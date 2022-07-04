倪匡逝世｜晚年皮膚染頑疾 醫生：或患罕見皮膚淋巴癌 症狀似濕疹

「香港四大才子」之一、著名作家倪匡周日(3日)離世，享年87歲。倪匡晚年深受皮膚問題困擾，曾先後求診多名醫生，但各人對病情屬濕疹或癌症始終莫衷一是。而倪匡當時亦淡泊生死，決定不作治療，笑言要與病痛「同歸於盡」。



對於會與濕疹混淆的皮膚癌症，皮膚科專科醫生陳厚毅認為，倪匡有可能患上較罕見的皮膚T細胞的淋巴癌，此病症狀由於與濕疹相似，故很容易錯過適合的治療時機。



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倪匡晚年腿部現疑似濕疹 患處長出怪瘤發炎

本地作家沈西城周日下午在facebook證實倪匡死訊，表示：「倪大哥今午走了！」。貴為「香港四大才子」之一的倪匡生前著作無數，當中以科幻小說《衛斯理系列》 、《原振俠系列》最為膾炙人口，成為多代香港人的讀物。

在香港武俠片興起的1960年代末，倪匡曾轉而創作劇本，十多年間劇本超過400部，其中拍出300套電影，代表作有張徹導演的《獨臂刀》。1972年上映由李小龍主演的香港電影《精武門》，倪匡虛構人物主角陳真和劇中經典的場面，成為一代經典。倪匡其後亦於2012年4月獲得第31屆香港電影金像獎終身成就獎，2018年獲香港電影編劇家協會頒發編劇會銀禧榮譽大獎。

然而，倪匡在2019年出席書展公開活動時，則表示自己最近十多年一直飽受皮膚問題困擾，當中腿部出現疑似濕疹，並長出手掌般大的怪瘤，潰爛又發炎。當時，他前後看了7個醫生，但診斷各不同，有醫生認為是癌症，亦有醫生認為是濕疹。他聽取醫生意見後，最終認為自己年事已高，決定不作治療，笑言病痛最終也會與他「同歸於盡」。

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T細胞淋巴癌僅佔非霍奇金氏淋巴瘤3%

對於會與濕疹混淆的皮膚癌症，皮膚科專科醫生陳厚毅認為，倪匡有可能患上罕見的皮膚T細胞淋巴癌，亦是非霍奇金氏淋巴瘤的一種。

據香港癌症資料統計中心最新資料顯示，非霍奇金氏淋巴瘤是本港十大常見癌症之一，2019年曾有1020宗新症，患者大多為65歲或以上，並以男患者略多。而涉及T細胞的淋巴瘤則相對罕見，僅佔非霍奇金氏淋巴瘤的3%，當中包括以下4種：

．血管中心性淋巴瘤

．皮膚T細胞淋巴瘤

．間變性大細胞淋巴瘤

．血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤



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患處會出現在陽光照射不到的皮膚

陳厚毅醫生表示，皮膚T細胞淋巴癌是T細胞的淋巴癌，但最早的表現是在皮膚的徵兆，也因為診斷不易且進展很慢，數年之間惡性的淋巴細胞可能會侵犯淋巴網狀系統，包括淋巴結及內臟器官都有可能受到侵犯。皮膚T細胞淋巴癌較常發生於50至60歲的人士，男女病患比例約為2比1。

皮膚T細胞淋巴癌症狀與濕疹十分相似，包括患者皮膚會出現一個像濕疹的斑塊，有時會有脫屑現象，呈紫紅色或痕癢，患處亦會出現在平常陽光照射不到的皮膚上。這病相對與濕疹最大的不同之處在於，患處在搽類固醇後亦未必有改善，因此兩者非常容易被混淆，很容易錯過最適合的治療時間。

陳厚毅醫生表示，若癌症症狀最初只出現在局部皮膚，患者5年的存活率可達8成，但當轉移到淋巴或其他器官，存活率有機會大降至4成，不過對於病因，醫學界目前仍未有結論。因此他亦提醒，若濕疹長期難治好，便建議為皮膚切皮檢查及化驗，以檢查是否患上皮膚癌。