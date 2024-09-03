紫外線傷皮膚！色斑暗瘡痕現形　皮秒激光一次過解決５大問題

夏日炎炎，最適合出外與陽光遊玩，但是很多人卻忽略了皮膚疾病的元兇—紫外線！長期接觸紫外線會出現黑斑、老人斑、皮膚老化、增加皺紋等等，臉上皮膚問題令愛美一族苦惱不已，花上大把金錢於化妝品、護膚品上，仍然無法擊退可惡的色斑、疤痕！在醫美科技的進步下，PicoPro皮秒激光的出現能解決在臉上的多種煩惱，讓肌膚回復光彩。到底皮秒激光有甚麼魔力？為甚麼能速效解決皮膚問題？



護膚品到達不了的皮膚底層 皮秒激光深入震碎色斑

一般來說，塗上臉上的護膚品只能渗透到角質層，難以深入更深處，更遑論擊退深層的色斑，而PicoPro皮秒激光的出現，能快速有效改善皮膚問題，還女士們臉上亮麗肌膚。PicoPro皮秒激光能在極短時間釋放極高功率及能量，比傳統納秒激光的脈衝時間短 10 倍，透過光機械衝擊壓力，直達皮膚底層的色素，並將目標色素震碎至塵般細小，隨著身體新陳代謝下安全消除，由於接觸皮膚時間極短，能降低熱效應造成的皮膚傷害。此外，大眾最怕激光後會出現的反黑反白副作用，因為機械性光震效應提高治療效能，使效果更佳，因此能減少進行療程次數、復原期，以最快速有效方式去斑去色素。

PicoPro皮秒激光的出現，能直達皮膚底層的色素，並將目標色素震碎至塵般細小，快速有效改善皮膚問題。

改善常見5大皮膚問題 回復細緻嫩滑肌

PicoPro皮秒激光可解決多種肌膚問題，包括五大常見的肌膚問題，膚色暗沉、色斑、毛孔粗大、暗瘡印、凹凸洞，適合不同年齡的女士們，亦是PicoPro皮秒激光一直是女士們首選的原因。

皮膚問題一 膚色暗沉

不只是年紀大才會出現膚色暗沉、暗黃的問題，平日食無定時、營養不均衡、睡眠不足、壓力大都會導致！PicoPro皮秒激光能改善膚質，同時美白皮膚。

皮膚問題二 色斑

色斑的形成主要源於太陽中的紫外線，忽略防曬的人很容易臉上長出色斑，令外表顯老，而PicoPro皮秒激光可改善雀斑﹑荷爾蒙斑﹑老人斑、黃褐斑等等，深層擊退各種色斑。

臉上長出色斑令外表顯老，PicoPro皮秒激光可深層擊退各種色斑。（圖片：Shutterstock）

皮膚問題三 毛孔粗大

皮膚粗糙、毛孔粗大，使肌膚彈性流失、緊緻度下降，一向是常見的皮膚問題卻難以單靠護膚品撫平。

皮膚問題四 暗瘡印

暗瘡印一直是青少年最煩惱的皮膚問題，暗瘡消除後亦會遺留下深紅的暗瘡印，久久不會消散，PicoPro皮秒激光亦可以起減淡疤痕的作用，消除暗瘡印。

皮膚問題五 凹凸洞

長暗瘡後，發炎症狀惡化後，傷及真皮層時，可能會令皮膚組織下陷，變得粗糙不平滑，形成一個個凹凸洞，很難自然恢復，要解決凹凸洞問題，比較常見的是激光治療，以撫平肌膚。

除了以上五大皮膚問題，PicoPro皮秒激光亦能改善毛孔粗大、去紋身等，更能刺激膠原蛋白重組及增生，達至嫩膚作用。

選擇高端醫美科技品牌 至為安全放心

好的醫美科技固然重要，但同樣，選擇信譽良好、有專業團隊跟進療程進度就最放心，就像今年已是65週年的INGRID MILLET 英格蜜兒是法國著名美容品牌，更是全球領先的醫療醫美集團，在香港有多達60間分店，服務超過50萬名客戶。INGRID MILLET 英格蜜兒專注微整形、微創及各種生活美容及醫學美容項目，擁有經驗豐富及嚴格培訓的美容團隊會深入了解客人肌膚狀況及需要，提供專屬塑形緊膚方案，重視客人的療程體驗，為客人帶來最安全有效，又舒適的個人化高科技美容服務，重拾自信美麗。INGRID MILLET 英格蜜兒除了全方位照顧客人需求外，更不忘自我增值，追求創新，以及支援不同的慈善組織，可謂信心代表，安全又放心，有皮膚煩惱的女士們可參考以下網址。

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