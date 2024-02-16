PS5｜靠獨佔遊戲賣主機做法過時、網民讚Sony社長構想:任天堂要學｜相信只要稍為有接觸遊戲的人都會知道所謂「主機大戰」，不同遊戲機生產商（現時主要是Sony的PlayStation、Microsoft的Xbox和任天堂的Switch）各出方法搶奪主機市場佔有率，而其中最常用的手法就是推出自己主機的「獨佔遊戲」，例如任天堂旗下的Mario、薩爾達、Pokemon等強大的遊戲IP，想玩的話便只能買任天堂的主機。但時移世易，或者由獨佔遊戲帶動主機銷量的時代可能快將過去。



Sony社長指靠獨佔作賣主機過時

Sony在昨日舉行股東問答大會，由暫代PlayStation CEO一職的CEO社長「十時裕樹」回答股東的問題，其間提到不少PlayStation接下來的經營方針。

十時社長在會上表示「過去我們希望搶佔更高的主機市場佔有率，開發自家遊戲的目的是令到主機更普及。這是事實，但此外還有一個協同作用；如果你有很強的第一方內容（遊戲），那麼不應只在自家遊戲主機推出，作為跨平台遊戲於電腦等其他平台推出，可以有更多成長空間，亦有助改善收入。這是我們接下來想積極發展的方向。」

https://twitter.com/Genki_JPN/status/1757743775336825075

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十時社長進一步表示「我認為（跨平台遊戲）存在提高利潤的機會，希望能積極主動地提升我們的營利率」。雖然他沒有明確說出口，但可以理解為十時社長認為單靠獨佔遊戲來賣主機的做法已經過時，接下來是跨平台遊戲的時代。

最近Helldivers 2的成功就說明了跨平台遊戲的潛力。

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網民讚好：任天堂可否都學下

網民對此普遍持讚賞態度，認為能夠不限平台玩到遊戲、有更多選擇之下當然是好事，而且PC版還可以玩到各種mod。有網民稱任天堂好應該學習一下，薩爾達、Splatoon 等大作值得在性能更好的硬件上推出。不過任天堂一直以來的商業策略都是靠自家遊戲來賣（因為規格低生產成本也低）賺錢的主機，想要任天堂第一方遊戲在其他平台出現是不太現實。