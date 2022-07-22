毛孩營養｜突擊街訪貓狗奴-日常點幫主子保健？薑黃素功效最全面

疫情持續，病毒依然無處不在，令一眾寵主人心惶惶；貓咪狗狗的日常活動量比較大，非常容易會接觸到細菌。想預防毛孩生病，最直接就是留意牠們本身的營養是否足夠！由根源改善身體，最簡單直接當然是從飲食方面入手。作為新手貓奴的小編，亦希望主子可健康快樂成長；所以日前特意進行了突擊街訪，了解一下各位主人最擔心寵物會出現的健康問題，以及日常幫毛孩調理保健的方法。

擔心毛孩「年紀大機器壞」 關節炎、皮膚病最難搞

小編親身訪問多位主人後觀察到，原來大部分都擔心毛孩會「年紀大機器壞」，步入中老年時容易周身病痛；尤其是一些小型犬如貴婦、哥基等品種，受到先天遺傳因素影響，關節出現問題的情況十分常見。加上如果狗狗超重的話，亦會增加四肢的負擔，令到關節磨損嚴重，從而引致發炎，行動時會產生疼痛。亦有狗主表示因香港天氣長期悶熱潮濕，而狗狗又需要經常外出活動，毛髮易滋生細菌導致皮膚病；不單會紅腫掉毛，就算情況好轉也十分容易復發。

而有貓奴指出，「腸胃不適」和「口腔炎」是主子最常見的兩種疾病；不會休息幾天就能自然痊癒，一定要即時求醫，及後更需要長期監控飲食、留意營養攝取以盡早恢復、預防復發。昂貴的醫療費用亦是其次，看到貓貓身體難受，奴才心裡也會感到不舒服。

5個方法預防寵物生病！養出健康體質

其實許多寵物患病的主要原因，都與「免疫力」有關。貓狗和人類一樣，都要靠免疫系統抵禦細菌、病毒的入侵；一旦免疫力不足夠，未能發揮最大功能，便容易出現健康問題。如想毛孩保持身體健康，可由下列五個方法著手。

１. 均衡飲食



２. 攝取足夠水份



３. 保持運動以控制體重



４. 留意居住環境的衛生



５. 進食保健品助補充營養



有奴才在訪問期間都表示，平日已有向毛孩餵食營養補充品的習慣，多數是魚油、維生素或益生菌等。同時亦有主人坦言，坊間太多不同種類的寵物保健品，但不清楚哪一款功效較為全面可靠。小編進行資料搜集時發現，原來很多寵物疾病都是由「炎症」引起，包括：身體組織受破壞、纖維化及壞死、腦病、神經系統疾病、心血管疾病、關節炎，甚至是癌症；所以最重要的就是要幫貓咪狗狗們遠離炎症！

天然成分薑黃素 科研證消炎、抗氧化功效佳

時下的寵物營養補充品選擇越來越多，小編留意到「薑黃素」成為近年大熱的保健之選；它來自於天然食材，如薑黃、咖哩和芥末等。薑黃素具有顯著的抗菌消炎功能，可帶動有益於關節、細胞炎症而引起的變異，可以改善很多上述提及的疾病；同時發揮很好的止痛效果，更可媲美傳統常用的止痛劑；特別適合關節有問題的寵物服用。不單讓毛孩活動更靈活，甚至能預防癱瘓。

皮膚問題亦是寵物另一個健康剋星，由於香港春夏天濕氣超級重，貓咪狗狗的毛髮太厚會令黴菌積聚，更加容易出現發炎情況。掉毛紅腫不在話下，毛孩還會抓個不停而導致身上出現一個個傷口。想有效改善以上情況，除了要保持室內環境乾爽衛生，減少毛孩接觸到致敏原的機會；還可讓牠們適時服用薑黃素以降低炎症細胞的活性，不單能夠舒緩痕癢等症狀，亦可加速傷口癒合和幫助更新皮膚層。

而早前亦不少科研，也表明薑黃素對身體有非常多的好處。

英國癌症研究中心 證實：薑黃素富含抗氧化成分，能夠中和體內自由基，保護細胞避免損壞，預防老化；有益健康之餘，對抑制腫瘤細胞生長亦尤其有效，可減少中老年貓狗患上頑症的機會。



日本松濱南方醫院 發表的研究指出：薑黃素可幫助緩解腸胃道問題，當中的活性成分通過刺激腸道益菌生長，抑制害菌，有效調節主子腸道的健康。



美國紐約市大學及亨特學院 的報告顯示：薑黃素的抗發炎機制會影響好壞記憶的形成，從而減少壓力荷爾蒙。



如果日常給予毛孩進食適量的薑黃素，有助促進代謝，能夠護肝、維持腸胃健康及良好的心血管功能。但主子於日常飲食中較難攝取到薑黃素，到底怎樣才可以幫牠們補充適當營養呢？

怎樣選擇「薑黃素」保健品？加拿大入口、GMP認證生產夠可靠！

自從街訪後，小編也開始為家中貓貓保健；希望幫牠增強體質，預防各種疾病；不單可減少未來的醫療支出，最重要的是想看到主子能開心愉快度過每一天。經過一番比較，最後選定由加拿大入口、選用先進的 GMP 認證的生產技術的 Petzential 薑黃素寵物營養補充品 (90粒)，內含95%薑黃提取物 (500 毫克) ，全天然、絕不含任何基因改造成份或化學防腐劑，貓狗都適合食用。

日常餵食時可根據樽身上面的建議指引，原粒膠囊或者打開膠囊，將粉末與寵物糧混合進食；就能幫主子增強免疫力。

除了薑黃素之外，Petzential 還有推出不同系列的寵物補充品，各位貓狗奴也可因應毛孩的需要，再慢慢選擇最適合的去保障各位主子的健康！

了解更多產品詳情：https://www.happypaws.com.hk/c/11-petzential