濕疹｜用類固醇會「搽上癮」？民間偏方、新式無類固醇藥膏有效？

濕疹在香港頗為常見，而皮膚幼嫩的嬰幼兒出現濕疹更令父母十分痛心。不少家長擔心使用類固醇會導致皮膚變薄等「上癮」，因而自行決定以民間偏方等方法為嬰幼兒舒緩濕疹，這些民間智慧對兒童濕疹有沒有效？新型的不含類固醇藥膏又有哪些人合用？本文請來兒科專科林嘉儀醫生探討各種兒童濕疹常見問題。



濕疹在香港頗為常見，而皮膚幼嫩的嬰幼兒出現濕疹的話，更令父母十分痛心。（圖片：Wikimedia）

皮膚難以鎖水 氣候和致敏原也可誘發濕疹

林醫生指，濕疹的主要原因是皮膚表面的角質層變弱，因而令皮膚原有的保濕、阻隔外來刺激物等功能受損。她比喻角質層的細胞就像鋪地板一樣，正常情況下應整齊排列，而且細胞與細胞之間緊密聯繫，可以防止水份流失；而濕疹患者的皮膚細胞排列卻十分混亂，「地板之間有空隙，自然會出現漏水問題。」濕疹患者皮膚容易乾燥、容易受環境變化和外來刺激物影響而產生炎症反應，而炎症反應就是皮膚紅腫、痕癢等症狀。

她續指，濕疹基本上在各種族身上都可見，而各個地區亦會因不同的氣候和致敏原而導致濕疹。以香港為例，香港夏天悶熱而潮濕，「沾滿汗水的衣物難以變乾，加上市區灰塵多，於是汗水混合細菌一直刺激皮膚，便會誘發濕疹發作，尤其在褲頭、背部等位置。」

醫生的臨床觀察發現夏天時濕疹發作的情況也很常見，而且情況更棘手。（圖片：Shutterstock）

很多家長以為香港冬天乾燥，因此會比夏天更易誘發濕疹。但林醫生的臨床觀察發現夏天發作的情況也很常見，而且情況更棘手。「冬天乾燥可以透過搽潤膚膏保濕來紓緩，但夏天皮膚被汗水和衣物焗住，情況較難處理。」此外，氣候潮濕令室內環境充滿塵埃和塵蟎，同樣是香港濕疹的元兇之一。

濕疹患者卻不一定終身也要受濕疹困擾，「大部分濕疹會隨年紀增長而有所改善，改善程度則因人而異。」她表示醫學文獻指出，嬰幼兒時期發作的濕疹有一半到了成年階段會幾乎消失。然而她補充，成年後出現的濕疹則較難纏，會反覆發作。

類固醇為一線藥物 適量使用無嚴重副作用

濕疹未必能夠根治，但可以透過藥物來控制病情，藥物以外搽為主，其次是口服或針劑。其中類固醇藥膏無疑是治療濕疹的一線藥物，但不少家長都憂慮副作用和抗藥性問題。林醫生指，一般而言短期使用、劑量不高及小範圍地使用類固醇，很少會導致嚴重副作用。「對於病情不嚴重的患者，醫生也不會處方強度類固醇。」她解釋，除非兒童長期及在大範圍皮膚使用類固醇，才有可能對身體造成影響，「例如令皮膚變薄、微血管增生，甚至影響內分泌等。」

一般而言短期使用、劑量不高及小範圍地使用類固醇，很少會導致嚴重副作用。（圖片：Shutterstock）

非類固醇藥膏藥效相近 適用於輕症患者

除了類固醇，現時也有非類固醇的濕疹藥膏，適用於某些如當患者已使用類固醇一段長時間、濕疹發作部位不適合搽類固醇等情況，「例如眼周位置皮膚較薄，便未必適合長期使用類固醇。」

非類固醇藥膏與類固醇藥物一樣，原理是針對制止發炎反應，從而改善濕疹症狀。現時市面上的非類固醇藥膏主要分為鈣調神經磷酸梅抑制劑（Topical calcineurin inhibitor）及磷酸二酯酶4（Phosphodiesterase 4, PDE4）兩種，兩者都是主要針對炎性反應，從而控制濕疹情況。

不過林醫生補充指，處理濕疹過程中，由於病情會不時變化，醫生會視乎病人情況而在類固醇和非類固醇藥物之間作出調整。

亂用偏方或令病情加劇 及早治療可截斷炎症惡性循環

坊間流傳不少治療濕疹的偏方，例如搽蜂蜜、金盞花、薄荷、鹽水等。對於這些偏方，林醫生並不建議家長亂試。「曾有家長十分抗拒藥物，並嘗試用偏方治療BB的濕疹，結果引起敏感，令BB全身皮膚泛紅。」她指有些偏方甚至可能加劇濕疹情況，「高濃度的鹽水有機會吸走皮膚水份，適得其反。」她指有些偏方對個別人士或有短暫效果，但未必有科學根據和臨床研究數據，「例如薄荷成份的產品可短暫紓緩痕癢感，但無法控制炎症反應，因此並不具備治療作用。」林醫生建議家長對治療有任何疑問，應先向兒科醫生查詢，切勿隨便試用偏方。

另一方面林醫生指，不少兒童濕疹個案的延誤治療情況相當普遍，「很多家長拖到病情嚴重時才帶子女看醫生，結果要花更長時間，並用更高劑量的類固醇才能控制病情。」她提醒家長，一旦發現子女有皮膚出現泛紅、痕癢等濕疹症狀，應盡快求醫，盡早控炎症反應，截斷惡性循環。

近年不少產品都標榜天然、有機、成份為植物提煉等，但天然成份同樣有機會引起敏感。（圖片：freepik）

保濕和避開致敏源為預防重點 處方抗敏藥可止癢

注意皮膚保濕和避開致敏源是避免濕疹發作的不二法門，很多家長不明白為何子女的濕疹一停藥便復發，林醫生指「原因很多時十分簡單，就是家長忘記為子女搽潤膚膏保濕。」除了潤膚膏，林醫生建議家長應盡量選擇不含香味的沐浴產品，以免化學成份刺激皮膚。「沐浴露通常比番梘好，因為番梘容易令皮膚變乾。」整體來說，她認為最穩妥的做法是使用專為濕疹人士而設的潤膚和沐浴產品。

「濕疹兒童最好穿著全綿而且透氣的物料，盡量避免羊毛及人造纖維物料等不透氣也不吸汗的物料。」她更提到，家長、照顧者等與兒童親近的人士也要留意自己的衣物物料。「有父母對子女的衣物物料選擇極之謹慎，卻忽略自己身穿羊毛衫，結果亦會令子女濕疹發作。」

家長、照顧者等與兒童親近的人士同樣應留意自己的衣物物料。（圖片：istock）

幼童自制力弱，平日和睡眠期間可能無意識地抓傷。林醫生指，如果痕癢至影響情緒、日常生活等，醫生會按情況處方抗敏藥為患者止癢。「抗敏藥並無太大副作用，除了口乾和增加睡意之外。新一代的抗敏藥甚至不會引致睡意，因此家長無須過於憂慮。」

註冊兒科專科醫生林嘉儀（照片由醫生授權刊登）