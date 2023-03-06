蕁麻疹｜解構出風癩成因 有分急性慢性嚴重或致生命危險？

相信很多人都試過生風癩，皮膚出現大大小小凸起的斑塊，極度痕癢而且愈抓愈大撻，有時一日就消失，但有些人常常翻發，苦不堪言。「風癩」正式醫學名稱是蕁麻疹（Urticaria，又稱風疹），根據美國過敏氣喘與免疫學院（ACAAI）資料，發生率約20%，換言之每5人就有1人出過蕁麻疹，當中女性罹患率為男性的3倍，大家又對蕁麻疹認知有幾多？今日請來皮膚專科顏佩欣醫生為大家解釋一下。



甚麼是蕁麻疹？

顏醫生表示，蕁麻疹是一種常見的突發性過敏性皮膚病，沒有傳染性，基本上分為慢性和急性蕁麻疹。成因相信是皮膚上的肥大細胞（mast cell）和嗜鹼性球（basophils）受到刺激而釋放組織胺有關，導致局部血管因而會擴張形成痕癢的腫塊。病者皮膚會出現大小不一隆起的紅色斑塊，十分痕癢。

如何分辦蕁麻疹急性和慢性？

蕁麻疹分為急性和慢性，急性蕁麻疹往往是突發的，例如食物或藥物過敏（如非類固醇消炎藥或阿士匹靈），或接觸到一些致敏原所引起。病人通常會在受到外來刺激後1至2小時病發，皮膚出現腫塊；而慢性蕁麻疹的痕癢斑塊症狀通常反覆維持6星期或以上，約60~70％左右找不到原因，當中部份病人是因為受物理性的刺激，亦有可能是自體免疫系統疾病如系統性紅斑狼瘡和甲狀腺病等誘發，治療時間有機會很長，需要數月甚至乎數年。

急性蕁麻疹如何治理？

顏醫生指，多於一半急性蕁麻疹的患者在還在沒有就醫治療的狀況下，症狀就會自己消退；慢性蕁麻疹治療則會依嚴重度與醫師臨床判斷來調整用藥。如需要藥物治療的話，醫生處方通常處方短效抗組織胺。

慢性蕁麻疹有何治療方案，口服藥可否令其斷尾？

而慢性蕁麻疹可用長效抗組織胺控制病情，可是長期服用抗組織胺時可能會口乾、睡意或食慾轉變的副作用，對於長者或會產生排尿困難、便秘或有頭暈引致跌倒風險。如服用長效抗組織胺療效不理想或病人不能接受副作用的話，醫生會按病人情況建議使用其他藥物如口服免疫抑制劑、抗免疫球蛋白E生物製劑等。

發蕁麻疹會有生命危險嗎？

如蕁麻疹斑塊持續疼痛可能是自體免疫性疾病──蕁麻疹性血管炎，部分病人或同時有關節或腎臟的影響，應盡快找醫生檢查。如蕁麻疹引發血管性水腫，在黏膜下層、真皮底層和皮下組織出現突發性紅腫，在咽喉位置病發的話有機會影響呼吸帶來生命危險，這情況下必需盡快到醫院。

蕁麻疹病人在生活和飲食上需如何配合?

顏醫生又提醒，蕁麻疹發作時緊記不要抓刺激皮膚，建議馬上服藥來緩解不適。如病人本身沒有食物過敏的不需要特別戒口，但最理想避免進食辛辣刺激性食物。而慢性患者服藥療程可能較長，切忌自行停藥，這樣會令病情反覆影響療效。