然無緣奪得冠軍，但是手機遊戲《蔚藍檔案》和在2022年動畫化後爆紅的《孤獨搖滾》都有不止一名角色打進投稿排行榜Top 10，可見在日本二創圈兩者仍是紅得發紫。而《蔚藍檔案》不單投稿榜在色圖比率榜亦有多個名次，被人稱作「色色檔案」不是沒有理由。

在pixiv中標有#ブルーアーカイブ （蔚藍檔案）tag的作品接近35萬件

👉淘寶200元購8TB硬碟最後果然中伏 網民嘲笑：要幾蠢先會信係真

值得一提是去年10月才動畫化的《葬送的芙莉蓮》，女主角芙莉蓮就已經打進投稿數第4名，僅兩個月時間就已收獲過萬張插圖（假設動畫化前幾乎沒人畫，畢竟也是動畫化後才爆紅），非常誇張。

統計截數的12月31日時才11000投稿的芙莉蓮，撰文時的1月19日已經去到27000，今年1年破10萬投稿、甚至打嬴初音不是夢...

至於另一人氣手遊《原神》也有去年剛推出不久的新角色水神「芙寧娜」打進第6位，另外還有螢、胡桃、草神等幾位原神角色排在頭25名、插圖數量比頭10名亦只是少3000左右，在日本創作界的人氣亦是不俗。

👉 外國研究指打機或引致耳鳴失聰 網民嘲無聊：呼吸過的人100%死亡

Tifa、春麗、娜美長期位於色圖榜前列 網民稱「勞模」

至於色圖比例榜則有不少老司機熟悉的名字，《FF7》的Tifa蒂法穩坐第一位；而Tifa的色圖比率更是高達50.27%，換言之每兩張被投稿到pixiv的Tifa插圖中就有一張是R18的色圖，相當誇張。而傳統動漫女神《海賊王》的娜美、《街頭霸王》的春麗也都在榜單前列，網民也笑稱她們為「勞模」（勞動模範，指角色經常被畫成色圖、在圖片的場景中為大家「勞動」）。

春麗30年來人氣不減

👉 外國研究指打機或引致耳鳴失聰 網民嘲無聊：呼吸過的人100%死亡

近期爆紅的《葬送的芙莉蓮》另一女主角費倫雖然沒能打進投稿數頭10，但就在色圖比率大放光彩、以33.71%的色圖率排在第5位，即平均每3張pixiv上的費倫插畫就有一張是色圖。果然大丈夫就是萌大奶...而去年推出新手遊《崩壞: 星穹鐵道》也有卡芙卡和銀狼兩個角色打進色圖比頭10，銀狼被人叫做「淫狼」不是沒有理由。

初音未來 不動的冠軍

2023年pixiv投稿數冠軍則是虛擬女性歌手「初音未來」（初音ミク）；值得一提是自有統計以來，初音未來長期都是投稿數量最多角色的第一位，十年來人氣不減；而2023年pixiv上初音的投稿數高達5萬、遠遠拋離第二名小孤獨的2萬2千可見初音未來在日本創作圈中的地位。