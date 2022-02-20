全民檢測｜快速檢測包邊款好？持續出現徵狀３日應立即自我檢測

由Omicron變異病毒株所引發的第五波疫情持續爆發，單日確診數字屢創新高，令醫療系統頻臨崩潰邊緣，快速檢測包套裝成為近期市民爭相購買作自保的防疫用品。坊間的檢測包五花百門，有抗體（antibody）和抗原（antigen）等不同檢測，大部分是從鼻咽拭子採樣或以唾液作檢測，但市民特別是兒童和長者難以自行採集，或影響準確度；加上Omicron病毒潛伏期約三日，有專家呼籲大眾需保持警覺，若喉嚨刺痛等咽喉症狀持續三日以上，就算沒有發燒也應趕緊快速檢測。即使曾獲得陰性檢測報告後，亦有可能因早期病毒量較低而使測試結果未必準確，建議宜在有暴露風險後第二至三日，及14日潛伏期內再次做相關測試，確保沒有感染。



第五波疫情持續，農曆新年期間大排市民於檢測站排隊等候做檢測。(歐嘉樂攝)

定期自我檢測 提防病毒「回馬槍」

政府於2月15日宣布，已採購逾1億套快速檢測包套裝作輔助監察，及早識別受感染人士，從而截斷社區傳播鏈。即使政府帶頭推行「在家工作」計劃，但有不少人士因工作或生活需要而需經常在社區活動，廣泛接觸不同人士，擔心自己一旦受感染會影響到年幼和年長家人，特別是3歲以下幼童現時未能接種任何疫苗，相對受感染及重症的機會較其他人高。在家自行檢測是保障自己及身邊人的負責任做法，有專家甚至建議參考新加坡的做法，市民在需要居家隔離期間每天自行做快速抗原檢測，直至抗原檢測呈陰性為止，一方面可得知自己有否染疫，另一方面亦可遠離人群，減低感染風險，保護自己和家人。

林鄭月娥早前在記者會中，展示自行快速檢測結果。（余俊亮攝）

使用混合檢測方式更安心

市面上的快速測試均是以獲FDA、歐盟、政府認可的測試為主，大多操作簡單，適合初步篩檢。由於Omicron與Delta病毒不同，Omicron主要是對上呼吸道影響較大，最常見的症狀包括喉嚨痛、流鼻涕、頭痛、打噴嚏及疲倦等，所以透過由鼻腔流至上呼吸道，或由下呼吸道排出的分泌物的深喉唾液作檢測樣本，其敏感度及準確度會較普通唾液或單一採用鼻腔採樣佳。

當病毒量低(CT值較高)但仍有一定傳播力時，靠單一抗原測試可能偵測不到病毒，對同住家人或共事的同事仍會構成風險。為此，專門從事臨床微生物體外診斷試劑的研發、生產和銷售的黎明生物，現時推出已獲英國、歐盟、中科院等國際機構認可的StrongStep® 新型冠狀病毒( SARS-CoV-2)抗原檢測試劑盒（乳膠免疫層析法），提供市面上少有的鼻拭子混合唾液測試套裝，務求獲得兩種測試方式的好處，令檢測人士更安心。

受感染六日內仍可檢測 準確度超過95%

StrongStep® 新型冠狀病毒( SARS-CoV-2)抗原檢測試劑盒（乳膠免疫層析法）利用側流式免疫測定法（lateral flow immunoassay ; LFIA），患者如在出現新冠病毒疑似症狀６日內作檢測，準確度超過95%。

每盒抗原檢測試劑盒已包含抗原檢測卡、預分裝處理管、採樣棒、唾液採集器等，每份獨立包裝於密封的鋁箔袋內，取用時無需再從包裝盒內分批撕下，更方便長者自行使用。

➤Liming Bio-Products CO.,LTD StrongStep® 新型冠狀病毒( SARS-CoV-2)抗原檢測試劑盒 $55(原價$75)。

混合抗原檢測優點

*每盒1套檢測套裝，獨立包裝，乾淨衛生



*獨特設計，一併檢測口咽及鼻腔，加倍放心



*15分鐘內獲知檢測結果，操作極簡單



*可以檢測變種新型病毒，已經在世界各國普及使用



*無需特殊運輸及儲存溫度和條件，長達兩年出廠後保質期



鼻拭子採樣方法

第一步：將採樣棒輕輕插入鼻道內鼻腭處（約1.5厘米深）



第二步：採樣棒停留在鼻腭片刻後，緩慢轉動及退出



第三步：把同一根採樣棒以同樣的方法採集另一側鼻孔



第四步：將採樣棒放入導管中，擠壓導管，同時將採樣棒在導管側面滾動15次



第五步：擠壓採樣棒使其緊靠管子上部，並丟棄採樣棒



唾液樣本採樣方法

第一步：至少半小時內不能飲水或用漱口水漱口，避免沖走病毒，影響結果



第二步：將唾液採集器裝於標本處理管上



第三步：將唾液通過唾液採集器收集到標本處理管中



第四步：取下唾液收集漏斗



獲取檢測結果方法

第一步：收集樣本後，蓋上標本處理管的滴頭



第二步：用力擠壓試管的側面至少十次（浸沒時）來混合溶液



* 在下一步之前，讓樣本在稀釋緩衝液中浸泡一分鐘



第三步：從密封袋中取出測試設備，並將其放在乾淨、水平的表面上



第四步：將 3 滴（約 100 μL）從提取管中提取的樣本，滴到圓形孔中



第五步：15 分鐘後即可獲得結果

