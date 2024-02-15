Helldivers 2 絕地戰兵2攻略｜5大重要必知心得 優先解鎖升級推薦｜《Helldivers 2》絕地戰兵2雖然剛推出時因連線問題而被負評轟炸，但現時連線問題基本已修復好的當下遊戲人數越來越多，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲攻略，包括重點必知心得及優先解鎖升級推薦，方便大家快速入坑趕上進度。



1. 多用飛撲

連按兩下O可以使出飛撲，向指定方向飛撲一段距離並隨之趴下。這個大概是遊戲中最重要的動作，懂不懂運用飛撲是兩個完全不同的世界。

主要用途有在被蟲群追擊時脫身；蟲群敵人中有一款相當麻煩的「狩獵蟲」；牠HP不多只得一兩隻時很易打倒，但如果被成群蟲蟲追殺時，不單會跳過來攻擊玩家，而且一旦打中就會緩速，然後玩家就會被隨之而上的其他蟲蟲群攻秒殺。這時就只能不停飛撲+邊跑步邊打藥以求脫離追擊。

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而在面對機械人敵人時，在駁火期間被對方子彈打中時準星會大為飄移、無法準確命中對方，但飛撲之後不單可大大減少中彈，而且即使被彈時也能準確射擊。

2. 不用無謂的纏鬥

當玩家被敵人發現之後，就會發現敵方會一直生出更多敵人來追擊玩家，任務難度越高時敵人就出得越快越密。而在任務中無論擊殺多少人敵人都不會獲得獎勵，能確實得到獎勵的只有完成主副任務目標、清理敵人營地／哨站，或是在興趣點找到樣本等等。因此目標以外的敵人就盡量不要浪費時間和彈藥和它們糾纏，集中火力在完成能獲得報酬的目標才是上策。

沿路的雜兵可以就不要打了。

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3. 盡量打弱點

早期玩家裝備較為貧弱時，面對中型、重型的敵人基本上無法正面迎戰，穿透力不足的武器射擊敵方的裝甲/外殼也只會跳彈不能造成傷害，這時就只能針對弱點來攻擊。雖然到了中後期解鎖火力強大的武裝之後很多敵人都可以強行用火力爆殺；但強大的武裝也往往彈數有限或是需要冷卻，學懂打弱點絕對沒壞處。

而其實敵人的弱點也都很明顯，機械人的弱點不是頭部就是類似《戰場女武神》中坦克車的發光散熱位（基本上發光的地方就是弱點）；蟲族的弱點就是沒有外殼保護的部位，一般都是尾部或腹部。

闊步者在正面可以射腳或是以機砲等爆炸武器攻擊，但其實只要跑到其背後對駕駛員開兩槍（不用打頭）就能擊殺，條件許可時就不要浪費彈藥跑過去射好了。坦克車則要射擊其炮塔背後的散熱片，如果有機炮的話幾發就能打倒。

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4. 建築物拆法

教學關中告訴玩家蟲巢要丟手榴彈進去來破壞，但其實飛鷹空襲、120mm等空投指令都可以摧毀蟲巢（當然需要準確射中）。另外也可以用榴彈或機砲射擊來摧毀，一般而言以榴彈的效果最好，可以遠距離射擊不用自己衝進去。

機械人製造廠的頂部會有兩個風口位，各丟一個手榴彈進去就能摧毀，但同理也可以用飛鷹空襲或是機砲（需要射擊風口位）來摧毀；如果有帶的話比較建議用機砲來射，甚至可以在敵方發現不到自己的遠距離外直接射擊，省時省力。

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一些機械人的據點則可以呼叫絕地彈（進入據點範圍時輸入指令就會空投）爆破，能用的時候就盡量用以節省彈藥。

5. 優先解鎖升級推薦：

機炮 - 十分全面又好用的武器，特別是對機械人敵人時很好發揮，可正面爆殺各種裝甲敵人，連坦克車都能對付（需要繞背射弱點），又可以用來狙擊遠距爆破機器人製造廠，非常好用。

榴彈發射器 - 另一款好用武器，在面對蟲族時效果拔群，特別是用來清理蟲巢時極方便。

飛鷹空襲 - 範圍大發動快又能清拆建築，非常優秀；加上飛鷹系的戰略配備在第一級太空船模組升級就已經有-50%冷卻時間，回轉率遠高於其他空襲指令，十分推薦。但要注意空襲的轟炸方向和玩家成90度垂直：即玩家向前方丟出信標後，轟炸會由左至右橫掃。但也可以反過來利用這個方向，例如特意向左手面丟信標，空襲就會變成由後至前的攻擊。

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飛鷹汽油彈 - 雖然無法摧毀建築物，但是對成群敵人時效果極佳。

自動炮台：整體而言全部都好用，可以選自己喜歡的來用。其中哨戒迫擊炮和哨戒機炮在防守/強攻陣地時都好用，哨戒機炮甚至自己一台就能處理重型的闊步蟲，非常優秀。不過要注意迫擊炮很容易誤殺隊友（和自己），用之前最好通知隊友一聲。

戰爭債券：

優先解鎖散彈槍「制裁者」，早期足以用一段時間；之後就盡快解鎖各強化套件（全隊buff）及武器「破裂者」及「穿甲解放者」。如果買了豪華版有高級債券的話，可以優先解鎖爆破解放者，相當好用的武器可用很長時間，之後就可隨喜好回去解一般債券取強化套件或是繼續解高級債券的其他武器。