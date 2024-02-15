Switch Lite OLED版細機現身？畫面比舊版更銳利、高對比度更鮮明｜已上市多年的Switch現時有3個版本，分別是基本版、一體式的Lite版和屏幕升級了的OLED Switch。但是Switch Lite並未設有OLED版本，輕便和高畫質無法兩者兼得有些可惜，最近就有外國DIY高手開發OLED版Switch Lite。



OLED版Switch Lite現身 外國開發改裝模組

外國知名手提遊戲機評論人「Taki Udon」日前在推特（Twitter，現X）分享了數則關於「OLED版Switch Lite」的帖文，原來不是指任天堂將推出新的Switch機種，而是分享來自民間的改裝mod。Taki Udon上傳了多張原版及OLED版Switch Lite的比較截圖及影片，示範遊戲包括Ori and The Blind Forest、Mario RPG、空洞騎士等。

https://twitter.com/TakiUdon_/status/1752326449628086585

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從對比照片可見OLED改裝之後，比起原本的IPS屏幕，不論畫面對比度、飽和度還是清昕度都大為提高，整體顏色鮮明得多；尤其是在較暗的環境下對比就更為明顯，原本IPS屏幕在比較之下就顯得像是灰濛濛一片。但Taki Udon並未提及此OLED mod是由他自行製作，還是其他DIY高手或遊戲機維修店提供。

如這一張照片就很見到兩者的對比。https://twitter.com/TakiUdon_/status/1752326649553809488

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更多OLED版Switch Lite和原版比較圖片：



指改裝費用低廉 香港都有機會買到

據Taki Udon所述，Switch Lite用的OLED mod並不昂貴，估計最終售價會在25至50美元（約200至400港元）之間；而且改裝難度低，換言之一般的維修店都可以做到。他亦提到HDMI輸出（即改裝後Switch Lite也可外接屏幕使用）是一個有可能被追加的功能，但輸出最多只能到720p。

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https://x.com/TakiUdon_/status/1752336353692721179?s=20

若Taki Udon所言屬實，那麼此Switch Lite OLED改裝聽起來是一個不錯的選擇，在普及之後相信香港也能買到。不過還是要提一提第三方提供的改裝服務始終有風險，不單會失去任天堂本身提供的保固，亦有可能令到玩家個人資料外洩，玩家要自行考慮。