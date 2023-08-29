譽豐中醫專業優質診療服務　尚生手造藥膏藥皂療效顯著

譽豐中醫集團成立至今超過十載，匯聚醫療人才，在多個社區提供全方位且優質的中醫服務，並懷著「精誠、專業、關愛」的信念，希望透過現代化和多元化的中醫診療技術，提升市民整體的健康水平，並提高公眾對中醫學的認識，樹立一個現代化中醫的指標形象。譽豐中醫團隊本著一顆謙卑和關愛之心，提供具認可、優質、專業的中醫診療及保健服務，以回饋社會、服務市民。



團隊擁各內外專科資格 臨床經驗豐富資深

譽豐中醫集團之醫師皆是術德並重的業界精英，完成嚴格的中西醫學專科培訓，大部分醫師均在公私營醫療機構應診多年，臨床經驗資深，專業涵蓋各個專科，在各類病症的處理有著豐富經驗，掌握最便捷最有效的中醫診療方法。且譽豐中醫集團看重醫德，不濫加多餘治療，務求以專業、高效的中醫診療技術治療患者，用心為大眾服務。另外，譽豐中醫亦致力鼓勵醫師持續進修，視培訓醫師為己任，特設進修資助，讓醫師精益求精，以最佳療效的方法為病人解決病患，調理身體。

譽豐中醫集團專業、認真的診療服務備受肯定，榮獲卓越中醫內科服務大獎，表揚譽豐中醫在處理病患時貫徹始終的謹慎態度及精堪的醫療技術，幫助多不勝數的病人擺脫皮膚病、濕疹之苦，重拾健康與自信。

患有嚴重皮膚病患的患者經譽豐中醫集團醫師診療後，皮膚情況有明顯改善。（圖片：譽豐中醫）

榮獲最佳內科診療中醫大獎，譽豐中醫集團醫師皆是醫德並重的業界精英，幫助病患不計其數, 口碑卓越 。（圖片：譽豐中醫）

服務範圍多元化 分店遍佈港九新界

譽豐中醫集團提供全方位的家庭醫學及專科服務，為一眾市民最可信賴的首個健康咨詢點，醫師擅長範圍涵蓋內科、婦科、皮膚科、兒科、針灸科、骨傷科，提供多種治療手法，包括中藥、針灸、骨傷、推拿、拔罐、艾灸、天灸，以便對應不同患者體質、狀況，力求提供最為全面的服務。譽豐中醫集團在港九新界設有30多間分店，深得各地區的市民愛戴，在各社區口碑卓越。

譽豐中醫診療中心在港九新界設有30多間分店，方便不同地區的市民前來看症覆診。（圖片：譽豐中醫）

現代化管理高效率診療 醫教相長 普健康 惠社群

譽豐中醫集團採用現代化管理，使用電腦化管理病人資料和數據，以電子配藥機確保藥粉份量準確無誤，並提供視像診症、配藥派送服務，方便不便到診的市民應診。 譽豐中醫亦致力推廣正確的中醫知識到各大社區，舉行多次社區講座，教導大眾有關保健、養生等實用知識。譽豐中醫師有著一股使命感，期望以己之所長回饙社會，宣揚更多有關保健養生的中醫知識，惠及社群。

尚生手造品牌自家製研發藥膏 中藥配方純天然無添加

譽豐中醫旗下健康護理品牌—尚生手造—於2013年創立，產品由一眾醫師們從中醫古藉加以研發，針對不同的常見疾病所調配，內含豐富的藥用價值，而成分包括優質的中藥材、歐洲進口的皂化植物油和精油等，秉承崇尚自然、生生不息的理念，全部產品都是純天然、無添加，讓敏感脆弱肌膚人士使用時至為放心。尚生手造產品切合日常生活所需，由洗髮水、潔面液、手工皂等個人護理用品，以至應急用的藥膏都齊備，適合於中醫治療期間或普羅大眾日常使用，逐步改善各樣健康問題。

譽豐製作的中藥膏更是一絲不苟，過程嚴謹，用料上乘，為病患的王牌首選。當中痛症膏和脈通按摩油更是辦公室人士、運動員和長者常備的『看門藥』，有助活血散瘀、行氣止痛，廣泛適用於肌肉疼痛、腰酸背痛、扭傷、撞傷等痛症。若內外配合，相輔相乘，療效更佳。

譽豐中醫對自家品牌有著一種堅持，昐望除了解決用家的健康問題外，還能做到天人合一，體現人的價值，因此從煮藥、浸油、打皂、切割到包裝，都以香港人手製造，產品不但包含天然、有效的藥用價值，更蘊含一份愛心的傳承。

譽豐中醫旗下健康護理品牌—尚生手造，全部產品都是純天然、無添加，使用時至為放心。（圖片：尚生手造）

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