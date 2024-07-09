第8代Stellar M22一機解決多種皮膚問題　改善泛黃暗瘡淡斑

任何年齡的女性都有著各種皮膚問題，不論是青春期的暗瘡煩惱，隨著年齡增長的色斑，還是熬夜所致的暗啞泛黃，都令女士們苦惱不已，然而，現今美容科技的進步能夠以一機解決多種的皮膚問題，被譽為光子嫩膚的「天花板」Stellar M22光學美容儀器，以獨特的技術和多功能性而受到廣泛讚譽，Musee Medical Beauty Centre 正使用最新型號第8代Stellar M22儀器，配合專業美容師度身訂造方案，全方位改善多種皮膚問題。



Stellar M22的原理是甚麼？

Stellar M22由以色列著名醫美儀器品牌Lumenis公司所研發，最新型號第8代Stellar M22採用OTP™強效脈衝光(IPL)，搭載9片不同波長、可更換的濾光鏡片，能精準地對應多種皮膚問題。相比傳統彩光技術，Stellar M22具有平頂波專利科技，可避免能量不均和不穩定而構成的表皮燙傷風險，能量直達目標層，針對性改善各種皮膚狀況，是安全有效的選擇。

第8代Stellar M22主要功效一覽

嫩膚淡斑：利用不同波長的濾光片可以針對不同深度的色斑，從青春痘印到深層色斑，亦能有效對付曬斑、荷爾蒙斑、雀斑等臉部色素。

防治暗瘡：可平衡油脂分泌，減少暗瘡形成，並淡化暗瘡印和痘印。

收細微絲血管：能收細微絲血管，改善脆弱敏感和泛紅的肌膚，適用於玫瑰痤瘡和酒槽肌的治療方案。

度身訂造個人化方案 全方位改善皮膚問題

Musee Medical Beauty Centre 使用最新型號第8代Stellar M22，能改善毛孔、平滑肌膚、泛紅、暗瘡等問題，提升皮膚彈性、嫩白、均勻膚色等，針對性治療皮膚問題。Musee Medical Beauty Centre 亦擁有專業的團隊，美容師具備相應的專業知識和技能之餘，更會細心評估每一位客人的皮膚狀況，度身訂造個人化方案，嚴選最合適的濾光鏡片和治療方案組合，令治療效果更為有效顯著，全方位改善皮膚問題。

通過國際認證 療程有效放心

Musee Medical Beauty Centre所使用的儀器均為正廠正貨，通過美國FDA和CE歐盟認證，有效改善色斑、血管、暗瘡等問題，完美修復肌膚狀態，立即提亮、無創、低反黑、可即時上妝，過程安全無痛，讓客人感到放心。療程明碼實價，在過程中堅守日本專業美容的服務宗旨，絶不硬銷，加上舒適悠然的環境，讓客人有最佳的美容體驗，至為輕鬆安心。

不論是希望改善色斑、暗瘡、泛紅，還是提升整體膚質，Stellar M22都是一個值得考慮的選擇，謹記在接受療程前，先諮詢專業人士以確保皮膚狀況是適合進行相應的治療。

現時，適逢12週年，Musee Medical Beauty Centre 第8代（Stellar）M22的療程正進行$688優惠試做價，有興趣的女士們歡迎立即預約，重拾光滑肌膚。

網址：https://www.museemedical.com.hk/zh-hant/promotion/details/141/

此外，Musee Medical Beauty Centre還提供其他美容服務，有其他美容需要，歡迎到官網了解更多。

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繆思醫學美容中心

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