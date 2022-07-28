都市痛症｜經常頭痛腰背痛？出現滑鼠手？運動治療師教紓緩三步曲

你有沒有經常頭痛、腰背痛、睡眠質素差，影響生活、工作和學習？不同的都市痛症困擾著香港人，痛症成因眾多，包括工作勞損、手袋背包過重、不斷重複動作等，其中最多人「中箭」的是坐姿不良，尤其是經常翹腳、穿高跟鞋，以致出現腰背痛等都市痛症。運動治療師建議經常坐在辦公室或長期低頭使用電腦、電話的人，每日可花10分鐘利用簡單動作，預防及紓緩都市痛症問題。



坐姿不良容易造成腰背痛等都市痛症。（圖片：Shutterstock）

不良姿勢引致多重痛症 波及肩膊腿部

現代人不論工作還是讀書，都會長時間坐著，一旦坐姿鬆懈或翹腳，甚至以腰代臀坐著，令部分脊椎關節承受過大壓力，增加患有腰背痛、坐骨神經痛、椎間盤磨蝕等疾病的風險。

長時間坐著工作，脊椎本來在坐著時承受的壓力可能已比站著時高出3倍。（圖片：Shutterstock）

脊椎本來在坐著時承受的壓力已比站著時高出3倍，當坐姿不正確時便會增加脊椎的壓力。翹腳會令兩邊臀部的肌肉受力不均，久而久之，盤骨便會向一邊扭旋，出現高低不一的情況。當身體長期傾側，腰背肌肉被過分拉扯，腰椎關節和盤骨便有機會出現錯位，導致頸痛和肩膊痛，更會波及肩膊和腿部，導致高低膊和長短腳等問題同時出現。加上普遍香港人缺乏運動，肌肉在甚少活動的情況下更容易出現僵硬的情況。

宜戒掉翹腳習慣 定時拉筋紓緩肌肉

要改善及預防痛症，需要矯正不良坐姿和鍛鍊肌肉。首先，坐著時腰背應挺直，並盡量緊靠椅背，可在後腰放置靠墊，使腰部得到有效的承托，保持腰椎弧度。其次就是戒掉翹腳的壞習慣。如果無法一下子改變習慣，折衷方法是提醒自己不時讓左右腿交替，避免長時間向一邊傾側，影響血液循環。

坐著時可在後腰放置靠墊，使腰部得到有效的承托，保持腰椎弧度。

另外，一套簡單的伸展動作，隨時都可以在辦公室內做到，伸展肩頸兩側的肌肉，紓緩頸椎的壓力，減少肩頸痠痛的情況。然而本身有頸肩痛人士，應諮詢專業意見，才進行運動。

簡單的伸展動作：(按圖👇👇👇)

如果想鍛鍊肌肉，但抽不到時間做運動，可透過經國際認證的儀器，協助快速進行深層肌肉鍛鍊。核心肌群是圍繞著脊椎和骨盆腔的眾多肌肉群，當核心肌群越強健，這些負責支撐身體活動的主要肌肉群就越順暢，在日常生活及運動時就會越穩定和可減低勞損機會。只需要10分鐘療程時間，就等於完成2小時深度運動，每週3次，每次10分鐘就可以訓練整個核心肌群。

不過以上的動作都是屬於紓緩性質，如身體已出現痛症，應盡早尋求專業人士的診斷和治療。透過治療進行脊骨矯正，有效改善神經線受壓情況，疼痛感亦會隨之紓緩，而錯位的脊椎亦可慢慢回到原本正確的位置。

除了簡單伸展動作，也可以透過不同的輔助儀器協助放鬆繃緊的肌肉。 （圖片只供參考，擁有權歸紐約醫療所有）

專業治療有助脊骨矯正，將錯位的脊椎慢慢回到原本正確的位置。（圖片只供參考，擁有權歸紐約醫療所有）

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https://bit.ly/3oxwh3k