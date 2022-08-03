港怡醫院視像會診服務涵蓋普通科及專科　提供多一種診症選擇

自從新冠病毒擴散，經歷一波又一波的疫情及隔離，市民深明遙距診症的好處。港怡醫院自疫情初開始已推出專科視像會診服務，讓確診、接受家居隔離人士但需要於港怡定期覆診及/或需要加配藥物的病人，都可以足不出戶獲取醫療所需，同時減輕醫療系統壓力。現時服務已擴展至普通科及多個指定專科，為大眾帶來更方便的服務，可以安坐家中接受診症。



只需一部手機即可完成診症

從新冠疫情衍生出的新常態，包括經常潔手、保持社交距離、減少與他人接觸、定期進行快速測試等，就連以往必需親身到醫院診所諮詢醫生的方式，都有所轉變。為全面配合新常態，港怡醫院自今年初將視像會診服務擴展至普通科及推出新冠視像會診。由預約、登記、與醫生會面、配藥取藥、諮詢藥劑師及付款等，均可透過手機或平板電腦於網上完成，全程做到足不出戶，真正簡單方便。

港怡醫院於年初因應新冠疫情曾推出免費視像醫療諮詢服務，因而廣受好評。現時有關服務已被納入醫院的常規服務，服務已擴展至普通科及多個指定專科病人，視像會診能減省病人舟車勞頓及輪候時間，只需於指定時間上網應診即可，藥物更可選擇速遞上門；親友亦可陪伴視診，親身向醫生了解及跟進病情，尤其適合不便出門或需要定期覆診的病人。

普通科視像會診適用於新客戶及現有客戶，而專科視像會診則適用於現有覆診病人，涵蓋多個專科如家庭醫學、普通外科、腦神經科、心臟科、呼吸系統科、腸胃肝臟科及腫瘤科等。服務適用於9歲或以上人士，而病人會診時必需身處於香港。

網上預約 簡單方便快捷

視像會診流程簡易，可透過網上或電話預約。網上預約成功後會收到確認通知，診症前亦有專人進行登記；完成會診後，如需配藥，亦可選擇藥物送遞上門*或自行取藥#，如有需要藥劑師亦可提供電話藥物諮詢服務，提供專業建議及用藥注意事項。

至於新冠確診者或其密切接觸者，亦可透過視像會診，得到家庭醫生視像診症、三日基本處方藥物及藥物送遞服務，安坐家中亦可獲得適切醫療服務。

普通科視像會診



了解詳情：https://gleneagles.hk/tc/facilities-services/general-practice-virtual-consultation

網上預約：https://go.ghk.hk/gvcgpchi

專科視像會診



了解詳情：https://bit.ly/GVC_Specialist

新冠視像會診



了解詳情：https://gleneagles.hk/tc/facilities-services/covid-19-virtual-consultation

網上預約：https://go.ghk.hk/COVIDVCTC

查詢 / 預約：(+852) 2122 1333

*需另收費港幣$200，藥物送遞服務僅限於香港範圍地區（不包括羅湖、米埔、文錦渡、打鼓嶺、離島、邊境禁區、愉景灣及車輛無法進入的村屋及別墅範圍）。

#自行取藥不適用於新冠視像會診

（資料由客戶提供）