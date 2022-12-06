眼科｜眼鏡88開設眼科醫療中心　提供一站式專業眼科診斷及治療

不少香港人都是「四眼人士」，對於驗眼和配眼鏡的流程絕不陌生。而一旦眼睛出現異常情況，甚至是眼疾徵兆，就要馬上找專業人士進行檢查和治療。香港最大的專業眼鏡零售店「眼鏡88」繼開設3間專業護眼中心，為市民提供眼科視光檢查及兒童近視控制服務外，更先後於沙田及荃灣開設眼科醫療中心，由眼科專科醫生主理，提供眼科專業診斷及治療服務。醫師Easy與眼鏡88 集團董事總經理 Ben（鄭學玉）進行訪問，了解眼科醫療中心的成立過程、服務範圍和優勢以及將來的發展計劃。

不少眼疾早期症狀並不明顯，需要透過專業檢查才能檢測出來。（圖片：iStock）

專業眼睛檢查 提高護眼意識

提到眼鏡88，很多人都以為只是一間眼鏡店，是甚麼原因令集團決定設立眼科醫療中心，發展眼科醫療業務？Ben表示只因集團上下都本著一顆真誠服務的心，為客人的眼睛健康設想。「我們希望以專業服務助市民及早發現眼睛健康問題，從而避免造成不可挽回的視力損失，因此眼鏡88提供一站式服務，除了提供眼鏡驗配服務外，如視光師在驗眼過程中發現客人的眼睛健康出現問題，便會建議/轉介客人到專業護眼中心進行全面眼科視光檢查，進一步檢查有否出現青光眼、視網膜脫落、眼壓過高、白內障、黃斑病變等眼疾症狀。如有需要眼科醫生跟進診治，會儘快安排到醫療中心由醫生跟進治療。」

眼鏡88眼科醫療中心，由眼科專科醫生團隊負責，為客人提供診斷、藥物及手術治療服務。

兒童近視控制要趁早 減低未來患眼疾風險

小朋友有近視就要及早控制，避免日後出現嚴重視力問題，因深近視而增加患上致盲眼疾風險。6至10歲的小朋友近視加深最快，如每年加深超過75度便要儘快檢驗清楚，了解小朋友近視加深風險，並採用合適的方法控制。現時主要的近視控制方法包括特別設計的近視控制鏡片、角膜矯形鏡（又稱OK鏡）、軟性近視控制隱形眼鏡，以及低濃度阿托品眼藥水等。

定期驗眼 有助及早發現眼疾

鄭學玉建議，應該每年為眼睛進行一次全面檢查，因不少眼疾早期症狀並不明顯，需要透過專業檢查才能檢測出來。雖然視力仍清晰，但眼球內結構可能已出現問題，如未能及早發現及接受治療，有機會損害視力甚至可導致永久失明。

提升服務 全面照顧市民眼睛健康

眼鏡88致力提供各種眼睛檢查服務，讓市民可以更容易了解自己的眼睛健康狀況，如糖尿眼人工智能篩查，以及可透過視網膜圖像分析，提供中風風險評估及認知健康風險評估。長者檢查時更可使用醫療券支付檢查費用。希望可以讓市民獲得更全面的眼睛健康護理服務，並將因應市場需求和預算，繼續於更多區開設眼科醫療中心，為更多市民提供一站式專業眼睛護理及眼疾治療服務。

眼鏡88眼科醫療中心

地址：

沙田新城市商業大廈4樓402室



荃灣如心廣場一期3樓321號舖



電話：

2598 9023（沙田）



2505 9684（荃灣）



網址：88ophthalmology.com.hk