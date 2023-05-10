不育｜醫揭露人工受孕６大迷思真相 你是否適合人工受孕？

生兒育女是很多數夫婦一生的追求，但或因種種內外因素，這些夫婦錯過了生育最佳的時機，這時候，不少人都會將希望寄託在現代醫學上。現時，市面上供選擇的方案有兩種，體外受孕（In vitro fertilization, IVF） 及 人工授精（intrauterine insemination, IUI），但兩者又有何不同？自己又應選擇哪一種方法？用人工方法懷孕又會否導致更易流產？本文有幸為大家請來婦產科專科羅恆樑醫生，為大家一一解答有關人工受孕8大迷思真相！



體外受孕 VS 人工授精 兩者有何分別？

羅醫生指，一般而言輔助生育有兩種方法可選，分別是人工授精和體外受孕。

人工授精，即先為男方篩選出品質優良的精蟲後，將洗滌好的精蟲直接植入子宮腔內，以提高受孕機率，整個過程中，胚胎是不會離開母體的。

而體外受孕，即先從母體收集卵子，再在實驗室內與精子結合，先讓受精卵發育成胚胎，再將胚胎植入回子宮內，繼續懷孕過程，亦即是坊間常說的試管嬰兒。在體內抑或體內授精，這是兩種方法最基本的分別。

醫生會推薦用哪一種方法？

羅醫生表示，推薦使用哪一種方法，要視乎患者不孕的年期以及不孕的原因。若只是簡單的子宮內膜移位或者單純精子質素差的話，通常會建議病人使用較為簡單的人工授精。醫生在進行人工授精前會先將精子洗滌，藉此能增加精子的活躍度，而直接將精子放進子宮腔內，能減少精子在陰道中被浪費的機會，同時，又能配合母體的排卵期進行人工授精，從而提高受精率。

但使用人工授精的先決條件是精子活躍度不能過低，同時母體的輸卵管沒被堵塞。羅醫生建議在選用此方法前可以考慮先進行檢驗，另外人工授精並非百分百能成功受孕，成功率約為15%，而且成功率亦會受病人的年齡而有所影響。大多數情況下都需要多作幾次嘗試才可以成功受精。

而體外受孕則是更進階的方法，在接受體外受孕的過程中需配合療程誘發排卵，希望藉此收集更多卵子，將它們一一和精子配對，一般而言會在體外養殖３至５日，再從中選出最好的胚胎放回入子宮。通常只會放回一個胚胎，以免出現雙胞胎增加母體的生育風險。而餘下的胚胎亦能進行冷藏處理，留待將來之用。在成功率方面，體外受孕的成功率仍然會受病人的年齡而左右，３５歲的人士進行體外受孕的成功率約３到４成；４０歲的人士進行體外受孕的成功率可能跌至１到２成，因此３０歲上下的不孕患者直接進行體外受孕的情況亦不罕見。

體外受孕是否可以解決所有不育問題？

羅醫生指體外受孕只是一種輔助生育的方法，成功率亦會受患者的年齡影響，就女方而言，若先天卵巢早衰，甚或卵巢動過大型手術，如嚴重的子宮內膜移位及朱古力瘤，令卵巢無卵子可用，即使想利用輔助生育無補於事。而就男方而言，若沒有精子可用體外受孕亦同樣無法幫助患者。要視乎夫婦不孕的原因才可對症下藥。

輔助生育會否令胎兒更容易小產？

羅醫生指，輔助生育並不會令胎兒更容易流產。坊間會有此認知是因為往往接受輔助生育的夫婦都是已經上了年紀的人，而高齡產婦小產的機會自然更高。因此，輔助生育會否令胎兒更容易流產的說法其實是源自患者的年齡問題，而非輔助生育會增加小產機會。

輔助生育的嬰兒會否更容易出現遺傳疾病？

羅醫生又指，輔助生育並不會導致嬰兒會否更容易出現遺傳疾病，接受輔助生育的不育患者染色體亦有可能出現問題，同時，高齡的父母體亦會更容易導致嬰兒出現遺傳疾病。接受輔助生育期間的藥物療程更不會導致嬰兒出現任何問題或疾病。

輔助生育的孕婦是否可以如普通孕婦一樣養胎？

至於輔助生育的孕婦是否可以如普通孕婦一樣養胎，羅醫生回答，接受輔助生育的孕婦通常會特別緊張，因此，在懷孕的頭十二週都會給予藥物輔助，希望母體的黃體內膜更加穩定，以減少流去及小產的機會，至於一般的安胎進補即與正常孕婦無異。

羅醫生表示，本港輔助生育的科技已經十分成熟，成功個案亦不在少數，惟香港人生活繁忙，很多時候會將生育和結婚的時間壓後，再加上由於早前新冠疫情的關係，很多夫婦都將懷孕時間推遲，令到年齡成為成功懷孕的最大障礙。