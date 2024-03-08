《龍珠》作者鳥山明離世終年68歲，包括《One Piece海賊王》作者尾田榮一郎及不少演藝界名人等都粉粉表示哀痛。



烏山明自畫像 (鳥山明)

日本傳媒3月8日報道《龍珠》作者鳥山明離世終年68歲 ，動漫界、甚至娛樂各界名人都粉粉表示哀痛。

海賊王作者尾田榮一郎：想到再也見不到他，悲傷湧上心頭...

《龍珠》官方網站發文稱「這是一個突然的公告，但漫畫家鳥山明於2024年3月1日因急性硬膜下血腫去世。享年68歲。他抱著熱忱進行著許多工作，還有很多想要完成的事情，真的非常遺憾。」

消息傳出後，週刊少年Jump編輯部、V Jump編輯部、Jump SQ。西京Jump編輯部、少年Jump+編輯部表示：「在Jump雜誌上發表過許多作品的鳥山明先生去世了。他突然去世的消息，整個集英社編輯部都深感悲痛。《IQ博士》、《龍珠》、《SAND LAND》…鳥山明先生所畫的漫畫跨越國界，深受到全世界喜愛。壓倒性的設計對許多漫畫家和創作者產生了巨大的影響。」海賊王作者尾田榮一郎也表示：「一想到再也見不到他，悲傷便湧上心頭...」

而作為鳥山明作品《勇者鬥惡龍》的遊戲設計師堀井雄二表示：「《勇者鬥惡龍》的歷史與鳥山先生的角色設計息息相關。鳥山先生和已故的杉山老師是長期創作《勇者鬥惡龍》的朋友。我不能我相信他們已經去世了……我不知道還能說什麼。我真的非常抱歉。」

演藝界名人都表示哀痛

此消息不僅震驚遊戲及動漫界，不少演藝界名人都表示哀痛。熱愛動漫的中川翔子表示：「這太突然了，我簡直不敢相信。鳥山明先生創作了許多世界大熱的動漫，《龍珠》和《勇者鬥惡龍》都是陪我成長的作品」女演員廣瀨愛麗絲亦表示哀悼:「祈禱鳥山明老師安息。」