《Helldivers 2》絕地戰兵2遊戲簡評：高難度協力遊戲 機制極好玩｜最近接連有如《Palworld》、《Granblue Fantasy Relink》等主打連線合作的人氣之作推出，但不要忘了今日（2月8日）又有一款合作遊戲《Helldivers 2》絕地戰兵推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



利益申報：記者並沒有玩過上一集《Helldivers》。

經典合作射擊遊戲續作

絕地戰兵在台港澳地區並不算很高人氣，但在外國就相當受歡迎；在Steam上的《HELLDIVERS Dive Harder Edition》在近20000份評論中獲極度好評，好評率為92%。而前作已經是2015年，相隔8年多後第2集終於推出，不少上集玩家都對此十分期待。

上一集已獲極度好評

👉人中之龍8攻略｜中期極速刷錢方法 10分鐘喪刷1500萬

遊戲難度高 真正絕地求生

Helldivers 2的故事背景是人類對抗外星蟲族入侵，要在銀河的各個星球驅逐蟲蟲，解放星球。實際玩法是玩家要選擇一個正在解放的星球，在上面進行各種任務，例如擊殺特定目標或是救出指定人物等等；完成任務後就需要前往撤離點呼叫太船空來接走自己，堅守到太空船到達並登艇就算完成一次流程。而每個星球都會有不同的環境和氣候，會為戰鬥帶來不同影響，玩家需要因應環境和任務目標來選擇適合的裝備和戰術。

比起其他以爽快戰鬥或是「割草」類的遊戲，Helldivers 2的遊戲難度相當高，有許多硬核的生存玩法，例如上彈時會將整個彈閘捨棄、彈閘內尚有的子彈就會隨之丟失；手榴彈、空投等已方道具會殺傷自己（及隊友）；還有敵方蟲蟲超高的攻擊力和侵略性，即使是簡單難度玩家被蟲蟲攻擊個兩三下就會死亡。如果勉強要一個人挑戰的話固然是不可能，但就會相當吃力不討好。

記者單機玩時，連簡單難度都要死幾次才過到關。

👉Granblue Fantasy Relink攻略｜自動掛機刷關方法 一晚刷滿MSP

但相對地如果能夠組隊遊玩，三四個人協力之下，就能發揮比單獨一個數倍甚至數十倍以上的戰鬥能力，不單4個人有4把槍可以互相掩護，更重要是玩家可以選擇不同的戰略兵器（空投/支援）來面對各種場面，例如一個人選空襲指令來強攻蟲族巢穴、一個人選補給背包來為所有人提供續戰力、一個人選機槍炮塔用來在徹離時堅守陣地等，分工合作以殺出一條生路。

也因為遊戲講求合作性，遊戲內建語音系統，也有快速標示目標的功能方便溝通。

這樣的設計也令到連線協力真正有意義：不像其他協力遊戲如Monster Hunter之類，雖然配合得好的話過關會更會，但各自為戰亦無不可。而在Helldivers 2中互相協助、互補不足可說是基本要求，也令到隊伍打出合作和默契時份外有滿足感：像是最簡單的一些人開火牽制蟲群，另一人負責衝上去丟手榴彈摧毀蟲巢穴已很爽快。

呼叫空投時需要玩「勁舞團」輸入特定指令才能使用也很有儀式感。

👉Final Fantasy VII Rebirth試玩版推出｜探索、戰鬥系統全面升級

當然，可能到中後期玩家裝備齊全、又摸清了關卡及敵人模式之後，就算單人也是可以輕鬆通過高難度關卡；但至少在開荒期間，還是找朋友或街場協力會輕鬆得多。

經常有意無意地Teamkill，或是自己/隊友意外被空投殺死的情況也很攪笑。

支持跨平台連線 但獨行俠可能要等等

在撰文之時遊戲的matchmaking有問題，快速配對一直顯示而無法和街客組隊，但是開荒期solo又十分難受；遊戲也因線連問題而受到負評轟炸，目前在Steam的評價為褒貶不一。不過官方已經很快表示留意到情況並正在著手修復之中，沒有朋友一起入坑的玩家可能再等個兩三日，待官方修好了連線問題之後再入坑也不遲。而邀請好友共同組隊出戰不受影響，有朋友一起做絕地戰兵的話就馬上開始吧。

以記者時間不算長的體驗而言，《Helldivers 2》相當出色，射擊和空投支援的手感出色，強調合作性和生存壓力大的玩法亦很有趣；如果想玩一些較硬核、生存壓力較大的協力遊戲，《Helldivers 2》就非常適合你。