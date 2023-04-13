強迫症、妄想症 有儲物癖都是精神病？三個社區隱藏的精神問題

生活習慣人人不同，有些人習以為為常的行為，在一些人身上卻成為病態。有精神科專科醫生表示，有病人每天花兩小時 沖涼，每季的水費高達 3000元;有人儲報紙雜物塞滿全 屋，要靠着雜物站着來睡覺;亦有病人經常相信被監視， 聽到樓上經常發出怪聲而不斷搬屋。這些在別人眼中異於常人 的病態行為，大部分患者都不認為有病，不願求醫，除了藥物治療，還需要醫 護、社工、親友多方面配合才能夠令他願意作出改變，接受治療。



目前，強迫症並未找到成因，但相信是大腦處理思想的神經網絡出了亂子，令病人不斷重複某些思想和行為。精神科專科醫生王明爍表示，病人的行為會超出合理水平，曾有病人每日沖涼需要兩小時，他必須要不斷重複一些既定程序才滿意地走出浴室；又有病人出門不斷重複開關門和鎖門，生怕出錯會被賊入屋爆竊，即使已上巴士，仍會不放心，要下車返回住處又再重複幾次。

王醫生表示，這些行為會影響生活，例如要預早很多時間起床或出門，又或者經常因此而遲到影響上班上學社交生沽，有些病人會覺得困擾。更甚的是，同住的家人也同樣受影響:「試想想，如家中只有一個洗手間，被你每日佔據兩小時，家人的生活同時被你影響，出門又可能因要等你而遲到;此外,有病人每季的水費高達3000元!這些有別於一般人的『姿整』行為，其實是病態。」

另外一種精神病是妄想症。有名旅居本港的病人經常覺得住所樓上有人把東西掉在地上，又聽到妄語，認為有人想加害他，亦斷定有人監視他，所有事都衝著他而來，於是不斷搬屋。王醫生說，這病人最初也不接受自己的行為已屬病態，經多次會面耐心勸導，直至他飛到其他國家，仍舊因為發生同樣問題而搬了5、6次酒店，才肯接受治療。他服用了抗精神科藥物後，情況已有改善,病癥亦已清除。

王醫生說，精神問題能否有效治療，其中一間關鍵，是病人是否願意與醫生配合，接受治療。過往曾參與社康精神外展隊的王醫生表示，不少個案是因為房署收到居民投訴，因而向外展隊求助的，儲物症是其中一個常見例子。

「儲物症的人跟一般有收藏習慣的人不同，他們無能力有效地管理收集得來的物件，只會用盡住所內每一個能放置的空位。有儲食物的病人把食物塞爆雪櫃後，便放入儲物櫃；儲報紙的病人連床也叠滿一棟棟報紙，自己要睡在地上;有一個病人甚至只能靠着雜物站着睡。」王醫生指，儲物症患者多伴有精神分裂或腦退化，本身性格都較孤僻，要經長時間溝通和跟進，才能協助他們解決問題。