荷爾蒙斑｜你有遺傳性肝斑蝴蝶斑？醫美去荷爾蒙斑3大儀器

荷爾蒙斑、雀斑、太陽斑（又稱老人斑），有需要分得那麼細嗎？斑就是斑，無非是「黑色素沉澱」吧？答案就在：預防＋治療大不同！以下一文告訴你，荷爾蒙斑的特徵、爆發高峰期、預防方式，還有目前有效治療荷爾蒙斑的去斑科技。

有點「歷練」的你，臉上除了荷爾蒙斑，難免有一些小時候游水長出的雀斑，甚至還有幾次船P遺下的曬斑。Vigour皮膚管理專家，全港獨家提供「雞尾酒療程」治療肌膚混合問題，齊備國際認證頂級儀器，重點處理人人不同的色斑煩惱。專業、服務認真的治療團隊經驗可靠，結合業內頂尖VISIA®皮膚分析儀的精確數據，因應客人膚況度身訂造最合適的去斑方案，全店上下專注服務，不會hard sell。

色斑科普：你有荷爾蒙斑嗎？

荷爾蒙斑與其他斑類型的最大分別，就是它不會自然消失；而一些較淺的雀斑，是有機會憑家居果酸煥膚及美白精華，加上健康的新陳代謝速度，慢慢消褪。

色素沉澱（Hyperpigmentation）是一個廣泛的統稱，指的是任何一種色素沉澱，引致皮膚變得深色。雀斑（Freckles）就是指典型的小啡色斑點，最為常見於在皮膚白皙的人當中。遺傳傾向是出現雀斑重要因素，而後天暴露在陽光，則是它們的形成主因。

另一種常見的斑是太陽斑（Sun Spots，又稱為老人斑），由於長時間暴露在陽光下引起的，需要較長時間才能發展成形。一些長年形成的老人斑，更會發展成凹凸不平，而且會出現在手臂、前胸、頸背等部位。

至於荷爾蒙斑（Melasma），確切的病理機制尚未明確，但卻已能概括出形成的主因跟荷爾蒙分泌有關。

荷爾蒙斑又稱為黄褐斑、肝斑、蝴蝶斑、妊娠斑，它的最大特徵是「左右兩邊臉頰對稱生長」，即是甚少單一邊臉頰長出，另一邊沒有長斑，也通常一片出現，面積較大。它常生長在顴骨、前額、臉頰、嘴巴周圍，形狀不規則，初時較淺色（淺淺青褐色），隨時間會逐漸變深，形成深棕或黃褐色。

荷爾蒙斑的最大特徵！點解叫「肝斑」？

花大錢去斑之前，先來看看，到底你有荷爾蒙斑嗎？初步自行評估之後，建議各位到皮膚科診所或專業醫美，治療師通常可以憑肉眼判斷荷爾蒙斑，另外也會使用皮膚科常見的診斷工具「伍德燈」查看皮膚的顏色變化，確診荷爾蒙斑。

- 主因是荷爾蒙變化（因而稱為荷爾蒙斑）

- 時常與甲狀腺疾病存在不明確的關聯（因而稱為肝斑）

- 外觀呈左右兩邊臉同時出現（因而稱為蝴蝶斑），可長在顴骨、前額、臉頰和口周

- 經常在懷孕期前後爆發（因而稱為妊娠斑）

簡單自測：爆發荷爾蒙斑的高峰群組

雖然目前未有科技告訴大家荷爾蒙斑的病理機制，不同如果你有以下習慣，或處於以下階段，會爆發荷爾蒙斑的傾向十分高！

自測患荷爾蒙斑風險：

- 處於懷孕期中至後期：雌激素和黃體素水平顯著增加，刺激黑色素的生成

- 幾個月內曾口服避孕藥：體內雌激素和孕激素水平劇烈變化，刺激黑色素過度生長

- 處於更年期：雌激素和黃體素水平逐漸下降，加上心理壓力、生活作息變化，使荷爾蒙變得明顯

- 患有甲狀腺疾病：甲狀腺疾病與荷爾蒙斑之間存在一定關聯

- 遺傳：家族成員若有人長出荷爾蒙斑，會增加機率

- 生活壓力大：荷爾蒙水平很大程度受到壓力因素影響

- 紫外線曝曬：增加色素沉澱機會

- 服用抗生素、抗癲癇藥物等：增加皮膚對紫外線的敏感性

- 皮膚發炎、痤瘡：增加色素沉澱機會

如果你「命中」上述的多項條件，那患上荷爾蒙斑的因素大大提高！

魔鬼級難度？去除荷爾蒙斑的挑戰

介紹有效的去斑儀器之前，各位首先要了解，去除荷爾蒙斑最大挑戰，就是它十分容易被誘發。上述自測風險之中所列出的所有條件，都很容易引起荷爾蒙斑被透發生長，因此拉長了治療期，或者病情在整個治療期間反覆不定。

有一種荷爾蒙斑，屬於混合類型，即是黑色素沉澱在真皮層，同時也存在於表皮層。因此，治療方式十分千變萬化，必須因應個人體質而選擇儀器。例如治療穩定階段的荷爾蒙斑，則可採用皮秒和激光，有效打散黑色素。而對於一些變化中的荷爾蒙斑，專業治療師會按照情況，控制能量，避免反黑，同時去除不正常增生的紅血絲，杜絕血管供養形成的黑色素異常增生。

令荷爾蒙斑害怕的去斑治療

美白成份再厲害，也沒法滲入到真皮層去除荷爾蒙斑。要根治荷爾蒙斑，目前最高效的手段是醫美去斑科技，加上日常習慣的配合，就能把復發風險降至最低。

醫美去除荷爾蒙斑1. Hollywood Spectra®雙光震

全球第一種獲美國FDA認證「治療荷爾蒙斑」的儀器，就是由全球三大醫學美容激光生產商之一Lutronic研發的「Hollywood女神光」Hollywood Spectra®雙光震去斑激光。歐盟CE、美國FDA及韓國KFDA認證。

為荷爾蒙斑而生的創新科技「雙光震技術」，是透過「光震波效應」及「選擇性光熱分解」，可以令激光在提升能量的同時，降底衝擊力，避免刺激荷爾蒙斑反黑及復發。

不少患有荷爾蒙斑的個案中，皮膚老化情況明顯，以致基底層（位於表皮層與真皮層之間）破裂，於是正常處於表皮層的黑色素便跌入真皮組織（真皮層不應有黑色素存在）形成沉澱不褪的荷爾蒙斑。而Hollywood Spectra的多項專利技術，便能夠發出經過壓縮而均勻、穩定的激光，於皮膚造成衝擊波，刺激幹細胞癒合修復，令皮膚膠原再生，長遠有效修復老化肌膚，預防荷爾蒙斑復發。

醫美去除荷爾蒙斑2. Stellar M22™醫療級超光子嫩膚

上文提到，荷爾蒙斑容易復發，例如皮膚炎症、體內激素、紫外線等因素刺激下，某些情況會導致血管病變，影響皮膚的營養供應，從而促進色素沉著的區域獲得更多養份，源源不斷支援黑色素細胞，增加黑色素生成。

醫療級Stellar M22超光子嫩膚包含9款專利濾片ExpertFilters，不同波段的濾片針對皮膚底下不同問題根源，在對付荷爾蒙斑之中，最常用的至少有5塊濾片，包括3塊對付不同深淺層面的黑色素、1塊去除多餘的血管病變、1塊用於去除較粗的臉部血管。

Stellar M22與一般的脈衝光不一樣，專利AOPT™平頂波技術，是治療荷爾蒙避免反黑的最佳保障。這項專利使每一發能量都平穩地輸出，連續的高脈衝能量穩定而集中，脈衝時間更短，治療更安全。歐盟CE、美國FDA認證。

Vigour皮膚管理專家是Lumenis原廠嚴選的「Stellar M22香港地區最受歡迎醫美中心」，獲頒發「Lumenis醫學美容大獎」，經驗的治療師團隊無論在儀器操作和去斑成效上都有原廠的最佳保證。

醫美去除荷爾蒙斑3. Discovery PICO®雙波長皮秒去斑

皮秒激光的研發之初，就是避免傳統激光在治療部位產生的熱效應，導致結痂、出血、反黑、反白等等副作用。

皮秒去斑的原理：透過高能量脈衝，以光震碎效應（Photomechanical Effect），擊碎皮膚中的黑色素以粉塵狀，透過身體的新陳代謝，自然地排出體外，從而達到去除色斑的效果。

皮秒PICOsecond (ps) 是比納秒Nanosecond (ns) 快1000倍的時間單位；因此，皮秒激光的脈衝時間快10倍，能量自然可在極短時間被黑色素吸收，即是對皮膚傷害很小！

Discovery PICO是目前最短脈衝時間的皮秒機王，對比市場所有皮秒儀器，擁有最短脈衝時間為450ps/1064nm，及370ps/532nm。這意味著皮秒的高能量對表皮肌膚接近零傷害，對於容易復發的荷蘭斑治療有很大優勢。

另外，Discovery PICO還有「皮秒法拉利」之稱，源於它具備最高1.8GW能量輸出功率，能量高就能更有效擊碎黑色素，減少治療次數，對於漫長的荷爾蒙斑治療，無疑相當加分！儀器獲歐盟CE、美國FDA認證。

VIGOUR皮膚管理專家，除了重視服務品質，更著重專業技術的精益求精。品牌經常與生產商聯絡安排原廠交流培訓，向每位客人承諾最頂級、最領先的醫美技術。VIGOUR是各大廠商認可的合作治療中心，保證100%正廠正貨，給予客人最安心的專業級去斑治療。

Hollywood Spectra®雙光震去斑激光

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最新第八代Stellar M22 超完美超脈衝光療程

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Discovery Pico®雙波長 全球NO.1 皮秒激光去斑

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