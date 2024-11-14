前AV天后蒼井空揭患5cm卵巢囊腫 一文詳解高危成因、治療方法

近日，43歲的前AV天后蒼井空接受卵巢囊腫切除手術，術後更以「這是43年來我最痛的一次」來形容痛楚。到底卵巢囊腫是什麼的婦科疾病？卵巢囊腫切除對女士又有何影響？本文就請來生殖醫學科專科翁淑菲醫生，為大家分享更多有關於卵巢囊腫的資訊。



什麼是卵巢囊腫？

卵巢囊腫是一種在女性卵巢中形成的囊狀結構，通常由液體或固體物質填充。這些囊腫可能是功能性的（與女性生理週期有關），也可能是病理性的。

卵巢囊腫出現在那一個位置？有沒有害？

顧名思義，卵巢囊腫出現在女性的卵巢中。大多數卵巢囊腫是功能性的（與女性排卵週期有關），通常在無症狀中自行消退，對健康通常沒有害處。然而，某些囊腫可能會引起症狀，如腹痛、盆腔壓力感、月經異常等，亦有機會引起急性併發症(囊腫破裂、卵巢扭轉等)。另外，也有少部份卵巢囊腫是屬於惡性的。

卵巢囊腫在本港常見嗎？

雖然沒有確實的統計數字，但卵巢囊腫非常常見的問題，特別是功能性囊腫，在生育年齡的婦女中經常都能發現。而其他的卵巢囊腫，例如子宮內膜異位瘤、畸胎瘤等, 也是常見的婦科問題。

至於惡性卵巢囊腫, 根據香港癌症資料統計中心2022年的數據，卵巢及腹膜癌是本港女性第六位最常見的癌症，共錄得603宗新症。卵巢及腹膜癌患者較多為45歳以上人士，確診年齡中位數為56歳。 據統計，每108位女士便有一位在人生中患上卵巢癌。

怎樣的女士會較易患上卵巢囊腫？

在生育年齡的婦女基本上都會隨着生理周期變化有功能性囊腫， 但通常都會隨時間消退。至於病理性卵巢囊腫，目前大部份成因仍然不明。 部分有天生子宮異常、 從未生育和有家族史的女士，會有較大機會患上子宮內膜異位瘤。某些遺傳基因變異（如BRCA1或BRCA2）、 家族史、從未生育、子宮內膜異位症等則會增加卵巢癌風險。

正值青春期的女孩子會患上嗎？

青春期的女孩子，如果已經有月經，會隨着生理周期變化有功能性囊腫，是相對常見的情況。大多數卵巢囊腫是可以自行消退的，不需要特別的治療。然而， 有時女孩子也會患有病理性卵巢囊腫（例如畸胎瘤）。如果女孩子有腹痛或者腹脹的情況， 應該諮詢醫生已獲得適當的評估和建議。

卵巢囊腫有沒有分類？

卵巢囊腫可以根據其性質分類，主要分為：

1. 功能性囊腫（Functional Cysts）- 與女性排卵周期有關



卵泡囊腫（Follicular Cyst）：在卵巢排卵過程中，卵泡未能釋放卵子，而是形成液體填充的囊腫。 一般會在幾個月之內消退。

黃體囊腫（Corpus Luteum Cyst）：在排卵後，卵泡會變成黃體囊腫， 釋出黃體素。如果女士未有懷孕，黃體囊腫一般會在月經來臨之前散退。

2. 良性囊腫 - 與女性月經週期功能無關。這些卵巢囊腫有機會變大並破裂， 也有機會導致卵巢扭轉，引起急性腹痛及腹膜炎。常見的例子有：



- 畸胎瘤（Dermoid Cyst）：由於生殖細胞異常增生、聚集所形成的腫瘤，包含不同組織，如毛髮、牙齒或皮膚。

- 囊腺瘤（Cystadenoma）：由卵巢表面的細胞發育而來，充滿水樣或黏液物質

- 子宮內膜異位瘤（Endometrioma）：亦稱「朱古力瘤(Chocolate cyst)」，因子宮內膜組織異常在卵巢生長形成的囊腫，與子宮內膜異位症相關，有機會影響生育。

3. 惡性腫瘤，即卵巢癌



根據病理學再分為上皮性卵巢癌 (Epithelial ovarian cancer)、生殖細胞卵巢癌 (Germ cell ovarian cancer)、性索間質癌 (sex-cord stromal cancer)

卵巢囊腫會出現什麼症狀？ 症狀會否跟其他疾病混淆？

大多數卵巢囊腫輕症通常不會有明顯症狀，且難以察覺。待病情發展到較為嚴重的時候，才會因囊腫的性質和大小而導致各種各樣的症狀出現：

腹部不適： 患者可能感到腹部脹滿、壓迫感或不適。



腹痛： 可能是隱痛、劇痛或間歇性的疼痛。疼痛可能發生在盆腔區域或腹部的一側。急性劇痛可能代表囊腫破裂或者卵巢扭轉，需要接受緊急評估和治療。



排尿頻繁： 囊腫的存在可能對膀胱產生壓力，導致患者感到需要更頻繁地排尿。



腹部腫塊：如果囊腫比較大，或者可能會在腹部摸到腫塊。



經痛、性交疼痛： 在月經期間及性交過程中可能出現疼痛感， 常見於子宮內膜異位瘤。



不規則的月經： 有少部份卵巢囊腫會釋放荷爾蒙，可能會擾亂月經週期，或導致月經不來。



卵巢囊腫會如何檢查確診？

確診卵巢囊腫通常需要進行以下檢查和評估：

身體檢查：醫生可能進行身體檢查以感覺任何腫塊或異常。



盆腔超聲波檢查：超聲波檢查是檢測卵巢囊腫的常用方法，可以顯示囊腫的大小、形狀和位置，也可以大致判斷囊腫的種類。



血液檢查：血液檢查可以檢查卵巢癌指數及荷爾蒙水平。



其他影像檢查： 在某些情況下，電腦掃描或MRI等影像檢查可以提供更詳細的圖像以幫助確診。



卵巢囊腫可以透過什麼方法治療？

治療卵巢囊腫的方法取決於囊腫的性質、大小和引起的症狀。以下是一些常見的治療方法：

觀察和追蹤：小型、無症狀且良性的囊腫通常可以通過定期觀察和超音波檢查來追蹤，以確保囊腫不會引起問題。



藥物治療：子宮內膜異位瘤可能會對荷爾蒙藥物或口服避孕藥有反應， 減少經痛等症狀。



手術治療：如果囊腫變得過大、引起疼痛或不適，或者經過觀察後仍持續存在， 又或者懷疑囊腫是惡性，醫生會建議手術切除囊腫。手術通常是透過腹腔鏡手術或開腹手術進行。不過即使術後，卵巢囊腫仍有復發機會，子宮內膜異位瘤的復發風險就更高。



如患有卵巢囊腫可以生育嗎？ 或者懷孕中會有機會患上卵巢囊腫嗎？

功能性囊腫可以自行消退並不會對生育造成障礙，而其他囊腫性一般也不會影響生育能力。不過，如果囊腫變得很大，手術後就有機會影響卵巢功能。子宮內膜異位瘤與子宮內膜異位症相關，有機會影響不育。

在懷孕期間，黃體囊腫非常常見，負責釋放黃體素之前懷孕，一般會在懷孕中期逐漸消退。如果孕婦本身患有卵巢囊腫，也有機會在懷孕時發生急性併發症。

囊腫一般到什麼大小才必須處理？

卵巢囊腫的大小通常不是唯一決定是否需要處理的因素，因為囊腫的性質、引起的症狀和患者的個人情況也會影響醫生的治療建議。一般來說，以下情況可能需要處理卵巢囊腫：

囊腫導致疼痛或其他症狀，如頻尿、腹部脹脹、經痛或月經異常；



檢查顯示囊腫的性質可能是惡性的，需要進一步評估和治療；



為了避免卵巢急性併發症，例如畸胎瘤容易引起卵巢扭轉；



囊腫在觀察後未消退或持續增大。



卵巢囊腫切除手術如何進行？

卵巢囊腫切除手術通常可以通過以下步驟進行：

1. 全身麻醉



2. 腹腔鏡或開腹手術：腹腔鏡即微創手術，切口較小，恢復時間較短。 但如果囊腫長得很大或者懷疑是惡性，則可能需要開腹手術。



3. 切除卵巢囊腫或整個卵巢：大部份情況下，特別是年輕的患者，醫生會只切除卵巢囊腫，把正常的卵巢組織留下。但如果懷疑囊腫是惡性，則可能需要把整個卵巢切除。如果患者已經絕經，則一般會把雙側卵巢切除，以避免復發。



4. 組織病理檢查：切除的囊腫組織會被送往實驗室進行檢查，以確定囊腫的性質。



卵巢囊腫會引致卵巢癌嗎？

大多數卵巢囊腫是良性的，並且不會發展為惡性腫瘤（癌症）。然而，有一些特定類型的囊腫可能增加患上卵巢癌的風險，例如子宮内膜異位瘤。如果懷疑囊腫可能是惡性的，醫生可能會建議進行進一步的檢查，以確定囊腫的性質。

做足４點預防卵巢癌！

雖然無法完全預防卵巢癌，但可以採取一些措施來降低患病風險。以下是一些可能有助於預防卵巢癌的方法：

保持健康體重：避免過度肥胖可能有助於降低患上卵巢癌的風險。



不吸煙：避免吸煙或暴露於二手煙可能有助於降低卵巢癌風險。



考慮遺傳風險：如果有家族史，特別是卵巢癌或乳腺癌，應考慮接受遺傳諮詢和測試。



研究顯示，曾經生育、母乳餵哺、曾經服用口服避孕藥的女士，卵巢癌風險會降低。因不同的原因切除了子宮或及輸卵管的女士，卵巢癌風險也會降低。



重要的是與醫生討論個人風險因素，並採取適當的預防措施。及早發現和治療有助於提高治癒率和預後。