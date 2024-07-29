光療面膜｜Beauty Intent LED Mask好唔好用？特點及原理逐一剖析

直至家用美容儀面世前，女生們每逢想做護膚、徹底享受美肌的樂趣，都只能到美容院親身體驗「沉浸式」；而家用美容儀，就把「美容」帶入家中，女生們想要做Facial，可以零等待、零距離地在家隨時進行。



各款家用美容儀當中，因為男神李敏鎬代言「變型金剛頭盔」而風行了好長一段時間的「LED光療面膜」風潮最近又有新品出現，這次新產品由Beauty Intent獨家研究，不但改良了舊代LED Mask的應用缺點，在使用體驗上更勝一籌，效果和適用範圍都十分全面，來看看這種徹底改革的「4合1 LED光療面膜」有何特點！

Beauty Intent LED Mask 4大特點 無限次任做「全效」Facial

Beauty Intent光療面膜由同名年輕醫美級護膚品牌Beauty Intent所推出，獨有4重LED波長範圍，醫學實證能有效針對4大肌膚問題，有效改善暗瘡肌膚、缺水乾燥肌膚、泛紅、暗瘡印及色素沉澱，以LED光能的特點進行標靶式護膚，適合任何膚質、年紀，一年365日隨時應對不同膚況問題。

Beauty Intent光療面膜採用高級矽膠材質，輕巧、柔軟貼面，配合雙綁帶設計，戴上後舒適方便，毋須躺下，可以照常活動。除了使用體驗，效能上領先業界，每次只需短短3分鐘時間，肌膚就能得到針對性的護理；皺紋及細紋減淡83%、暗瘡及發炎減少91.2%*，而長期使用並配合日常的家用護膚品，有助提升效果。適合每天使用。Beauty Intent為FDA認可的家用LED光療面膜。

*效果需配合持續長期使用，詳細資訊可參看官方網站：https://beautyintent.com/products/ledmask

產品特點：

4種不同光波，全效護理，對抗日常老化

領先業界，最便捷的光療面膜，（最少）3分鐘完成一次護膚程序

輕巧、柔軟貼面，矽膠材質，雙綁帶設計，戴上後如常活動

隨時針對任何季節、膚況轉變，對付4大問題：暗瘡、缺水、泛紅、色素沉澱

皺紋及細紋減淡83%

暗瘡及發炎減少91.2%

適合每天使用

美國FDA認可

4合1Beauty Intent光療面膜前後對比

歷史悠久的「光學美容」尖端科技，隨著越趨成熟的技術已經可以帶回家中，便捷享受美肌的科研成果。

紅光 (625–700nm)

改善皺紋及細紋達83%

針對問題：皺紋細紋、缺水、皮膚粗糙

護膚效果：能促進刺激膠原蛋白增生、增強細胞修復能力，增加細胞保濕能力，收毛孔、減淡細紋，預防皺紋

紅光能夠對抗衰老，加快膠原蛋白合成和增強細胞修復，膠原層的修復，能改善皮膚彈性，並增加皮膚的血液循環。有助於平滑面部皺紋和細紋。

藍光 (440–500nm)

改善暗瘡及預防暗瘡爆發達91.2%

針對問題：針對暗瘡、痤瘡

護膚效果：科學證實能殺滅皮膚表面上最常見的痤瘡桿菌，減少暗瘡

不少醫學文獻皆有記錄，波長400–700nm的可見光（藍光及紅光）能夠提升暗瘡治療。而藍光機治療亦是皮膚科診所的常用療程，用以抑制細菌繁殖以及發炎反應，配合藥物達至抑制暗瘡。

黃光 (565–590nm)

減淡色斑及黑色素

針對問題：日曬、泛紅、靜脈擴張、發炎

護膚效果：修復太陽光對皮膚的傷害、加快皮膚癒合、改善微絲血管導致的紅腫、發炎

黃光能夠刺激紅血球的生成，促進面部循環，加快皮膚的修復，有助減淡暗沉斑點，並緩解紅腫和炎症。

紫光 (400–420nm)

改善暗瘡印及協助傷口修復

針對問題：暗瘡印

護膚效果：促進細胞再生、加快肌膚修復過程，促進暗瘡印癒合

紫光LED有利於細胞再生，能促進皮膚健康和活力。它也有助於傷口修復，減少明顯的暗瘡印，專門修復痘疤。

「照光」對肌膚是否安全？

LED光療面膜是不含UV紫外線的，因此可以安全地日常使用。相比傳統的紫外線光療，LED光療更安全溫和，適合大部份膚質，可以長期使用而不會產生不良反應。

LED光療面膜的原理？

LED光療，是利用不同波長的的光線，穿透至表皮之下不同深度的皮膚層，針對不同的皮膚問題。

彩光護理皮膚的方法。最初是在1990年代，NASA為航天任務中的空間種植實驗所開發，研究如何使用人工照明來刺激植物生長。後來發現LED光可促進人類細胞的增生和修復，有治癒傷口的效果，並具有安全性高、無痛、溫和的優點。因此，美容界、皮膚科也廣泛使用LED光療，刺激膠原蛋白合成、使皮膚延緩衰老，治療痤瘡等等。

領先業界 Beauty Intent獨家5大優勢

1. 3分鐘完成：只要使用過LED光療面膜，用家都幾乎異口同聲十分抗拒「戴到頭痛」的「重型裝置」。Beauty Intent的建議使用時間只需最少3分鐘，不限制使用場地與個人活動，且材質輕巧舒適，大大提升使用體驗！

2. 安全、有效的光療能量：不同的光強度，會引起肌膚的不同反應，能量過高會刺激肌膚，引起泛紅等不適感。Beauty Intent確保每顆LED燈泡發出的功率一致、穩定，能量控制在安全、有效的強度。

3. 全面的治療範圍：每種波長的光對皮膚有不同益處，隨著天氣變化、生活作息改變，以致經期前後，Beauty Intent都完美涵蓋各種使用目標。

4. 安全、耐用：Beauty Intent採用高級矽膠製，質地十分親膚，並且可以大程度彎曲，更切合不同臉型，相對塑膠材質更加耐用，不易破損。

5. 醫學級品牌：Beauty Intent為醫學級家用護膚品品牌，屬於EVRbeauty專業醫美旗下，以革命性「綜合護膚」新概念，主打能與醫美療程互相結合的家用護膚品，達到綜合護膚的最佳效果。

使用Beauty Intent LED光療面膜的實用Tips

日日用，也要用得精明。在光療過程中，順序也是十分重要，不同波長組合，可以提供更好的針對性效果，例如在暗瘡爆發的階段，可以先使用殺菌性的藍光，再使用促進修復膠原層的紅光，達到更好的治療效果。

敏感性皮膚：可先從低最短3分鐘的光療時間開始，再按需要逐步增加使用時間，避免刺激過度。使用後再搽上低敏、抗敏性護膚品。

油性/痤瘡肌膚：先重點使用藍光和紫光，有助於抑制痘痘細菌和促進痘印修復。

乾燥肌膚：搭配紅光和黃光，增強肌膚的修復和循環，同時減少炎症帶來的不適感。

老化肌膚：先重點使用紅光和紫光，以膠原蛋白和細胞再生，緩解皺紋和暗沉。

雖然光療面膜十分方便，不過，大部份光療面膜都建議在使用後配搭日常護膚品，原因是光療期間能打開毛孔，因此有助加強肌膚對護膚品的吸收，與日常護膚相得益彰。而光療可能引致暫時的表皮水份流失，因此使用保濕型日常護理，可有助提升保護屏障。

Beauty Intent™官網購買

https://beautyintent.com/products/ledmask