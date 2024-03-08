鳥山明去世｜龜波、戰鬥力、萬變卡…回帶你與我的龍珠童年回憶｜鳥山明的經典作《IQ博士》輕鬆搞笑，早期的《龍珠》也是幽默開心的冒險故事，究竟是怎樣的環境，造就了這為風格與別不同的漫畫家？



鳥山明於1955年出生在名古屋一個位置偏遠的小鎮，他的第一部長篇作《IQ博士》中的天神村，正是其故鄉的寫照，真的是人人無所事事，會悶到用炮仗炸路邊的牛糞。生活節奏慢、性格樂天的他，創作的漫畫風格也與別不同。加入《少年JUMP》大家庭後，當時他還會跟另一位新秀漫畫家桂正和「鬥一鬥誰的鄉下更落後」。

鳥山明去世

懶散性格無法做社畜．23歲決定當漫畫家

鳥山明的畫功簡單，分鏡清楚易看，簡單幾格連環動作就可以描寫出超西悟空跟菲利的高速大鬥法，被各大漫畫專家視為教材級的學習對像。原來鳥山明是從工業職高畢業，後來因出色的繪畫功底，成功加入當地的設計公司工作，所以他很早就能取材大量設計書刊、外國電影，將各種元素融入漫畫內。不過，鳥山明在鄉下養成，習慣做事懶洋洋、不會跟時間賽跑的性格，令他難以在公司立足上班遲到，又只能在公司做打雜，也無法參與繪畫立方面的工作，23歲的鳥山明決定辭職，專心畫他的第一個作品去參加比賽，希望以漫畫家身份出道。

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馬斯特博士、笛子魔王是他的伯樂！

鳥山明想當漫畫家的原因除了是愛畫畫，第二樣就是搵錢，最初是打算向《少年JUMP》的死敵《少年Magazine》投稿的，不過又因為拖延症累事，終於錯過了參賽時間，順其自然只好改投到《JUMP》的漫畫比賽，獎金由50萬減至10萬，但反正都遲了就試試吧！

不過JUMP編輯部認為鳥山明的短篇《謎之Rain Jack》已公開過，不合參賽資格而落選，好在這份作品被當時JUMP一位新人編輯鳥嶋和彥睇中，以1萬日元1頁的稿費吸引鳥山明成為漫畫家（講錢最實際），二人聯手成功創作出《IQ博士》，鳥嶋和彥是甚麼樣子？其實《IQ博士》中的奸角馬斯特博士，就是鳥山明為了作弄拍檔，以鳥嶋和彥的長相繪畫創作。而比較少人提及，其實連《龍珠》中的笛子魔王，也是按照人到中年的鳥嶋樣子創作，笑死。

《龍珠》曾幾乎被腰斬？

鳥嶋和彥真是鳥山明天生的教官，很懂得如果軟硬並施去迫使懶散的鳥山明工作，《IQ博士》連續4年後成為《JUMP》的王牌之一，但鳥山已開始嫌悶，要求完結了它，集英社當然不答應！最終鳥山明只能「就範」，一人讓一步完結《IQ博士》，但必須在3個月內創作一部包含「中華風」、「功夫」、「冒險」元素的新作。最終生出來的正是《龍珠》，以現代科幻元素注入《西遊記》、取西經變了搵龍珠，更甚至主角直接就叫孫悟空！

《龍珠》曾幾乎被腰斬？

不過《龍珠》的故事並未如想像中受落，最終差不多要腰斬連載，此時編輯決定還是跟「JUMP」風格變回技擊格鬥，推出了「天下第一比武大會」，一路打打打，加上笛子魔王這大奸角，一路打到上太空，《龍珠》的人氣不斷飆升，成就了一位世界級漫畫大師，而鳥嶋和彥亦一路平步青雲，升上《少年JUMP》一哥位置，最後更成為集英社社長。

龍珠變回技擊格鬥，推出了「天下第一比武大會」人氣才成功回升。

《街霸》帶動了格鬥遊戲熱，超任fans應該無人會未玩過《龍珠Z 超武鬥傳》

《DQ 勇者鬥惡龍》設定影響日本RPG

鳥山明除了畫漫畫，最為人知的一個工作，就是負責了SQUARE ENIX 的國民級RPG遊戲《Dragon Quest》的全部角色、怪物設計，系列至今仍未更換過其他人設，在紅白機時代就打造出影響整個日本遊戲界的「魔法與龍」中古幻想風RPG世界的藍圖。

《DQ 勇者鬥惡龍》設定影響日本RPG

多謝鳥山明令很多人有快樂童年

鳥山明很厲害，想出的東西無一樣不流行，《龍珠》最為人識的當然就是絕招「龜波氣功」，這招連後來超人氣的game《街頭霸王》也有模仿；而後來打到上太空，那些戰鬥力數字、能量眼罩，相信90年代的小朋友都如數家珍，也有扮過「出波」。

戰鬥力數字、能量眼罩，相信90年代的小朋友都如數家珍，也有扮過「出波」。

講到戰鬥力，後來就出現一種1蚊抽1張，可以在卡牌上看到角色「戰鬥力」的紙卡「萬變卡」，當時幾乎每個大人細路都有在超市、文具店抽過，當中有機會中閃卡，還有人出古惑用電筒照出卡口，都算是大家的龍珠回憶。

抽「萬變卡」都算是大家的龍珠回憶。

但同時他也很怕悶，不喜歡守成，當《龍珠》成熟到重複老路，無法再變出新花樣後，鳥山明就將漫畫版完結，之後他作過不少嘗試，但可能因為人到無求，地位超然想畫甚麼就畫甚麼，也不會照顧市場，成品多數都無法做成熱潮，但鳥山的收入已經夠養家中三、四代人，他也沒所謂。近年有時會手痕出山，參與龍珠電影的劇本、造型創作，兩部作品分別重新處理布洛尼、菲利兩個敵人角色，現在回想起來，鳥山明或者也是想為自己筆下角色好好善後吧。

鳥山明或者也是想為自己筆下角色好好善後吧。

上文都提過，其實鳥山明最想做的不是打鬥，而是冒險。近年他再次出山主理新動畫《龍珠 DAIMA》，悟空就再度變回少年矮仔版（雖然鳥山明無參與創作GT），「DAIMA」的副標題亦是他親自擬定，其實亦即漢字「大魔」的音譯，借代故事中會出現的邪惡勢力。亦有人懷疑，大師可能就是為了趕製這新作，才會中風急逝（無正式根據）。

《龍珠 DAIMA》應該算是鳥山明的遺作

《龍珠 DAIMA》應該就算是鳥山明的遺作，另外，近日其舊作《SAND LAND》亦被製成遊戲版本，BANDAI還創作了組裝模型，但可惜未等到game上市，鳥山明已經去世。

鳥山明舊作《SAND LAND》亦被製成遊戲版本

多謝鳥山明，為我們創作了那麼多美好的童年回憶。