膀胱癌｜抗體-藥物結合治療 晚期患者減惡化機會 死亡率大降3成

膀胱癌常見的早期症狀之一是「無痛血尿」，當出現這症狀時大部分人都會火速諮詢醫生，因此大部分膀胱癌在早期就可被診斷出來，治療相對容易。



「然而，始終有部分病人由於各種原因，會在晚期才被診斷出來，這時腫瘤已經深入膀胱壁，甚至擴散到膀胱以外，治療便困難得多。因此，雖然膀胱癌的發病率在過去十年下降了約50%，但對於晚期膀胱癌的治療仍然充滿挑戰。」臨床腫瘤科專科醫生李兆康表示。

根據醫管局香港癌症資料統計中心的數字，本港每年約有400宗膀胱癌新症，發病風險隨年齡增加，男比女更常見。而膀胱癌的5年存活率，會因病情階段的不同而有很大差異：

局部膀胱癌（癌細胞仍局限在膀胱內），5年存活率71%



區域性膀胱癌（癌細胞已擴散到膀胱附近的淋巴結或組織），5年存活率36%



遠端膀胱癌（癌細胞已擴散到膀胱以外的其他部位），5年存活率5%



李醫生指出，對於已擴散的晚期膀胱癌，主要以化療和免疫治療作為第一線治療，「大部分病例都會有一定反應，但往往一段時間後便會產生抗藥性，膀胱癌再度惡化，這時再以傳統化療和免疫治療控制病情的作用已不大。」

而近年最大的突破，是一種經靜脈注射的抗體-藥物結合物Enfortumab-vedotin （EV）。一項超過600名病人參與的大型國際研究發現，對於一群對化療和免疫治療已經無效的晚期膀胱癌病人，用抗體-藥物結合物治療比繼續做化療可以帶來這兩大改善：

——死亡率降低30%



——病情惡化的機會降低40%



注意膀胱癌４大風險因素

李醫生同時提醒，雖然抗體-藥物結合物可幫助晚期膀胱癌病人，但及早確診和開始治療膀胱癌仍是最理想的。目前尚未有有效的膀胱癌篩查方法，主要仍是靠發現血尿然後盡快接受檢查，此外，也可注意以下4大膀胱癌風險因素，盡量避開：

1. 不吸煙——吸煙者比非吸煙者患膀胱癌的風險高3倍以上。



2. 少飲酒——過度飲酒會增加膀胱癌的風險。



3. 飲食健康——多吃新鮮食物，少吃紅肉和醃製食物，可以降低包括膀胱癌在內的患癌風險。



4. 工作場所安全——避免接觸可能導致膀胱癌的化學物質如多環芳烴等。

